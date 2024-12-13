Guida Passo-Passo al Video Tutorial di Annunci LinkedIn
Ottimizza le tue campagne pubblicitarie su LinkedIn per il massimo impatto, dalla configurazione del pubblico al monitoraggio delle conversioni, migliorato dagli avatar AI di HeyGen.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video dinamico di 90 secondi rivolto ai professionisti del marketing che cercano di migliorare i risultati delle loro campagne, mostrando come sfruttare i principi della pubblicità basata su obiettivi per un targeting LinkedIn altamente efficace. Adotta uno stile visivo moderno ed energico con una voce professionale e vivace, animato da avatar AI coinvolgenti forniti da HeyGen per mantenere l'attenzione degli spettatori durante il tutorial.
Produci un video istruttivo completo di 2 minuti che fornisce istruzioni chiare e dettagliate su come creare un nuovo annuncio all'interno della piattaforma LinkedIn Ads, guidando gli utenti dalla concezione al lancio. Questo video, destinato a utenti tecnici in cerca di applicazioni pratiche, dovrebbe presentare un'estetica pulita di registrazione dello schermo abbinata a una generazione di voce fuori campo calma e articolata da HeyGen, assicurando che ogni dettaglio sia perfettamente chiaro.
Progetta un video esplicativo conciso di 1 minuto per i responsabili marketing, concentrandosi sugli aspetti critici dell'analisi delle prestazioni degli annunci e dell'impostazione di un robusto monitoraggio delle conversioni all'interno di LinkedIn Ads. Il video dovrebbe adottare un approccio visivo basato su infografiche e dati, con una voce sicura e autorevole, sfruttando i diversi modelli e scene di HeyGen per presentare informazioni complesse in modo chiaro e coinvolgente.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Crea rapidamente video pubblicitari LinkedIn ad alte prestazioni.
Produci rapidamente video pubblicitari coinvolgenti per le campagne LinkedIn, ottenendo risultati migliori e raggiungendo il tuo pubblico target.
Produci contenuti video coinvolgenti per i social media istantaneamente.
Genera facilmente video e clip accattivanti per piattaforme social come LinkedIn per catturare l'attenzione del pubblico e aumentare il coinvolgimento.
Domande Frequenti
Come può HeyGen semplificare la creazione di un video tutorial per annunci LinkedIn?
HeyGen semplifica il processo di produzione di un coinvolgente "video tutorial per annunci LinkedIn" trasformando il testo in video dal tuo script, completo di generazione di voce professionale. Questo ti consente di creare rapidamente contenuti pubblicitari coinvolgenti per il tuo pubblico senza complessi montaggi video.
HeyGen può aiutare a personalizzare i video per specifici target di LinkedIn?
Assolutamente. HeyGen ti permette di personalizzare i tuoi video per un preciso "targeting LinkedIn" utilizzando avatar AI e controlli di branding per adattarsi all'estetica del tuo marchio. Questo assicura che il tuo messaggio risuoni efficacemente con il tuo "pubblico target" scelto e supporta un'efficiente "configurazione del pubblico" per le tue campagne.
Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per ottimizzare le prestazioni dei video pubblicitari su LinkedIn?
HeyGen fornisce caratteristiche tecniche essenziali come il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, assicurando che i tuoi video pubblicitari appaiano perfetti su tutte le posizioni di LinkedIn. Inoltre, i sottotitoli incorporati migliorano l'accessibilità e il coinvolgimento, contribuendo a migliori analisi delle prestazioni degli annunci per le tue campagne.
Come supporta HeyGen la creazione e la modifica di video per diverse esigenze pubblicitarie?
HeyGen consente agli utenti di "creare un nuovo annuncio" o "modificare un annuncio" in modo efficiente attraverso una ricca libreria di modelli e scene. Questa flessibilità supporta varie "esigenze di marketing", rendendo più facile gestire la tua strategia pubblicitaria complessiva e iterare rapidamente.