Crea un Video Tutorial CAD: Passaggi Semplici per Designer

Crea facilmente video tutorial CAD coinvolgenti. Sfrutta la generazione vocale di HeyGen per istruzioni chiare che catturano i comandi e potenziano i designer.

459/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial dinamico di 90 secondi rivolto a utenti CAD intermedi, mostrando un metodo efficiente per registrare azioni per la creazione di macro personalizzate all'interno di AutoCAD. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente con sovrapposizioni di testo sullo schermo che evidenziano i passaggi chiave, supportato da un audio di sottofondo vivace e utilizzando i sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e rinforzare le istruzioni critiche.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial professionale di 2 minuti rivolto a professionisti CAD esperti, esplorando l'integrazione di un software di terze parti con AutoCAD per migliorare i flussi di lavoro di progettazione. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole e pulito, presentato da un avatar AI di HeyGen per mantenere una presenza esperta coerente, trasmettendo efficacemente conoscenze avanzate di AutoCAD a un pubblico esperto.
Prompt di Esempio 3
Genera un video coinvolgente di 45 secondi per istruttori CAD, illustrando come compilare collezioni di video in una serie di apprendimento organizzata per gli studenti. Questo 'crea un video tutorial CAD' dovrebbe presentare una presentazione visiva in stile infografica coinvolgente con un tono amichevole e incoraggiante, costruito in modo efficiente da un copione utilizzando le capacità di testo-a-video di HeyGen per ottimizzare la creazione di contenuti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Tutorial CAD

Crea video tutorial CAD professionali e precisi in modo efficiente, migliorando l'apprendimento con funzionalità potenziate dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Delinea i punti chiave e i comandi del tuo tutorial. Usa la funzione "Testo-a-video da copione" di HeyGen per generare rapidamente una versione iniziale del tuo "video tutorial", risparmiando tempo di preparazione.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Visivi e Voce
Integra le tue registrazioni dello schermo che dimostrano specifici "comandi di AutoCAD". Migliora la chiarezza e il coinvolgimento utilizzando la "generazione vocale" di HeyGen per una narrazione professionale.
3
Step 3
Migliora l'Accessibilità
Migliora la comprensione per tutti gli spettatori aggiungendo "Sottotitoli/caption" al tuo video. Questo crea un "formato di sottotitoli chiuso" che visualizza chiaramente i contenuti parlati.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo tutorial e utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per ottimizzarlo per varie piattaforme. Condividi facilmente il tuo tutorial CAD di alta qualità su "YouTube" o altri canali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci suggerimenti CAD rapidi e coinvolgenti per i social media

.

Converti i comandi chiave di AutoCAD in clip video brevi e condivisibili per attrarre nuovi studenti e promuovere i tuoi tutorial completi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video tutorial CAD?

HeyGen semplifica la creazione di un video tutorial CAD trasformando il tuo copione in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video. Questo riduce significativamente il tempo di produzione per video tutorial dettagliati.

HeyGen consente di dimostrare comandi specifici di AutoCAD e azioni utente?

Mentre HeyGen eccelle nella generazione di video AI, puoi facilmente integrare registrazioni dello schermo che catturano comandi specifici di AutoCAD o azioni utente nelle tue scene. Migliora queste dimostrazioni con una generazione vocale precisa e un formato di sottotitoli chiuso per spiegazioni tecniche chiare.

Quali opzioni di branding sono disponibili in HeyGen per video tutorial di design professionali?

HeyGen offre controlli di branding robusti, consentendo ai designer di incorporare il logo della loro azienda e colori specifici nei video tutorial professionali. Utilizza modelli e scene personalizzabili per mantenere un'identità di marca coerente e raffinata in tutti i tuoi contenuti didattici.

HeyGen può fornire funzionalità di accessibilità per video tutorial tecnici?

Sì, HeyGen garantisce l'accessibilità per i video tutorial tecnici attraverso sottotitoli/caption automatici e una generazione vocale chiara. Questo rende le informazioni complesse digeribili per un pubblico più ampio, fornendo contenuti in un formato di sottotitoli chiuso facilmente comprensibile.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo