Crea un Video di Formazione su Cerner: Migliora l'Apprendimento dei Fornitori

Produci rapidamente video di formazione professionali su Cerner con avatar AI per semplificare concetti complessi di EMR per i fornitori.

477/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo coinvolgente di 2 minuti progettato per i fornitori esistenti, offrendo un aggiornamento completo sull'"E-Prescribing" efficiente e sulla gestione degli "Ordini" complessi all'interno di Cerner. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo interattivo, dimostrando clic e flussi di lavoro esatti, arricchito da una voce sicura e guida. Incorpora gli "AI avatars" di HeyGen per presentare il materiale in modo amichevole e accessibile.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial mirato di 1 minuto per tutti gli utenti di Cerner, dimostrando il processo di "Creazione di Autotext di Cerner" per ottimizzare la documentazione delle "Note". Lo stile visivo del video dovrebbe essere rapido e coinvolgente, evidenziando i guadagni di efficienza con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce incoraggiante e positiva. Sfrutta la "Voiceover generation" di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un breve clip istruttivo di 45 secondi per il personale clinico, dettagliando i passaggi chiave del "Processo di Dimissione" utilizzando l'interfaccia "PowerChart Touch". Lo stile visivo dovrebbe essere conciso e adatto ai dispositivi mobili, mostrando chiaramente la funzionalità dell'app, con un tono istruttivo preciso. Utilizza la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire l'accessibilità e rafforzare le istruzioni chiave.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione su Cerner

Crea video di formazione su Cerner professionali ed efficaci con facilità, sfruttando gli strumenti AI di HeyGen per istruzioni chiare e accurate sul prodotto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione su Cerner
Delinea i flussi di lavoro specifici del software EMR di Cerner che devi coprire. Scrivi uno script chiaro e conciso, pronto per essere trasformato in un video professionale utilizzando le capacità di text-to-video di HeyGen.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e la Scena
Seleziona un avatar AI che rappresenti al meglio i tuoi formatori. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per progettare uno sfondo visivo coinvolgente per i tuoi video di formazione su Cerner, garantendo chiarezza per tutti gli spettatori.
3
Step 3
Aggiungi lo Script per la Generazione del Voiceover
Incolla il tuo script preparato in HeyGen. La piattaforma genererà automaticamente voiceover dal suono naturale, trasformando il tuo script in Materiali di Formazione dinamici con narrazione di alta qualità.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Formazione
Finalizza il tuo video di formazione su Cerner aggiungendo eventuali controlli di branding come loghi o colori. Esporta il tuo video nel rapporto d'aspetto desiderato, rendendolo pronto per una distribuzione senza problemi per una formazione efficace dei fornitori.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica l'Educazione Medica Complessa

.

Trasforma le procedure intricate del software EMR di Cerner in contenuti video chiari e digeribili, migliorando notevolmente l'educazione e la comprensione sanitaria.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione su Cerner per processi specifici del software EMR?

HeyGen consente la generazione efficiente di video di formazione dettagliati su Cerner per processi complessi del software EMR come il Processo di Ammissione, il Processo di Dimissione o l'E-Prescribing. I nostri avatar AI e la funzionalità di text-to-video ti aiutano a spiegare chiaramente le funzionalità chiave, le Note e gli Ordini.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare rapidamente un video di formazione su Cerner?

Per creare rapidamente un video di formazione su Cerner, HeyGen offre potenti funzionalità tra cui avatar AI, generazione di video da testo e capacità di voiceover. Puoi anche utilizzare modelli pre-progettati e una libreria multimediale per produrre video e materiali di formazione su Cerner in modo efficiente.

HeyGen può aiutare a creare video di formazione per fornitori per vari moduli di Cerner?

Sì, HeyGen è uno strumento eccellente per sviluppare video di formazione completi per fornitori adatti alla tua Libreria Video per Fornitori. Ti consente di coprire facilmente diversi moduli del software EMR di Cerner, garantendo che tutti i fornitori ricevano istruzioni coerenti ed efficaci.

È possibile personalizzare i video di formazione su Cerner creati con HeyGen per adattarli al nostro marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua organizzazione, colori specifici e font in tutti i tuoi video di formazione su Cerner. Questo assicura che tutti i materiali di formazione siano costantemente allineati con l'identità del tuo marchio aziendale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo