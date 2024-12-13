Creatore di Video Tutorial: Semplifica le Guide How-To

Crea video esplicativi coinvolgenti in pochi minuti utilizzando modelli video professionali, senza bisogno di competenze di editing.

454/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Come possono i product manager o i team di marketing comprendere efficacemente un concetto complesso di analisi? Genera un video esplicativo convincente di 45 secondi attraverso un formato di video tutorial accessibile. Visivamente, questo dovrebbe impiegare grafica dinamica e illustrativa e testo conciso sullo schermo, abbinato a una narrazione da testo a video sofisticata e sottotitoli integrati per la massima chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video DIY ispiratore di 30 secondi rivolto a creatori di contenuti e blogger di lifestyle, dimostrando un rapido trucco per l'arredamento della casa. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con tagli rapidi, presentando colori vivaci e una colonna sonora energica, sfruttando modelli e scene pre-progettati per una creazione rapida e supporto di libreria multimediale/stock per filmati B-roll.
Prompt di Esempio 3
Progetta un tutorial prodotto completo di 60 secondi come video istruttivo per nuovi utenti di software, guidandoli attraverso il processo di onboarding per una nuova applicazione. I visual dovrebbero essere eleganti e concentrati su walkthrough dell'interfaccia utente, utilizzando una generazione di voiceover professionale e musica di sottofondo sottile, assicurando che il video finale possa essere facilmente adattato per varie piattaforme con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Tutorial

Trasforma senza sforzo le tue guide how-to e spiegazioni di prodotto in video tutorial coinvolgenti con l'AI, senza bisogno di competenze di editing.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo il contenuto del tuo tutorial come testo, oppure lascia che il nostro generatore video AI ti assista nella stesura del tuo script per un inizio senza intoppi.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore e i Visual
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per presentare il tuo tutorial, oppure registra direttamente il tuo schermo, migliorando la chiarezza con visual dinamici.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti e Branding
Integra sottotitoli automatici, genera voiceover professionali e applica i colori e il logo unici del tuo marchio per personalizzare il tuo tutorial.
4
Step 4
Esporta il Tuo Tutorial
Renderizza il tuo video tutorial finale di alta qualità nel rapporto d'aspetto desiderato, pronto per una condivisione senza sforzo su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video Esplicativi e How-To Chiari

.

Trasforma operazioni e procedure complesse in video esplicativi facilmente digeribili e guide how-to passo passo per gli utenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video tutorial utilizzando l'AI?

HeyGen rivoluziona la creazione di video tutorial professionali sfruttando la tecnologia avanzata di generazione video AI. La nostra piattaforma consente a chiunque di produrre video istruttivi di alta qualità senza bisogno di competenze tradizionali di editing video, rendendo il processo intuitivo ed efficiente.

Posso utilizzare avatar AI nei miei video how-to per un'esperienza più coinvolgente?

Assolutamente! HeyGen ti permette di incorporare avatar AI realistici nei tuoi video how-to, fornendo un tocco umano e migliorando il coinvolgimento degli spettatori. Questi presentatori video AI possono trasmettere il tuo messaggio utilizzando voiceover generati dall'AI, dando vita al tuo contenuto in modo creativo.

Quali strumenti offre HeyGen per semplificare la produzione di video esplicativi?

HeyGen offre un editor video online completo con una ricca libreria di modelli video progettati per semplificare la produzione di video esplicativi e istruttivi coinvolgenti. Puoi facilmente convertire il testo in parlato per una narrazione dinamica e aggiungere sottotitoli professionali, accelerando significativamente il tuo flusso di creazione video.

Come può HeyGen aiutarmi a creare video tutorial visivamente accattivanti con branding personalizzato?

HeyGen ti consente di creare video tutorial visivamente sorprendenti offrendo ampie opzioni di personalizzazione, inclusa l'integrazione delle risorse del tuo marchio. Puoi utilizzare la nostra libreria multimediale gratuita con foto e video stock per produrre visual AI di alta qualità che riflettano veramente l'identità del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo