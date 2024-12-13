Generatore di video tutorial per LinkedIn Ads: Padroneggia LinkedIn Ads

Aumenta il coinvolgimento degli annunci su LinkedIn e cattura l'attenzione. Genera video tutorial accattivanti e ad alte prestazioni più velocemente con potenti avatar AI.

496/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i proprietari di piccole imprese, è necessario un video dinamico di 60 secondi per mostrare come generare annunci video ad alte prestazioni per la generazione di lead su LinkedIn. L'estetica dovrebbe essere vivace e orientata al successo, combinando immagini nitide con una colonna sonora vivace. La funzione di sottotitoli/caption di HeyGen sarà sfruttata per garantire la massima accessibilità e coinvolgimento, anche quando visualizzato senza audio, guidando gli spettatori nella creazione di inviti all'azione coinvolgenti.
Prompt di Esempio 2
I responsabili marketing che cercano di approfondire l'ottimizzazione degli obiettivi delle loro campagne pubblicitarie su LinkedIn trarrebbero beneficio da un tutorial di prodotto informativo di 90 secondi. L'approccio visivo dovrebbe essere altamente istruttivo, utilizzando registrazioni di condivisione dello schermo e annotazioni chiare, accompagnate da una voce narrante calma e dettagliata. La capacità di testo-a-video da script all'interno di HeyGen può produrre efficacemente questa guida completa per ottenere migliori metriche di marketing e costruzione del funnel.
Prompt di Esempio 3
I team creativi e i creatori di contenuti che cercano di padroneggiare lo storytelling per catturare l'attenzione e creare annunci virali sui social media, specificamente su LinkedIn, troveranno valore in un video accattivante di 30 secondi. Lo stile di questo video deve essere visivamente ricco e veloce, impiegando immagini sorprendenti e una voce narrante ad alta energia che trasmette urgenza ed eccitazione. La vasta libreria multimediale/supporto stock di HeyGen dovrebbe essere utilizzata per migliorare gli elementi creativi e fermare lo scorrimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Generare Video Tutorial per LinkedIn Ads

Crea facilmente video tutorial professionali e coinvolgenti per le tue campagne pubblicitarie su LinkedIn che risuonano con il tuo pubblico target e generano risultati.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Tutorial
Inizia creando il contenuto del tuo tutorial. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per trasformare istantaneamente il tuo testo in contenuti video coinvolgenti con avatar AI, perfetti per i Video Tutorial di Prodotto.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Voce
Arricchisci il tuo video con immagini pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock e scegli tra una gamma di voci AI. Questo assicura che il tuo tutorial sia sia informativo che visivamente attraente, migliorando l'aspetto creativo.
3
Step 3
Applica le Migliori Pratiche di LinkedIn
Massimizza la portata e l'accessibilità aggiungendo sottotitoli/caption al tuo video, poiché la maggior parte degli utenti di LinkedIn visualizza i contenuti senza audio. Considera l'utilizzo di rapporti d'aspetto verticali o quadrati per una visualizzazione ottimale nel feed di notizie.
4
Step 4
Esporta e Lancia la Tua Campagna
Finalizza il tuo video tutorial sfruttando la funzione di esportazione di HeyGen nel formato desiderato. Integra il tuo video in una campagna pubblicitaria su LinkedIn, impostando l'obiettivo della campagna e sfruttando le opzioni di targeting pertinenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e i Tutorial sui Prodotti

.

Migliora la comprensione e la ritenzione delle caratteristiche del prodotto o dei concetti complessi trasformando contenuti statici in video tutorial coinvolgenti e guidati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di annunci video coinvolgenti su LinkedIn?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente video ad alte prestazioni per LinkedIn Ads utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video. Crea annunci video accattivanti che catturano l'attenzione e stimolano il coinvolgimento senza sforzo.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video tutorial di prodotto potenziati dall'AI per LinkedIn?

HeyGen fornisce un generatore di video AI intuitivo, permettendoti di trasformare script in video tutorial di prodotto dinamici con avatar AI e sottotitoli automatici. Personalizza facilmente i modelli per mostrare il valore del tuo prodotto ai LinkedIn Matched Audiences.

Come assicura HeyGen che il contenuto del mio annuncio video si distingua su LinkedIn?

HeyGen offre strumenti creativi estesi, inclusi avatar AI personalizzabili e controlli di branding, per creare annunci video unici. Ottimizza il tuo storytelling con generazione di voiceover di alta qualità e ridimensionamento dell'aspetto per una visione ottimale sulla piattaforma di LinkedIn.

HeyGen può aiutare a ottimizzare gli annunci video per diversi obiettivi di campagna su LinkedIn?

Sì, HeyGen supporta l'ottimizzazione dei tuoi annunci video per vari obiettivi di campagna consentendo facili regolazioni al contenuto e al formato. Utilizza funzionalità come sottotitoli e modelli diversi per adattare efficacemente il tuo messaggio e invito all'azione per i moduli di generazione di lead.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo