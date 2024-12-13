Crea un Video di Conformità con l'Efficienza dell'AI

Aumenta il coinvolgimento nella formazione e semplifica i flussi di lavoro legali utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo animato di 60 secondi per i team legali e finanziari esistenti, dettagliando gli aggiornamenti recenti ai processi di conformità normativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e autorevole, garantendo che tutte le informazioni chiave siano accessibili tramite la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per ambienti di visualizzazione diversi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 30 secondi con suggerimenti rapidi per tutti i dipendenti, evidenziando un aspetto cruciale di argomenti comuni di conformità, come la privacy dei dati o la condotta etica. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e pulito utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, abbinato a una generazione di voiceover vivace e incoraggiante per mantenere l'engagement.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di conformità di 50 secondi per il management di livello intermedio, spiegando un nuovo cambiamento di politica interna. Il video richiede un'estetica visiva diretta e professionale, sfruttando la capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare documenti di politica dettagliati in una presentazione chiara, arricchita da sottotitoli/caption precisi per chiarezza.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Conformità

Ottimizza la tua formazione sulla conformità con video coinvolgenti e professionali. Scopri come creare rapidamente contenuti di impatto per garantire che il tuo team rimanga informato e conforme.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia sviluppando il tuo script video completo. Incolla il tuo script in HeyGen, e la nostra capacità di testo-a-video genererà automaticamente scene e contenuti iniziali.
2
Step 2
Seleziona Visivi e Presentatore
Migliora il tuo video di formazione sulla conformità scegliendo tra una varietà di modelli e scene professionali. Incorpora un avatar AI coinvolgente per presentare il tuo messaggio in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Applica Branding e Narrazione
Assicura la coerenza del marchio applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori. Genera voiceover dal suono naturale utilizzando la nostra avanzata sintesi vocale per una narrazione chiara dei tuoi argomenti di conformità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di conformità professionale aggiungendo sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità. Esporta il tuo video completato nel formato ottimale per la distribuzione e l'integrazione nelle tue piattaforme preferite.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Demistifica Argomenti di Conformità Complessi

Trasforma informazioni normative intricate in contenuti video chiari e digeribili, rendendo gli argomenti di conformità più facili da comprendere.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di conformità in modo efficiente?

HeyGen semplifica il processo di creazione di un video di conformità convertendo il tuo script video in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voiceover. Questo riduce significativamente il tempo di produzione per il tuo video di formazione sulla conformità.

HeyGen supporta l'integrazione dei video di conformità con un LMS o YouTube?

Sì, HeyGen ti consente di creare ed esportare video di conformità in vari formati di aspetto, rendendoli adatti per piattaforme come YouTube o per un'integrazione senza problemi con LMS. Questo garantisce un'ampia accessibilità per i tuoi processi di conformità normativa.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video di formazione sulla conformità?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda nei tuoi video di formazione sulla conformità. Puoi anche scegliere tra vari sfondi video e modelli per adattarli alla tua identità aziendale per diversi argomenti di conformità.

HeyGen può trasformare uno script video in una spiegazione animata di conformità?

Assolutamente. La funzione di testo-a-video di HeyGen ti consente di inserire il tuo script video e generare istantaneamente video professionali con avatar AI e animazione. Questo rende chiari e coinvolgenti i flussi di lavoro legali complessi e gli argomenti di conformità.

