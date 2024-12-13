Costruisci il Tuo Chatbot con il Nostro Facile Video Tutorial

Impara a personalizzare i messaggi di benvenuto e ad addestrare il tuo chatbot AI con gli avatar AI coinvolgenti di HeyGen per un rapido deployment.

427/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi per i responsabili del servizio clienti, dettagliando come "addestrare il tuo chatbot" in modo efficace e "personalizzare i messaggi di benvenuto" per migliorare l'esperienza utente. Il video dovrebbe adottare un'estetica pulita e professionale con transizioni fluide tra le schermate di configurazione, supportato da "AI avatars" calmi ed esperti che forniscono la narrazione. Utilizza le capacità di HeyGen per offrire una presentazione coerente e autorevole.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di 1 minuto rivolto agli sviluppatori web, illustrando il processo senza soluzione di continuità per "installare la funzionalità del chatbot" su un sito web e come "testare il tuo bot" accuratamente all'interno del "Chat Widget". Questo video necessita di uno stile visivo dinamico e preciso, con tagli rapidi di frammenti di codice e integrazione live del sito web, abbinato a un audio "Voiceover generation" diretto e informativo. Assicurati chiarezza generando l'audio preciso con HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Crea una guida completa di 2 minuti per i responsabili del supporto IT, concentrandoti sull'espansione delle capacità del chatbot attraverso "fonti di conoscenza" e i passaggi finali per "Pubblicare il tuo chatbot" per il deployment live. La presentazione visiva dovrebbe essere sofisticata, utilizzando dimostrazioni avanzate dell'interfaccia utente e flussi di dati animati, narrata da una voce sicura e rassicurante. Migliora l'accessibilità per tutti gli spettatori aggiungendo "Sottotitoli/caption" automatici utilizzando HeyGen.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial per Chatbot

Crea video tutorial chiari, coinvolgenti e professionali per guidare gli utenti nella costruzione e gestione dei loro chatbot AI, migliorando la comprensione e il coinvolgimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Delinea le funzioni chiave e i passaggi del tuo "chatbot AI" all'interno di uno script dettagliato. Questo assicura che il tuo tutorial sia chiaro e pronto per il processo di text-to-video, ponendo le basi per una guida informativa.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona un avatar AI coinvolgente o un modello professionale per presentare il tuo contenuto tutorial su come "creare un bot". I diversi "AI avatars" di HeyGen danno vita alle tue spiegazioni, fornendo un volto coerente e amichevole per il tuo pubblico.
3
Step 3
Genera un Voiceover Professionale
Trasforma il tuo script in un discorso dal suono naturale utilizzando la "Voiceover generation" di HeyGen. Questo assicura che il tuo tutorial su come "addestrare il tuo chatbot" sia consegnato con chiarezza e professionalità, rendendo i passaggi complessi facili da seguire per il tuo pubblico.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video tutorial per precisione e poi utilizza la "Rimodellazione del rapporto d'aspetto & esportazioni" di HeyGen per ottimizzarlo per varie piattaforme. Questo passaggio finale ti permette di "pubblicare la tua guida al chatbot", rendendola accessibile a un pubblico più ampio.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Concetti Complessi di Chatbot

.

Trasforma passaggi tecnici intricati per costruire e configurare chatbot in contenuti video facilmente digeribili, chiari ed educativi.

background image

Domande Frequenti

Come posso creare video professionali utilizzando le capacità di text-to-video di HeyGen?

HeyGen ti consente di generare facilmente video di alta qualità direttamente dal tuo script. Basta inserire il tuo testo, selezionare un avatar AI, e HeyGen produrrà un video raffinato con generazione di voiceover sincronizzata e sottotitoli.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i miei video?

HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare i video con il logo della tua azienda e i colori preferiti. Questo assicura un'integrazione senza soluzione di continuità dell'identità del tuo marchio in ogni contenuto creato.

HeyGen può gestire vari tipi di media e formati di esportazione?

Sì, HeyGen supporta una libreria multimediale robusta, permettendoti di integrare media di stock o i tuoi asset nei tuoi video. Puoi anche facilmente ridimensionare il rapporto d'aspetto ed esportare il tuo video finito in vari formati adatti a diverse piattaforme.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen la produzione video?

La gamma diversificata di avatar AI di HeyGen dà vita ai tuoi script con espressioni e movimenti realistici. Questi avatar, combinati con la generazione avanzata di voiceover, eliminano la necessità di riprese complesse, semplificando il tuo processo di creazione video in modo efficiente.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo