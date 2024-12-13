Crea un Video di Formazione sui Trial Clinici Velocemente

Semplifica i concetti complessi dei trial clinici con video formativi dinamici, utilizzando avatar AI per presentazioni professionali e coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video dimostrativo coinvolgente di 90 secondi rivolto al personale esperto di trial clinici, offrendo un aggiornamento sulle migliori pratiche per il monitoraggio dei pazienti e garantendo una solida assicurazione della qualità durante uno studio. Il video dovrebbe presentare immagini leggermente animate che rappresentano scenari di interazione con i pazienti e revisione dei dati, combinati con una voce fuori campo amichevole e rassicurante. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le informazioni in modo accessibile e coerente.
Prompt di Esempio 2
Per educare gli Investigatori del Sito e i Membri del Comitato Etico, progetta un tutorial essenziale di 2 minuti incentrato sugli elementi critici per ottenere un corretto Consenso Informato e l'uso strategico di checklist complete. Questo materiale formativo richiede immagini formali e incentrate sui documenti con occasionali grafici per illustrare i punti chiave, accompagnati da una voce fuori campo precisa e informativa. Assicurati l'accessibilità generando sottotitoli con HeyGen per tutto il contenuto parlato.
Prompt di Esempio 3
Un video breve e incisivo di 45 secondi rivolto al personale di inserimento dati e ai responsabili di studio dovrebbe spiegare chiaramente le deviazioni comuni nella ricerca clinica e introdurre le basi del CAPA. Lo stile visivo deve essere dinamico, incorporando grafici e diagrammi orientati alla soluzione dei problemi, completati da una voce fuori campo concisa e istruttiva. Semplifica la creazione sfruttando i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti dall'aspetto professionale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione sui Trial Clinici

Semplifica la creazione di contenuti istruttivi coinvolgenti per i team di ricerca clinica con la potente piattaforma video AI di HeyGen, garantendo chiarezza e coerenza.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per il Trial Clinico
Inizia sviluppando uno script chiaro e conciso per i tuoi materiali formativi. Sfrutta la capacità di trasformare il testo in video incollando il tuo contenuto scritto direttamente in HeyGen, ponendo le basi per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per rappresentare i tuoi istruttori o narratori, migliorando il coinvolgimento. Combina l'avatar selezionato con modelli e scene appropriate per completare visivamente i tuoi video dimostrativi.
3
Step 3
Aggiungi Voce Fuori Campo e Sottotitoli
Genera una voce fuori campo di alta qualità per il tuo video formativo direttamente dal tuo script. Assicurati l'accessibilità e la comprensione aggiungendo sottotitoli accurati per comunicare efficacemente concetti complessi dei trial clinici.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione con il Branding
Finalizza il tuo video di formazione sui trial clinici applicando i controlli di branding, inclusi loghi e colori. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per assicurarti che il tuo video sia ottimizzato per tutte le piattaforme di visualizzazione desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il coinvolgimento nella formazione alla ricerca clinica

Migliora la ritenzione delle conoscenze e la partecipazione degli studenti nell'educazione ai trial clinici attraverso video formativi dinamici e interattivi potenziati dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione sui trial clinici?

HeyGen consente ai team farmaceutici e di ricerca clinica di produrre rapidamente video di formazione sui trial clinici di alta qualità utilizzando avatar AI e capacità di trasformare il testo in video. Questo riduce significativamente i tempi e i costi di produzione per i materiali formativi essenziali.

Quali contenuti tecnici di formazione può supportare HeyGen per la ricerca clinica?

HeyGen è ideale per creare tutorial dettagliati e video dimostrativi su argomenti tecnici come la registrazione dei protocolli, la progettazione degli studi, il monitoraggio dei pazienti o l'assicurazione della qualità. I team possono facilmente generare voci fuori campo e aggiungere sottotitoli per spiegare procedure complesse al personale clinico.

HeyGen può garantire la coerenza del marchio nei video di formazione per il personale clinico?

Assolutamente. HeyGen offre controlli completi sul branding, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua organizzazione in tutti i video di formazione sui trial clinici. Questo assicura materiali formativi professionali e coerenti in tutti i moduli per il tuo team di ricerca clinica.

Come semplifica HeyGen la distribuzione dei materiali di formazione clinica?

HeyGen semplifica la distribuzione dei materiali di formazione permettendo un facile ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per varie piattaforme, dai video brevi ai webinar completi. Questa flessibilità assicura che il tuo personale clinico possa accedere ai video di formazione e alle informazioni cruciali ovunque.

