Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Genera un video di 45 secondi ricco di azione per gamer e appassionati di tecnologia, trasformando noiose note di patch in visuali dinamiche. Utilizza la funzione Testo-a-video da script per animare rapidamente gli aggiornamenti chiave con uno stile visivo energico e veloce, accompagnato da una voce AI vivace e amichevole, rendendo le informazioni complesse più comprensibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di note di rilascio informativo di 1,5 minuti per utenti finali e team di supporto clienti, garantendo il massimo coinvolgimento degli utenti. Il video dovrebbe presentare uno stile visivo informativo e user-friendly, evidenziando chiaramente le nuove funzionalità con testo sullo schermo e una voce AI calma ed educativa. Non dimenticare di includere sottotitoli per l'accessibilità e la portata globale.
Prompt di Esempio 3
Crea rapidamente un video di changelog di 30 secondi per team interni o piccole imprese, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per un'estetica visiva moderna e pulita. Questo video dovrebbe trasmettere in modo conciso gli aggiornamenti recenti con una voce AI energica e chiara, rendendolo uno strumento efficiente per la condivisione dei progetti e per tenere tutti informati.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video di Changelog

Trasforma i tuoi aggiornamenti software e le note di rilascio in video chiari e coinvolgenti con strumenti alimentati da AI, migliorando la comprensione e il coinvolgimento degli utenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Delinea i tuoi aggiornamenti chiave e le nuove funzionalità. Poi, sfrutta la potente funzione Testo-a-video da script di HeyGen per convertire istantaneamente il tuo testo in contenuti video dinamici.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di Avatar AI realistici per essere il tuo presentatore sullo schermo. L'avatar scelto trasmetterà il tuo messaggio di changelog con espressioni e gesti coinvolgenti.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Migliora il tuo video aggiungendo sottotitoli personalizzabili, musica di sottofondo o media di stock pertinenti dalla libreria per illustrare i tuoi aggiornamenti e mantenere gli spettatori coinvolti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta che il tuo video di changelog è rifinito, esportalo facilmente in vari formati per diverse piattaforme. Condividi il tuo aggiornamento professionale e coinvolgente con il tuo pubblico per aumentare il coinvolgimento degli utenti.

Promuovi Nuove Funzionalità con Video Alimentati da AI

Utilizza video AI per evidenziare e promuovere efficacemente le nuove funzionalità software, stimolando l'interesse e l'adozione degli utenti con visuali dinamiche.

Domande Frequenti

Come migliorano i contenuti video gli Avatar AI di HeyGen?

HeyGen offre agli utenti Avatar AI avanzati che danno vita agli script, rendendo i video più dinamici e personalizzati. Questi avatar personalizzabili sono fondamentali per produrre contenuti video coinvolgenti senza bisogno di attori o configurazioni complesse, aumentando significativamente il coinvolgimento degli utenti.

HeyGen può generare video coinvolgenti direttamente dal testo?

Sì, HeyGen eccelle come strumento alimentato da AI, trasformando i tuoi script scritti in video rifiniti e coinvolgenti senza sforzo. Il suo editor video intuitivo ti consente di integrare il tuo testo con la narrazione di un Attore Vocale AI, visuali dinamiche e una ricca libreria di stock.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per l'accessibilità video e i voiceover?

HeyGen fornisce robuste caratteristiche tecniche come sottotitoli automatici e generazione di voiceover professionali per garantire la massima accessibilità e impatto. Puoi aggiungere facilmente sottotitoli di alta qualità ai tuoi video e utilizzare strumenti alimentati da AI per un Attore Vocale AI chiaro e naturale.

Come può HeyGen aiutare a creare visuali dinamiche per aggiornamenti software o changelog?

HeyGen è uno strumento ideale alimentato da AI per trasformare aggiornamenti software complessi e note di rilascio in video coinvolgenti. Con avatar personalizzabili e un editor video user-friendly, puoi facilmente creare video di changelog accattivanti con visuali dinamiche che informano e entusiasmano il tuo pubblico.

