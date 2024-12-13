Sblocca la Crescita con i Video Annunci Sponsorizzati su LinkedIn

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial completo di 2 minuti progettato per marketer digitali e specialisti di generazione di contatti, illustrando i passaggi precisi per configurare e integrare i Moduli di Generazione Contatti all'interno di una campagna di Contenuti Sponsorizzati utilizzando il Campaign Manager di LinkedIn. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo pesante di registrazione dello schermo con uno stile audio aziendale, garantendo chiarezza. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e i tassi di completamento in modalità silenziosa.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo coinvolgente di 1 minuto rivolto a strateghi pubblicitari e analisti di dati, concentrandoti su tecniche avanzate per ottimizzare gli Annunci Video su LinkedIn per tassi di completamento visivo superiori e targeting pubblicitario efficace su vari set di annunci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e basato sui dati, incorporando rappresentazioni visive delle analisi. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per presentare le intuizioni con una presenza professionale e coerente sullo schermo.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di consigli impattante di 45 secondi per creatori di contenuti e marketer sui social media, mostrando le migliori pratiche per incorporare i Sottotitoli Video per aumentare il coinvolgimento e sfruttare efficacemente la Rete di Audience di LinkedIn per un pubblico professionale più ampio. La presentazione visiva dovrebbe essere coinvolgente con tagli rapidi e un design visivamente accattivante, completato da una traccia audio motivazionale e vivace. Utilizza il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per popolare rapidamente il video con immagini pertinenti e di alta qualità.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video Annunci Sponsorizzati su LinkedIn

Padroneggia il processo di creazione di annunci video impattanti per un pubblico professionale su LinkedIn, progettati per elevare la consapevolezza del tuo marchio e stimolare la generazione di contatti.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video Coinvolgente
Utilizza la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per creare un video coinvolgente che aderisca alle specifiche degli Annunci Video di LinkedIn per prestazioni ottimali e un appeal professionale.
2
Step 2
Configura la Tua Campagna nel Campaign Manager
All'interno del Campaign Manager di LinkedIn, imposta gli obiettivi della tua campagna, il budget e definisci il tuo pubblico professionale utilizzando un targeting pubblicitario preciso. Assicurati che il tuo video sia pronto con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Essenziali per l'Impatto
Carica il tuo annuncio video e migliora la sua portata includendo sottotitoli/caption generati da HeyGen per l'accessibilità. Integra un chiaro call to action o un Modulo di Generazione Contatti per incoraggiare un coinvolgimento immediato.
4
Step 4
Lancia e Monitora le Prestazioni
Pubblica il tuo video annuncio sponsorizzato su LinkedIn e monitora metriche chiave come i tassi di completamento visivo per comprendere il coinvolgimento. Un branding coerente, facilitato dai controlli di branding di HeyGen, rinforza il tuo messaggio.

Casi d'Uso

Automatizza i Video di Storie di Successo dei Clienti

Crea facilmente potenti video di storie di successo dei clienti che costruiscono fiducia e credibilità, convertendo efficacemente i potenziali clienti in contatti preziosi attraverso le tue campagne sponsorizzate.

Domande Frequenti

Come può HeyGen elevare la visibilità del mio marchio su LinkedIn?

HeyGen consente alle aziende di creare "Contenuti Sponsorizzati su LinkedIn" coinvolgenti con "avatar AI" personalizzati e elementi visivi di marca. Questo assicura che il tuo messaggio si distingua nel "feed di LinkedIn" per raggiungere efficacemente il "pubblico professionale" e aumentare la "Consapevolezza del Marchio".

Quali specifiche tecniche supporta HeyGen per gli Annunci Video su LinkedIn?

HeyGen semplifica la conformità alle "specifiche degli Annunci Video" offrendo un robusto "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" adatto alla piattaforma di LinkedIn. Questo assicura che il tuo contenuto di alta qualità sia ottimizzato per vari posizionamenti e si integri senza problemi nei "set di annunci" del tuo "Campaign Manager".

I video di HeyGen possono essere ottimizzati per le campagne di generazione di contatti su LinkedIn?

Assolutamente. Le capacità di testo-a-video di HeyGen e i modelli diversificati ti permettono di creare "Annunci Video" persuasivi che incorporano forti elementi di "call to action". Questi video sono ideali per stimolare il coinvolgimento e convertire gli spettatori attraverso i "Moduli di Generazione Contatti", migliorando efficacemente i tuoi sforzi di "Generazione di Contatti".

Come facilita HeyGen la creazione efficiente di annunci video professionali su LinkedIn?

HeyGen semplifica l'intero processo di produzione, consentendo una rapida generazione di testo-a-video con "avatar AI" realistici e "generazione di voce narrante". Questo permette una rapida iterazione e distribuzione di contenuti video sponsorizzati su LinkedIn, risparmiando tempo mantenendo uno standard professionale per il tuo "pubblico professionale".

