Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di formazione industriale di 45 secondi rivolto a giovani professionisti nuovi nel settore delle costruzioni, illustrando le sfumature dei vari metodi di consegna dei progetti. Utilizza uno stile visivo moderno con sovrapposizioni di testo audaci e filmati di repertorio coinvolgenti dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, completati da una voce narrante professionale generata con la funzione di generazione di voiceover di HeyGen. Il tono dovrebbe essere autorevole ma accessibile, rendendo accessibili argomenti tecnici complessi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video motivazionale di 30 secondi rivolto a manager delle costruzioni esperti, evidenziando i benefici inestimabili della formazione continua per il loro sviluppo professionale continuo. L'estetica visiva dovrebbe essere ispiratrice e pulita, con storie di successo e immagini positive orientate alla crescita. Assicurati la massima accessibilità utilizzando la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen, permettendo agli spettatori di assorbire il messaggio efficacemente anche senza audio. L'atmosfera complessiva dovrebbe essere edificante e incoraggiante.
Prompt di Esempio 3
Crea un video e-learning persuasivo di 60 secondi che mostri i benefici tangibili dei corsi online specializzati per manager delle costruzioni qualificati per migliorare ulteriormente la loro competenza e le prospettive di carriera. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, incorporando segmenti in stile testimonianza da avatar AI generati utilizzando la funzione di avatar AI di HeyGen, il tutto guidato da uno script conciso elaborato tramite la capacità di testo-a-video da script di HeyGen. L'audio dovrebbe essere chiaro e convincente, con l'obiettivo di ispirare l'iscrizione all'apprendimento online avanzato.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial sulla Gestione delle Costruzioni

Crea video tutorial sulla gestione delle costruzioni professionali e coinvolgenti rapidamente ed efficacemente per educare il tuo pubblico con i potenti strumenti AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Seleziona un Avatar
Inizia redigendo uno script completo che dettagli il tuo argomento di gestione delle costruzioni. Poi, utilizza la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per generare scene, scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI per trasmettere i tuoi contenuti educativi.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Narrazione
Arricchisci il tuo tutorial con ausili visivi pertinenti. Incorpora immagini, video o musica di sottofondo dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per illustrare concetti complessi, assicurando che il tuo video tutorial sia visivamente coinvolgente e facile da comprendere.
3
Step 3
Applica il Branding e Rivedi
Personalizza il tuo video per allinearlo con l'identità del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen (logo, colori). Integra il tuo logo e gli schemi di colori preferiti. Rivedi l'intera produzione video per garantire accuratezza, coerenza e una presentazione raffinata.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo tutorial sulla gestione delle costruzioni utilizzando le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione di HeyGen per produrre file video di alta qualità adatti a varie piattaforme. Condividi facilmente il tuo video di corso online o materiale di formazione finito.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento e la Retenzione della Formazione

Sviluppa video di formazione industriale dinamici che catturano l'attenzione di manager e professionisti delle costruzioni, portando a un miglioramento della ritenzione delle conoscenze e dell'applicazione pratica.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare rapidamente un video tutorial sulla gestione delle costruzioni?

HeyGen semplifica la creazione di contenuti educativi trasformando il tuo script in un video raffinato utilizzando avatar AI e capacità avanzate di testo-a-video. Questo consente ai manager delle costruzioni di produrre video di formazione industriale coinvolgenti in modo efficiente.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video e-learning professionali per professionisti delle costruzioni?

HeyGen fornisce strumenti robusti come controlli di branding personalizzati, una vasta libreria multimediale e generazione di sottotitoli per garantire che i tuoi contenuti video di corsi online siano professionali e coinvolgenti. Puoi mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi video di gestione dei progetti.

HeyGen può assistere nell'intero processo di produzione video per contenuti educativi sulle costruzioni?

Assolutamente. HeyGen semplifica l'intero flusso di lavoro di produzione video, dalla generazione di voiceover e animazione di avatar AI all'aggiunta di scene dinamiche. Questo rende la creazione di contenuti educativi completi per manager delle costruzioni formati semplice.

HeyGen supporta vari formati per la condivisione di video di sviluppo professionale delle costruzioni?

HeyGen ti consente di produrre video di alta qualità adatti a varie piattaforme tramite il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e opzioni di esportazione diversificate. Questa flessibilità garantisce che i tuoi materiali di formazione continua raggiungano un ampio pubblico di manager delle costruzioni qualificati.

