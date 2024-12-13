Crea un Video di Formazione su Cerner: Migliora l'Apprendimento dei Fornitori
Produci rapidamente video di formazione professionali su Cerner con avatar AI per semplificare concetti complessi di EMR per i fornitori.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video istruttivo coinvolgente di 2 minuti progettato per i fornitori esistenti, offrendo un aggiornamento completo sull'"E-Prescribing" efficiente e sulla gestione degli "Ordini" complessi all'interno di Cerner. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo interattivo, dimostrando clic e flussi di lavoro esatti, arricchito da una voce sicura e guida. Incorpora gli "AI avatars" di HeyGen per presentare il materiale in modo amichevole e accessibile.
Produci un tutorial mirato di 1 minuto per tutti gli utenti di Cerner, dimostrando il processo di "Creazione di Autotext di Cerner" per ottimizzare la documentazione delle "Note". Lo stile visivo del video dovrebbe essere rapido e coinvolgente, evidenziando i guadagni di efficienza con sovrapposizioni di testo sullo schermo e una voce incoraggiante e positiva. Sfrutta la "Voiceover generation" di HeyGen per garantire una narrazione coerente e di alta qualità.
Progetta un breve clip istruttivo di 45 secondi per il personale clinico, dettagliando i passaggi chiave del "Processo di Dimissione" utilizzando l'interfaccia "PowerChart Touch". Lo stile visivo dovrebbe essere conciso e adatto ai dispositivi mobili, mostrando chiaramente la funzionalità dell'app, con un tono istruttivo preciso. Utilizza la funzione "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire l'accessibilità e rafforzare le istruzioni chiave.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Ritenzione nella Formazione.
Sfrutta il video potenziato dall'AI per migliorare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione degli studenti per la formazione complessa del software EMR di Cerner.
Accelera la Produzione e la Portata dei Corsi.
Sviluppa e distribuisci rapidamente corsi di formazione completi su Cerner, consentendo un'accessibilità più ampia per i fornitori a livello globale.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione su Cerner per processi specifici del software EMR?
HeyGen consente la generazione efficiente di video di formazione dettagliati su Cerner per processi complessi del software EMR come il Processo di Ammissione, il Processo di Dimissione o l'E-Prescribing. I nostri avatar AI e la funzionalità di text-to-video ti aiutano a spiegare chiaramente le funzionalità chiave, le Note e gli Ordini.
Quali funzionalità offre HeyGen per creare rapidamente un video di formazione su Cerner?
Per creare rapidamente un video di formazione su Cerner, HeyGen offre potenti funzionalità tra cui avatar AI, generazione di video da testo e capacità di voiceover. Puoi anche utilizzare modelli pre-progettati e una libreria multimediale per produrre video e materiali di formazione su Cerner in modo efficiente.
HeyGen può aiutare a creare video di formazione per fornitori per vari moduli di Cerner?
Sì, HeyGen è uno strumento eccellente per sviluppare video di formazione completi per fornitori adatti alla tua Libreria Video per Fornitori. Ti consente di coprire facilmente diversi moduli del software EMR di Cerner, garantendo che tutti i fornitori ricevano istruzioni coerenti ed efficaci.
È possibile personalizzare i video di formazione su Cerner creati con HeyGen per adattarli al nostro marchio?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il logo della tua organizzazione, colori specifici e font in tutti i tuoi video di formazione su Cerner. Questo assicura che tutti i materiali di formazione siano costantemente allineati con l'identità del tuo marchio aziendale.