Crea un Video di Beneficenza: Stimola le Donazioni con Storie Coinvolgenti

Crea video di raccolta fondi efficaci. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per raccontare storie coinvolgenti e aumentare la consapevolezza.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video di raccolta fondi di 45 secondi, vivace e rivolto a giovani individui socialmente consapevoli e utenti dei social media, utilizzando uno stile di Video Animato con immagini brillanti ed energiche e una colonna sonora vivace. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per costruire un messaggio chiaro e incorpora un avatar AI coinvolgente per lanciare potenti inviti all'azione, attingendo dai vari Modelli e scene disponibili.
Prompt di Esempio 2
Per professionisti istruiti, sponsor aziendali e responsabili politici, produci un Video Esplicativo professionale di 90 secondi in uno stile pulito, informativo e autorevole. Questo video mira a chiarire una causa complessa senza scopo di lucro, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per costruire una Storia Coinvolgente e il supporto della libreria multimediale/stock per Visuali basate sui dati. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza e stimolare discussioni sulla questione.
Prompt di Esempio 3
Ispira i membri della comunità locale, gli studenti e i potenziali volontari con un video dinamico di 30 secondi progettato per realizzare un video di beneficenza per il reclutamento di volontari. Mostra Visuali incentrate sulla comunità di volontari attuali in azione, accompagnate da musica motivante, per evidenziare gli Obiettivi Chiari della partecipazione. Assicurati che questo pezzo sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, e utilizza la generazione di Voiceover per un messaggio diretto e incoraggiante.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Beneficenza

Crea video di raccolta fondi efficaci per raccontare la storia della tua causa, coinvolgere i donatori e ispirare supporto con strumenti facili da usare.

1
Step 1
Crea il tuo script per una storia coinvolgente
Inizia delineando la tua narrazione. Utilizza la nostra funzione di testo-a-video per generare scene direttamente dal tuo script, garantendo un messaggio potente.
2
Step 2
Seleziona visuali e media per migliorare il tuo messaggio
Accedi a una ricca libreria multimediale o carica i tuoi clip per trasmettere visivamente l'impatto della tua beneficenza e aggiungere profondità al tuo video.
3
Step 3
Aggiungi un voiceover professionale
Genera voiceover dal suono naturale per narrare la tua storia, aggiungendo peso emotivo e chiarezza al tuo video di beneficenza.
4
Step 4
Esporta e condividi il tuo video di raccolta fondi
Finalizza il tuo video, scegliendo rapporti d'aspetto appropriati per diverse piattaforme, quindi esportalo e distribuiscilo per raggiungere un pubblico più ampio e stimolare le donazioni.

Casi d'Uso

Evidenzia Storie di Impatto dei Beneficiari

Evidenzia Storie di Impatto dei Beneficiari

Racconta storie potenti di coloro che la tua beneficenza aiuta, utilizzando video AI coinvolgenti per costruire fiducia e ispirare un maggiore supporto da parte dei donatori.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di beneficenza coinvolgenti?

HeyGen sfrutta avatar AI e funzionalità di testo-a-video, permettendo alle organizzazioni non profit di creare facilmente video di raccolta fondi di qualità professionale e aumentare la consapevolezza senza esperienza estesa in produzione e montaggio video. Questo semplifica il processo di creazione di narrazioni coinvolgenti per la tua causa.

Quali funzionalità offre HeyGen per potenziare le campagne di raccolta fondi?

HeyGen fornisce modelli video personalizzabili, generazione di voiceover e controlli di branding per creare video non profit d'impatto che risuonano con i potenziali donatori. Questi strumenti aiutano a creare forti inviti all'azione per stimolare le donazioni e rafforzare le relazioni con i donatori.

HeyGen può aiutare a creare vari tipi di video non profit, come esplicativi o contenuti per i social media?

Assolutamente. Il software online versatile di HeyGen supporta la creazione di diversi video non profit, inclusi video esplicativi e contenuti coinvolgenti ottimizzati per il marketing sui social media. Puoi facilmente aggiungere clip video e personalizzare il testo per adattarlo al tuo messaggio.

Come assicura HeyGen che i miei video di beneficenza abbiano un aspetto professionale?

Con HeyGen, puoi mantenere la coerenza del marchio attraverso controlli di branding personalizzati per loghi e colori, completati da una robusta libreria multimediale e generazione di sottotitoli. Questo assicura che tutti i tuoi video di beneficenza abbiano un aspetto raffinato e professionale, fondamentale per una raccolta fondi efficace.

