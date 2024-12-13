Padroneggia la Produzione di Video Educativi per Lezioni

Trasforma il tuo contenuto educativo in lezioni accattivanti senza sforzo con la potente capacità di testo-a-video da script di HeyGen.

476/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di apprendimento on-demand di 90 secondi che presenti un riassunto conciso di un evento storico, in particolare la Rivoluzione Industriale. Questa lezione con diapositive deve presentare un avatar AI professionale che fornisce informazioni chiave, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per una consegna precisa e concisa. La presentazione visiva dovrebbe incorporare immagini storiche autentiche e linee temporali sulle diapositive, rivolgendosi a studenti universitari che necessitano di una rapida revisione per gli esami.
Prompt di Esempio 2
Per utenti principianti di un software di editing specifico, sviluppa un video tutorial di 45 secondi che funzioni come screencast per una particolare funzione. Questo video per l'apprendimento guiderà attraverso un flusso di lavoro semplice, mostrando chiaramente i movimenti precisi del cursore e le selezioni dei menu. I sottotitoli descrittivi di HeyGen possono essere inclusi per l'accessibilità, e il supporto della sua libreria multimediale può migliorare le introduzioni con filmati di repertorio pertinenti, rendendo il processo semplice e visivamente chiaro.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video educativo esplicativo animato di 30 secondi che introduce una figura storica famosa, come Marie Curie, progettato per studenti delle scuole elementari. Lo stile visivo richiede un'animazione luminosa, amichevole e simile a un cartone animato, dove i modelli e le scene di HeyGen sono fondamentali per creare sfondi e personaggi coinvolgenti. La narrazione è al centro della storia, che dovrebbe essere consegnata da una voce calda e incoraggiante, con il video finale ottimizzato per varie piattaforme tramite ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Video Educativo per Lezioni

Trasforma senza sforzo il tuo contenuto di lezione in video educativi professionali e coinvolgenti con gli strumenti intuitivi AI di HeyGen, progettati per esperienze di apprendimento impattanti.

1
Step 1
Crea il Tuo Script per la Lezione
Inizia creando il tuo script dettagliato che delinea il contenuto della lezione. Usa la capacità di testo-a-video da script di HeyGen per generare automaticamente la bozza iniziale del video dal tuo testo.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare il tuo video educativo, dando vita alle tue lezioni e rendendo il video educativo più coinvolgente per gli spettatori.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi
Arricchisci la tua lezione con elementi visivi coinvolgenti. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen per integrare facilmente grafica e animazioni, creando un'esperienza di apprendimento dinamica con video animati.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Una volta perfezionato, esporta il tuo video utilizzando la funzione di ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, rendendolo pronto per una condivisione senza problemi su varie piattaforme di apprendimento on-demand.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Educativi Complessi

.

Utilizza l'AI per semplificare argomenti intricati, trasformando concetti difficili in video educativi chiari e coinvolgenti e contenuti esplicativi.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video educativi e lezioni?

HeyGen semplifica la produzione di contenuti educativi coinvolgenti trasformando script in video lezioni con avatar AI e narrazioni automatiche, riducendo significativamente il tempo e lo sforzo di produzione per gli educatori.

Quali stili diversi di video educativi posso creare con HeyGen?

HeyGen supporta vari formati di video educativi, dai video professionali con presentatori ai contenuti esplicativi dinamici, fino ai micro-video e alle lezioni con diapositive, offrendo opzioni diverse per lezioni e corsi coinvolgenti.

HeyGen supporta funzionalità come sottotitoli e branding per il mio contenuto educativo?

Sì, HeyGen offre funzionalità robuste come sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità e controlli di branding completi per mantenere un aspetto coerente e professionale in tutti i tuoi video educativi e corsi.

HeyGen può aiutare a creare video coinvolgenti per scopi di apprendimento?

Assolutamente. Gli avatar AI avanzati di HeyGen e gli elementi visivi dinamici sono progettati per rendere i video educativi altamente coinvolgenti, migliorando l'esperienza di apprendimento per gli studenti e facilitando l'apprendimento on-demand efficace.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo