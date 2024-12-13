Crea Facilmente un Video di Formazione per i Partner di Canale

Migliora l'abilitazione e il coinvolgimento dei partner con video di formazione dinamici. Crea rapidamente contenuti coinvolgenti da script utilizzando la conversione da testo a video di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi per migliorare l'abilitazione dei partner aggiornando i partner di canale esistenti sull'ultima versione del software e sui suoi vantaggi. Questo video dovrebbe adottare una presentazione visiva moderna e pulita, incorporando grafica animata e una colonna sonora vivace, reso possibile dagli avatar AI di HeyGen per una consegna personalizzata ma scalabile.
Prompt di Esempio 2
Immagina di creare un video esplicativo dettagliato di 2 minuti per la gestione del canale, guidando i responsabili del canale attraverso le funzionalità di un nuovo portale per i partner. Lo stile visivo dovrebbe essere istruttivo e chiaro, con una narrazione precisa e registrazioni dello schermo per una dimostrazione efficace, con la generazione di voiceover di HeyGen che garantisce un'istruzione audio coerente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale dinamico di 45 secondi per aumentare il coinvolgimento dei partner, progettato per i partner di canale da utilizzare con i loro clienti finali, mostrando il vantaggio chiave di un nuovo prodotto. Questo video necessita di una presentazione visivamente attraente ed energica, completa di musica di sottofondo dinamica e un tono sicuro e persuasivo, facilmente realizzabile con i modelli e le scene di HeyGen per una creazione rapida.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione per i Partner di Canale

Crea in modo efficiente video di formazione professionali e coinvolgenti per i tuoi partner di canale utilizzando l'AI per migliorare la loro conoscenza e prestazioni.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia redigendo il tuo contenuto di formazione. Sfrutta la capacità di HeyGen di "conversione da testo a video" per trasformare automaticamente il tuo materiale scritto in scene video dinamiche, pronte per l'arricchimento visivo.
2
Step 2
Seleziona un Presentatore Coinvolgente
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per fungere da presentatore sullo schermo, aggiungendo un tocco umano alla tua formazione. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi al tono del tuo marchio e trasmettere efficacemente il tuo messaggio.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Marchio
Assicurati che il tuo video di formazione sia in linea con le linee guida del tuo marchio. Utilizza i "controlli di branding" per aggiungere il tuo logo, selezionare i colori del marchio e integrare font personalizzati per un aspetto coerente e professionale in tutti i materiali per i partner.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Video
Esporta il tuo video di formazione di alta qualità, sfruttando il "ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto" per una visione ottimale su qualsiasi piattaforma. Quindi, distribuiscilo tramite il tuo Portale Partner o Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS) per facilitare un coinvolgimento efficace dei partner.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ispira e Potenzia le Reti di Partner

Produci video motivazionali e informativi per ispirare i partner di canale, favorendo un maggiore coinvolgimento e lealtà al programma.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro coinvolgimento e l'abilitazione dei partner di canale?

HeyGen funge da generatore di video AI che migliora significativamente il coinvolgimento dei partner. Puoi creare rapidamente video di onboarding coinvolgenti e contenuti essenziali per l'abilitazione dei partner utilizzando avatar AI e la conversione da testo a video, garantendo messaggi coerenti e comunicazione semplificata.

Quali strumenti offre HeyGen per realizzare rapidamente un video di formazione per i partner di canale?

HeyGen fornisce uno strumento di creazione video robusto con modelli personalizzabili specificamente progettati per i video di formazione dei partner di canale. La sua interfaccia intuitiva ti consente di trasformare gli script in video coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione di voiceover, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione.

HeyGen può supportare video di onboarding per partner di canale su larga scala con avatar AI?

Sì, HeyGen è un efficace generatore di video AI per creare un alto volume di video di onboarding coerenti. Sfruttando avatar AI e la conversione da testo a video, puoi facilmente scalare la produzione di contenuti per l'abilitazione dei partner in tutto il tuo programma di partner.

Come aiuta HeyGen a gestire e reclutare per il nostro programma di partner attraverso i video?

HeyGen semplifica il reclutamento dei partner di canale consentendo la creazione di video promozionali e esplicativi di impatto. Utilizza modelli personalizzabili e avatar AI per articolare chiaramente i vantaggi del tuo programma di partner, attirando e mantenendo i migliori partner.

