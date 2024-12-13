Crea un Video Pubblicitario per la Consapevolezza del Marchio, Veloce e Facile

Raggiungi un ampio riconoscimento del marchio attraverso la narrazione visiva e crea connessioni emotive, potenziato dalla funzione di testo-a-video da script di HeyGen.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 45 secondi per piccoli imprenditori che esplorano il marketing digitale, illustrando la potenza delle campagne di consapevolezza del marchio creative. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce, con montaggi dinamici e testo chiaro sullo schermo, supportato da una voce narrante autorevole, facilmente generabile utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen per produrre contenuti video coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video pubblicitario di 60 secondi per la consapevolezza del marchio, rivolto a potenziali clienti B2B nei settori tecnologici, con video di testimonianze convincenti. L'estetica visiva dovrebbe essere composta da interviste professionali intervallate da riprese di prodotto di alta qualità, amplificate da una voce narrante sicura e articolata, che può essere perfezionata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen per la massima chiarezza.
Prompt di Esempio 3
Genera un contenuto conciso di 15 secondi specificamente per i consumatori generali su piattaforme social come Instagram o TikTok. Questo video dovrebbe utilizzare grafiche in movimento giocose e accattivanti con musica di tendenza e tagli rapidi, arricchito dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per fornire visivi diversificati e coinvolgenti istantaneamente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Pubblicitario per la Consapevolezza del Marchio

Crea video di consapevolezza del marchio d'impatto con facilità grazie a HeyGen, coinvolgendo il tuo pubblico e amplificando il tuo messaggio su tutte le piattaforme.

1
Step 1
Scegli un Concetto Creativo e uno Script
Inizia definendo il messaggio del tuo marchio e il pubblico di riferimento. Seleziona dai modelli e scene diversificati di HeyGen per allinearti con l'identità unica del tuo marchio, gettando le basi per una storia avvincente per le tue campagne creative di consapevolezza del marchio.
2
Step 2
Crea Contenuti Video Coinvolgenti
Trasforma il tuo script in contenuti video coinvolgenti utilizzando gli avatar AI di HeyGen. Scegli un avatar e una voce che risuonino con il tuo marchio, dando vita alla tua narrativa senza sforzo.
3
Step 3
Applica Elementi e Miglioramenti del Marchio
Eleva la presenza del tuo marchio sfruttando i controlli di branding di HeyGen. Incorpora il tuo logo, i colori del marchio e i media pertinenti per migliorare la narrazione visiva e assicurarti che il tuo messaggio sia chiaro e memorabile.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Finalizza il tuo video di consapevolezza del marchio utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme. Distribuisci ampiamente il tuo annuncio sui social media e altri canali per massimizzare la distribuzione e l'impatto del video.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

Costruisci fiducia e credibilità del marchio trasformando le testimonianze dei clienti in storie di successo video potenziate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari coinvolgenti per la consapevolezza del marchio?

HeyGen ti consente di creare contenuti video coinvolgenti per campagne di consapevolezza del marchio utilizzando avatar AI e una vasta libreria di modelli. La nostra funzione di testo-a-video da script semplifica la produzione, permettendoti di creare messaggi d'impatto e narrazioni visive rapidamente.

Quali elementi creativi posso utilizzare con HeyGen per migliorare il mio Video di Consapevolezza del Marchio?

HeyGen offre controlli di branding robusti, grafiche in movimento e una libreria multimediale per elevare il tuo Video di Consapevolezza del Marchio. Puoi personalizzare gli avatar AI, aggiungere il tuo logo e generare voiceover coinvolgenti per creare connessioni emotive con il tuo pubblico di riferimento.

HeyGen può semplificare la produzione di una Campagna Creativa di Consapevolezza del Marchio?

Assolutamente! HeyGen semplifica la produzione video per le tue Campagne Creative di Consapevolezza del Marchio attraverso un'automazione avanzata. Genera facilmente video da script, aggiungi sottotitoli e ridimensiona per varie piattaforme social, garantendo un marketing video coerente e coinvolgente.

HeyGen supporta la narrazione visiva per diverse esigenze di video di marca?

Sì, HeyGen è progettato per supportare la narrazione visiva dinamica, sia per contenuti di Video di Marca che per video di testimonianze. Sfrutta i nostri avatar AI e le capacità di testo-a-video per articolare efficacemente la narrativa del tuo marchio e creare contenuti video coinvolgenti.

