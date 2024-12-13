Sblocca la Crescita con i Video Annunci Sponsorizzati su LinkedIn
Aumenta facilmente la consapevolezza del tuo marchio e genera contatti. Crea annunci video coinvolgenti per un pubblico professionale con la funzione di testo-a-video da script di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video tutorial completo di 2 minuti progettato per marketer digitali e specialisti di generazione di contatti, illustrando i passaggi precisi per configurare e integrare i Moduli di Generazione Contatti all'interno di una campagna di Contenuti Sponsorizzati utilizzando il Campaign Manager di LinkedIn. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo pesante di registrazione dello schermo con uno stile audio aziendale, garantendo chiarezza. Utilizza la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e i tassi di completamento in modalità silenziosa.
Produci un video esplicativo coinvolgente di 1 minuto rivolto a strateghi pubblicitari e analisti di dati, concentrandoti su tecniche avanzate per ottimizzare gli Annunci Video su LinkedIn per tassi di completamento visivo superiori e targeting pubblicitario efficace su vari set di annunci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e basato sui dati, incorporando rappresentazioni visive delle analisi. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per presentare le intuizioni con una presenza professionale e coerente sullo schermo.
Crea un video di consigli impattante di 45 secondi per creatori di contenuti e marketer sui social media, mostrando le migliori pratiche per incorporare i Sottotitoli Video per aumentare il coinvolgimento e sfruttare efficacemente la Rete di Audience di LinkedIn per un pubblico professionale più ampio. La presentazione visiva dovrebbe essere coinvolgente con tagli rapidi e un design visivamente accattivante, completato da una traccia audio motivazionale e vivace. Utilizza il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per popolare rapidamente il video con immagini pertinenti e di alta qualità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Rapidamente Annunci Video ad Alte Prestazioni su LinkedIn.
Sfrutta l'AI per produrre rapidamente annunci video accattivanti, aumentando significativamente il coinvolgimento e la generazione di contatti sulla piattaforma professionale di LinkedIn.
Produci Contenuti Social Sponsorizzati Coinvolgenti.
Trasforma idee in clip video dinamici per contenuti sponsorizzati, assicurando che il tuo marchio catturi l'attenzione e stimoli l'azione nel feed di LinkedIn.
Domande Frequenti
Come può HeyGen elevare la visibilità del mio marchio su LinkedIn?
HeyGen consente alle aziende di creare "Contenuti Sponsorizzati su LinkedIn" coinvolgenti con "avatar AI" personalizzati e elementi visivi di marca. Questo assicura che il tuo messaggio si distingua nel "feed di LinkedIn" per raggiungere efficacemente il "pubblico professionale" e aumentare la "Consapevolezza del Marchio".
Quali specifiche tecniche supporta HeyGen per gli Annunci Video su LinkedIn?
HeyGen semplifica la conformità alle "specifiche degli Annunci Video" offrendo un robusto "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" adatto alla piattaforma di LinkedIn. Questo assicura che il tuo contenuto di alta qualità sia ottimizzato per vari posizionamenti e si integri senza problemi nei "set di annunci" del tuo "Campaign Manager".
I video di HeyGen possono essere ottimizzati per le campagne di generazione di contatti su LinkedIn?
Assolutamente. Le capacità di testo-a-video di HeyGen e i modelli diversificati ti permettono di creare "Annunci Video" persuasivi che incorporano forti elementi di "call to action". Questi video sono ideali per stimolare il coinvolgimento e convertire gli spettatori attraverso i "Moduli di Generazione Contatti", migliorando efficacemente i tuoi sforzi di "Generazione di Contatti".
Come facilita HeyGen la creazione efficiente di annunci video professionali su LinkedIn?
HeyGen semplifica l'intero processo di produzione, consentendo una rapida generazione di testo-a-video con "avatar AI" realistici e "generazione di voce narrante". Questo permette una rapida iterazione e distribuzione di contenuti video sponsorizzati su LinkedIn, risparmiando tempo mantenendo uno standard professionale per il tuo "pubblico professionale".