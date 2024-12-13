Crea un Video Dietro le Quinte che Racconta la Tua Storia

Crea contenuti BTS autentici senza sforzo utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen per umanizzare il tuo brand.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video coinvolgente di 60 secondi per studenti di cinema e registi indipendenti, esplorando le complessità tecniche di un set cinematografico evidenziando varie attrezzature per la ripresa e la cattura collaborativa del b-roll sul set. Adotta un'estetica visiva elegante in stile documentario con audio chiaro e nitido, concentrandoti sui suoni ambientali del set e su voiceover precisi. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare specifiche tecniche chiave o introdurre diversi ruoli del team, aggiungendo un tocco professionale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video persuasivo di 30 secondi rivolto a piccoli imprenditori e responsabili marketing, illustrando come i filmati dietro le quinte possano raccontare efficacemente una storia e servire come potente strumento di marketing per il loro brand. Il video dovrebbe avere uno stile visivo raffinato e ispiratore con transizioni cinematografiche e una colonna sonora motivazionale. Migliora la comprensione e il coinvolgimento degli spettatori integrando i sottotitoli/caption di HeyGen per trasmettere intuizioni chiave di marketing e messaggi del brand.
Prompt di Esempio 3
Crea un video esplicativo dinamico di 45 secondi progettato per social media manager e brand personali, dimostrando tecniche di editing video efficienti per trasformare clip BTS grezze in contenuti di marketing sui social media accattivanti. Adotta un approccio visivo moderno e veloce con una colorazione vivace e una traccia audio alla moda con effetti sonori rapidi. Integra le animazioni di testo di HeyGen per enfatizzare suggerimenti importanti e creare grafiche sullo schermo visivamente coinvolgenti che catturano l'attenzione del pubblico.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare un Video Dietro le Quinte

Mostra l'impegno e la creatività dietro i tuoi progetti creando video dietro le quinte coinvolgenti che connettono con il tuo pubblico.

1
Step 1
Cattura Contenuti BTS Autentici
Registra filmati b-roll sul set e interviste durante il tuo progetto per mostrare il tuo team e il processo. Questo contenuto grezzo forma la base di un video BTS autentico, catturando momenti e intuizioni genuini.
2
Step 2
Struttura la Tua Narrazione con un Modello
Organizza i tuoi filmati catturati in una storia coinvolgente. Utilizza i modelli di video e le scene di HeyGen per stabilire rapidamente un flusso narrativo chiaro, rendendo la tua storia dietro le quinte facile da seguire e coinvolgente per gli spettatori.
3
Step 3
Arricchisci il Tuo Video con Elementi Coinvolgenti
Dai vita al tuo video BTS aggiungendo tocchi professionali. Genera un voiceover per narrare i momenti chiave o utilizza grafiche e animazioni di testo per evidenziare dettagli importanti, rendendo il tuo contenuto più dinamico e informativo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video BTS Rifinito
Applica controlli di branding per garantire coerenza con l'identità del tuo brand. Ottimizza il rapporto d'aspetto del tuo video ed esportalo nel formato desiderato, pronto per essere condiviso su piattaforme social e coinvolgere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Casi d'Uso

Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali

.

Produci contenuti video potenti e stimolanti che risuonano profondamente e motivano il tuo pubblico target.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare contenuti BTS autentici in modo efficace?

HeyGen ti permette di trasformare script in video dietro le quinte coinvolgenti utilizzando avatar AI e una libreria multimediale, assicurando che i tuoi contenuti BTS autentici catturino il processo creativo in modo efficiente. Puoi facilmente raccontare una storia sul tuo progetto con potenti elementi visivi e voiceover.

Quali idee creative può offrire HeyGen per realizzare un video dietro le quinte?

HeyGen offre diversi modelli di video e scene, permettendoti di produrre facilmente segmenti di b-roll sul set o interviste per il tuo video dietro le quinte. Puoi migliorare la tua videografia BTS con grafiche e animazioni di testo per evidenziare intuizioni chiave e extra creativi.

Posso garantire che l'identità del mio brand sia coerente quando realizzo video BTS con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding come loghi e colori personalizzati per mantenere un aspetto coerente in tutti i tuoi video dietro le quinte. Questo aiuta a rafforzare l'identità del tuo brand mentre condividi momenti condivisibili del tuo lavoro come potente strumento di marketing.

Come semplifica HeyGen la produzione di videografia BTS?

HeyGen semplifica il processo di creazione di video dietro le quinte convertendo il testo in video da uno script e generando voiceover. Questo ti permette di creare rapidamente filmati BTS di qualità professionale senza attrezzature fotografiche estese, semplificando il tuo flusso di lavoro di videografia BTS.

