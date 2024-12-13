Crea un Video per la Classe: Coinvolgi ed Educa gli Studenti

Aumenta il coinvolgimento con video educativi dinamici. Genera facilmente voiceover con avatar AI.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi per insegnanti per comunicare aggiornamenti della classe ai genitori, utilizzando i modelli e le scene di HeyGen per un aspetto raffinato e il testo-a-video da script per garantire chiarezza in uno stile visivo conciso e informativo con una narrazione rassicurante.
Prompt di Esempio 2
Produci un video breve e dinamico di 60 secondi per condividere eventi scolastici con la comunità scolastica più ampia sui social media, personalizzando il video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen e sfruttando la libreria multimediale/supporto stock per filmati energici e una traccia audio moderna e ispiratrice.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video chiaro di 30 secondi per la classe per studenti delle scuole superiori, che serva come una rapida revisione di figure storiche chiave, dove i sottotitoli/caption di HeyGen e la generazione di voiceover precisa forniscono informazioni in modo efficace in uno stile visivo illustrativo e diretto con un tono audio calmo e concentrato.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Creazione di un Video per la Classe

1
Step 1
Scegli un Modello
Seleziona tra una varietà di "modelli e scene" professionali progettati per rendere la creazione del tuo video educativo semplice ed efficiente.
2
Step 2
Crea il Tuo Contenuto
Inserisci il tuo script o contenuto per generare un video accattivante. Utilizza "avatar AI" per dare vita alla tua lezione, migliorando l'esperienza di apprendimento.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Interattivi
Genera una "generazione di voiceover" dal suono naturale dal tuo testo e aggiungi funzionalità interattive per favorire la partecipazione attiva nel tuo video educativo.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video per la classe è perfetto, "esporta e ridimensiona il rapporto d'aspetto" nel formato preferito e condividilo facilmente con la tua comunità scolastica o sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi

Trasforma argomenti accademici complessi in video educativi chiari e comprensibili, facilitando l'apprendimento per gli studenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare gli educatori a creare video educativi coinvolgenti?

HeyGen consente agli educatori di creare video educativi coinvolgenti con facilità, trasformando script in presentazioni professionali utilizzando avatar AI e tecnologia testo-a-video. Utilizza i nostri diversi modelli video per semplificare il processo di creazione e rendere l'apprendimento divertente.

HeyGen può personalizzare i video per esperienze di apprendimento specifiche?

Sì, HeyGen ti permette di personalizzare completamente i video per esperienze di apprendimento specifiche, offrendo strati interattivi dinamici per aumentare il coinvolgimento. Puoi personalizzare i modelli, caricare i tuoi filmati e immagini, e brandizzare i tuoi contenuti con loghi e colori per un tocco unico.

Quali strumenti offre HeyGen per insegnanti e studenti?

HeyGen fornisce agli insegnanti strumenti potenti per rendere l'apprendimento divertente per gli studenti attraverso video visivamente accattivanti e animati. Genera voiceover chiari e aggiungi sottotitoli per garantire che le tue lezioni siano accessibili e d'impatto, semplificando il processo di creazione video.

Oltre alle lezioni, come può HeyGen migliorare la comunicazione scolastica?

Oltre alle lezioni tradizionali, HeyGen può migliorare significativamente la comunicazione scolastica creando tour virtuali del campus coinvolgenti, newsletter video accattivanti e video promozionali scolastici efficaci. Condividi facilmente i tuoi video personalizzati con la comunità scolastica e sui social media.

