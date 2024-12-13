Modelli di Video Formativi di Lunga Durata per un Apprendimento Efficace

Ottimizza la creazione di video istruttivi con i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen, perfetti per l'onboarding dei dipendenti e lo sviluppo delle competenze.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 2 minuti che dimostri una funzionalità software complessa per formatori IT e utenti di software. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo moderno e passo-passo, con un avatar AI amichevole che spiega ogni passaggio con chiarezza. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire una narrazione accurata e includi sottotitoli per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Crea un modulo di formazione sulle vendite dinamico di 1 minuto rivolto ai team di vendita, progettato per motivare e informare. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e motivazionale, utilizzando filmati di repertorio dalla libreria multimediale/stock di HeyGen e musica di sottofondo d'impatto. Genera una narrazione coinvolgente utilizzando la generazione di voiceover, creando un video esplicativo accattivante.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di aggiornamento sulla conformità di 75 secondi per i responsabili della conformità aziendale, rendendo le informazioni complesse digeribili. Lo stile visivo deve essere chiaro e autorevole, ma accessibile, con grafica e testo facili da leggere. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen per un flusso strutturato, supportato da avatar AI e sottotitoli per la massima chiarezza in questo video formativo di lunga durata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Modelli di Video Formativi di Lunga Durata

Ottimizza la creazione di video istruttivi completi, dall'onboarding dei dipendenti allo sviluppo delle competenze, con modelli pre-progettati e personalizzabili.

1
Step 1
Scegli un Modello
Scegli tra una vasta gamma di modelli di video formativi professionali progettati per vari obiettivi di apprendimento. La nostra piattaforma offre un punto di partenza con modelli e scene pre-costruiti, risparmiandoti tempo significativo nella produzione video.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script e gli Avatar
Aggiungi il tuo messaggio unico incollando il tuo script video direttamente nell'editor. Dai vita ai tuoi contenuti selezionando e personalizzando avatar AI per presentare i tuoi moduli formativi completi.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Genera narrazioni di alta qualità per i tuoi video istruttivi utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover per un audio chiaro. Puoi anche creare automaticamente sottotitoli accurati per l'accessibilità e una migliore comprensione.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Formativo
Esporta i tuoi video esplicativi completati in vari formati, ottimizzati per qualsiasi piattaforma. Con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, puoi facilmente adattare i tuoi contenuti, assicurandoti che la tua formazione di alta qualità sia pronta per essere condivisa immediatamente con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza la Formazione Specializzata

Chiarisci argomenti complessi come quelli medici o tecnici attraverso modelli di video di lunga durata coinvolgenti, migliorando l'educazione specializzata.

Domande Frequenti

Come può HeyGen accelerare la creazione di video formativi professionali?

HeyGen offre una vasta selezione di modelli personalizzabili specificamente progettati per i video formativi, consentendo una produzione rapida. Il nostro editor video intuitivo ti permette di trasformare rapidamente il tuo script in video istruttivi coinvolgenti, aumentando significativamente l'efficienza nella creazione di contenuti.

Quali strumenti offre HeyGen per personalizzare i modelli video?

HeyGen offre agli utenti ampie funzionalità di personalizzazione, inclusa la possibilità di applicare controlli di branding come loghi e palette di colori personalizzate a qualsiasi modello video. Questo assicura che i tuoi contenuti formativi, dai video esplicativi ai video di onboarding dei dipendenti, si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Posso utilizzare avatar AI per migliorare i miei materiali educativi con HeyGen?

Sì, HeyGen integra avatar AI avanzati e funzionalità di testo-a-video, permettendoti di creare materiali educativi dinamici senza bisogno di un presentatore fisico. Questa innovativa funzione rende la produzione di video professionali e contenuti per lo sviluppo delle competenze sia semplice che altamente efficace.

Come semplifica HeyGen la produzione di contenuti istruttivi diversificati, come la formazione IT o HR?

HeyGen semplifica la produzione di vari video istruttivi, dalla formazione IT alla formazione HR, fornendo una piattaforma facile da usare che combina strumenti potenziati dall'AI con una robusta libreria multimediale. La nostra piattaforma ti aiuta a generare progetti video di alta qualità in modo efficiente, migliorando la ritenzione delle informazioni in tutte le categorie di formazione.

