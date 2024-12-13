Creatore di Video Prodotto: Crea Video Dimostrativi Coinvolgenti

Trasforma gli script in video dimostrativi avvincenti senza sforzo utilizzando la potente funzione da testo a video da script di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i creatori di contenuti e i marketer già familiari con l'editing di base, questo video istruttivo di 90 secondi, con un'estetica pulita e moderna e una voce narrante sicura, mette in mostra le capacità avanzate di HeyGen. Impara a rimuovere gli sfondi video con precisione e a migliorare le tue narrazioni utilizzando avatar AI sofisticati, assicurando che i tuoi video generati si distinguano.
Prompt di Esempio 2
I team di marketing e le agenzie che cercano di ottimizzare la produzione video trarranno vantaggio da questa dimostrazione professionale di 2 minuti. Presentato con immagini eleganti e una voce narrante chiara e concisa, il video evidenzia come HeyGen ti aiuti a scalare i contenuti e aumentare la produttività generando video in modo efficiente con la funzionalità da Testo a video da script e ridimensionamento e esportazione senza soluzione di continuità per diverse piattaforme.
Prompt di Esempio 3
I responsabili del marchio e i designer apprezzeranno questo video ispirazionale di 45 secondi, caratterizzato da immagini creative e vivaci e una voce narrante calda e incoraggiante. Esplora come personalizzare gli elementi all'interno dei Template e delle scene versatili di HeyGen per mantenere la coerenza del marchio, sfruttando la generazione efficiente di Voiceover e un ricco supporto di libreria/stock multimediale per dare vita a un branding unico.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Dimostrativo con Canva

Scopri come creare rapidamente ed efficacemente un video dimostrativo con Canva utilizzando le potenti funzionalità di generazione e modifica video AI di HeyGen.

Step 1
Scegli il Punto di Partenza del Tuo Video
Seleziona tra template video professionali o inizia con una tela bianca in HeyGen per avviare il processo di creazione del tuo video dimostrativo.
Step 2
Aggiungi il Contenuto del Tuo Prodotto
Carica gli screenshot o i video del tuo prodotto, quindi utilizza l'editor drag-and-drop per disporre gli elementi e personalizzare testo e immagini per il tuo demo.
Step 3
Applica Voiceover e Avatar AI
Utilizza gli strumenti AI di HeyGen per generare voiceover professionali dal tuo script o aggiungi avatar AI per presentare il tuo video dimostrativo del prodotto.
Step 4
Esporta il Tuo Demo Completato
Rivedi il tuo video dimostrativo finalizzato, quindi esportalo nel formato e nella qualità desiderati per mostrare il tuo prodotto su tutte le piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Potenzia Demo di Formazione e Istruzione

Migliora i contenuti educativi e aumenta la ritenzione creando video dimostrativi dinamici e facili da comprendere per scopi di formazione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione e l'editing di video?

HeyGen semplifica il processo di creazione e modifica dei video con potenti strumenti AI, trasformando rapidamente il tuo testo in video. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop e i numerosi template video ti permettono di personalizzare gli elementi senza sforzo per un risultato di qualità professionale.

HeyGen utilizza avatar AI per i contenuti video?

Sì, HeyGen sfrutta avatar AI avanzati per dare vita ai tuoi contenuti, insieme alla generazione di voiceover realistici. Questo ti consente di produrre video generati di alta qualità e coinvolgenti direttamente dal tuo script.

Quali opzioni tecniche di branding ed esportazione offre HeyGen?

HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e i colori preferiti nei tuoi video senza soluzione di continuità. Puoi anche esportare il tuo video in varie opzioni di ridimensionamento dell'aspetto, assicurando che il tuo contenuto sia ottimizzato per qualsiasi piattaforma.

HeyGen supporta flussi di lavoro avanzati di editing video?

Assolutamente, HeyGen offre funzionalità come una timeline multi-traccia per un controllo preciso sui tuoi elementi. Puoi anche aggiungere facilmente sottotitoli automatici e persino rimuovere gli sfondi video per migliorare la tua narrazione visiva.

