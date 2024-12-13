Crea un Video di Formazione sulle Linee Guida del Marchio: Guida alla Coerenza

Dai potere al tuo team con una chiara guida video sullo stile del marchio. Mantieni la coerenza del marchio senza sforzo utilizzando i controlli di branding di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione dettagliato di 90 secondi per i team di marketing e design, approfondendo le specifiche dei colori e della tipografia del marchio. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico, mostrando esempi con testo sovrapposto, accompagnato da una voce narrante chiara e istruttiva e arricchito con sottotitoli per accessibilità e rinforzo.
Prompt di Esempio 2
Produci un video pratico di 45 secondi per i creatori di contenuti, dimostrando come applicare le linee guida del marchio in modo coerente sui social media e nel design del sito web. Il video dovrebbe utilizzare un'estetica visiva moderna e pulita con esempi illustrativi dalla libreria multimediale/supporto stock di HeyGen, accompagnato da una voce narrante informativa e concisa che rafforza le migliori pratiche per i contenuti video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video motivazionale coinvolgente di 75 secondi per tutto il personale, sottolineando l'importanza della coerenza del marchio e i benefici di aderire alle linee guida create. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente e incentrato sulla narrazione, utilizzando un tono professionale ma accessibile per la voce narrante generata tramite testo-a-video da script, ispirando un approccio unificato in tutta l'organizzazione.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video di Formazione sulle Linee Guida del Marchio

Crea senza sforzo un video di formazione professionale e coinvolgente che comunichi chiaramente le tue linee guida del marchio al tuo team, garantendo una rappresentazione del marchio coerente e d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script sulle Linee Guida del Marchio
Delinea gli elementi chiave delle tue "linee guida del marchio" (ad esempio, uso del logo, palette di colori, regole tipografiche). Scrivi uno script dettagliato per il tuo video di formazione per sfruttare la capacità di HeyGen di "Testo-a-video da script" per una creazione efficiente.
2
Step 2
Seleziona Immagini e un Avatar AI
Migliora il tuo video selezionando immagini appropriate che si allineano con la tua "guida sullo stile del marchio". Scegli un "avatar AI" coinvolgente da HeyGen per presentare le tue linee guida in modo chiaro e professionale.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Mantieni la "coerenza del marchio" utilizzando i "Controlli di branding (logo, colori)" di HeyGen per incorporare senza soluzione di continuità il logo della tua azienda, i colori e altri elementi visivi nel tuo video di formazione.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta il Tuo Video
Rivedi e finalizza il tuo video, assicurandoti che rifletta accuratamente il messaggio del tuo marchio. Utilizza "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto" per produrre una "guida video sullo stile del marchio" di alta qualità adatta a tutti i tuoi canali di distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Clip di Linee Guida Coinvolgenti

Genera rapidamente brevi clip video coinvolgenti che dimostrano le linee guida del marchio per i social media, garantendo un'applicazione coerente.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare un video di formazione efficace sulle linee guida del marchio?

HeyGen ti consente di creare in modo efficiente un video di formazione sulle linee guida del marchio trasformando il tuo script in contenuti video coinvolgenti utilizzando avatar AI e generazione automatica della voce narrante. Questo assicura che la tua guida sullo stile del marchio sia comunicata in modo chiaro e coerente in tutta l'organizzazione.

Quali elementi specifici del branding posso mostrare in un video HeyGen per la mia guida sullo stile del marchio?

Con i controlli di branding completi di HeyGen, puoi dettagliare e dimostrare meticolosamente elementi essenziali come palette di colori esatte, tipografia approvata, uso dei font e posizionamento del logo. Questo assicura un'alta coerenza del marchio nel marketing e nel design sia per i social media che per il design del sito web.

HeyGen può semplificare la spiegazione degli aspetti tecnici all'interno di una guida sullo stile del marchio?

Sì, HeyGen semplifica la creazione di video passo-passo, permettendoti di spiegare chiaramente aspetti tecnici e linee guida complesse. Utilizza modelli predefiniti e scene per suddividere istruzioni intricate per demo di prodotto o specifiche di design in un formato facile da comprendere.

Cosa rende HeyGen ideale per mantenere la coerenza del marchio in tutti i contenuti video?

HeyGen è ideale per mantenere la coerenza del marchio grazie ai suoi robusti controlli di branding, che ti permettono di incorporare i tuoi loghi specifici, colori del marchio ed elementi visivi direttamente in ogni video. Questo assicura che tutti i contenuti video aderiscano strettamente alle linee guida del tuo marchio stabilite.

