Crea un Video di Conformità con l'Efficienza dell'AI
Aumenta il coinvolgimento nella formazione e semplifica i flussi di lavoro legali utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video esplicativo animato di 60 secondi per i team legali e finanziari esistenti, dettagliando gli aggiornamenti recenti ai processi di conformità normativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere elegante e autorevole, garantendo che tutte le informazioni chiave siano accessibili tramite la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per ambienti di visualizzazione diversi.
Produci un video di 30 secondi con suggerimenti rapidi per tutti i dipendenti, evidenziando un aspetto cruciale di argomenti comuni di conformità, come la privacy dei dati o la condotta etica. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo moderno e pulito utilizzando i modelli e le scene di HeyGen, abbinato a una generazione di voiceover vivace e incoraggiante per mantenere l'engagement.
Progetta un video informativo di conformità di 50 secondi per il management di livello intermedio, spiegando un nuovo cambiamento di politica interna. Il video richiede un'estetica visiva diretta e professionale, sfruttando la capacità di testo-a-video di HeyGen per trasformare documenti di politica dettagliati in una presentazione chiara, arricchita da sottotitoli/caption precisi per chiarezza.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Sviluppa Corsi di Conformità Completi.
Produci senza sforzo una vasta gamma di video di formazione sulla conformità per educare efficacemente una forza lavoro globale.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione sulla Conformità.
Utilizza video potenziati dall'AI per migliorare significativamente il coinvolgimento degli apprendenti e la ritenzione della conoscenza per argomenti di conformità critici.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di conformità in modo efficiente?
HeyGen semplifica il processo di creazione di un video di conformità convertendo il tuo script video in contenuti coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voiceover. Questo riduce significativamente il tempo di produzione per il tuo video di formazione sulla conformità.
HeyGen supporta l'integrazione dei video di conformità con un LMS o YouTube?
Sì, HeyGen ti consente di creare ed esportare video di conformità in vari formati di aspetto, rendendoli adatti per piattaforme come YouTube o per un'integrazione senza problemi con LMS. Questo garantisce un'ampia accessibilità per i tuoi processi di conformità normativa.
Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video di formazione sulla conformità?
HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il logo e i colori della tua azienda nei tuoi video di formazione sulla conformità. Puoi anche scegliere tra vari sfondi video e modelli per adattarli alla tua identità aziendale per diversi argomenti di conformità.
HeyGen può trasformare uno script video in una spiegazione animata di conformità?
Assolutamente. La funzione di testo-a-video di HeyGen ti consente di inserire il tuo script video e generare istantaneamente video professionali con avatar AI e animazione. Questo rende chiari e coinvolgenti i flussi di lavoro legali complessi e gli argomenti di conformità.