Creatore di Video Pubblicitari per la Generazione di Lead: Potenzia le Tue Campagne con l'AI

Genera annunci sui social media ad alta conversione utilizzando avatar AI per migliorare significativamente i tuoi tassi di conversione dei lead.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video narrativo convincente di 45 secondi rivolto ai piccoli imprenditori che hanno difficoltà con la produzione video, enfatizzando uno stile visivo caldo e autentico con un'illuminazione soffusa e una voce narrante amichevole e incoraggiante. La storia segue un imprenditore che scopre la funzione di testo-a-video da script di HeyGen, dimostrando quanto sia semplice trasformare idee scritte in contenuti video di marketing professionali senza editing complesso, aiutandoli infine a generare più lead e far crescere il loro business.
Prompt di Esempio 2
Crea un annuncio video dinamico e alla moda di 15 secondi per i social media rivolto ai creatori di contenuti, caratterizzato da un'estetica visiva giocosa e generata dagli utenti (UGC) con musica di sottofondo popolare e transizioni rapide e d'impatto. Il prompt dovrebbe mostrare come i numerosi modelli e scene di HeyGen consentano una rapida produzione di contenuti freschi e condivisibili, rendendo incredibilmente facile creare "Annunci Video UGC" che catturano l'attenzione delle comunità online e aumentano l'engagement.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video esplicativo informativo di 60 secondi progettato per i marketer globali, utilizzando uno stile di animazione pulito e nitido con generazione di voiceover professionale e multilingue per dimostrare la potenza di HeyGen. La narrazione guiderà gli spettatori attraverso il processo di creazione di "annunci video AI" ad alto impatto che possono essere localizzati in ogni lingua, spiegando come la generazione precisa di voiceover assicuri che il tuo messaggio sia perfettamente compreso nei diversi mercati internazionali, migliorando la portata e l'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per la Generazione di Lead

Crea video pubblicitari per la generazione di lead ad alte prestazioni senza sforzo con il nostro creatore di video potenziato dall'AI, progettato per aiutare i marketer a catturare più lead e migliorare le loro campagne.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia scrivendo o incollando i tuoi "script video" direttamente nella piattaforma. La nostra funzione di testo-a-video da script trasforma il tuo testo in contenuti visivi dinamici.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta libreria di "Avatar AI" o Attori AI per rappresentare il tuo marchio, trasmettendo il tuo messaggio con una presenza professionale e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Sottotitoli
Eleva il tuo annuncio incorporando branding personalizzato, media stock rilevanti e generando automaticamente "sottotitoli" tramite la nostra funzione di Sottotitoli/caption per una maggiore portata e accessibilità.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio
Finalizza i tuoi "annunci video AI" utilizzando il nostro ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarli per varie piattaforme, garantendo il massimo impatto per i tuoi sforzi di generazione di lead.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Video di Testimonianze di Clienti Coinvolgenti

.

Sfrutta l'AI per creare video autentici di storie di successo dei clienti che costruiscono fiducia e trasformano i potenziali clienti in lead preziosi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video AI coinvolgenti per i marketer?

HeyGen agisce come un intuitivo creatore di annunci video AI, permettendo ai marketer di trasformare script in annunci video AI accattivanti senza sforzo. Puoi sfruttare gli Avatar AI e una vasta gamma di modelli video per generare contenuti ad alte prestazioni che catturano l'attenzione e aumentano la generazione di lead.

HeyGen può generare Avatar AI realistici per diverse esigenze di marketing video?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare Avatar AI realistici e Attori AI da testo, perfetti per varie iniziative di marketing video. Questi Avatar AI possono presentare i tuoi script video con espressioni naturali e voiceover, migliorando i tuoi filmati di marca e video esplicativi.

Quali tipi di video pubblicitari creativi può aiutarmi a produrre rapidamente HeyGen?

HeyGen è un potente Generatore di Video AI che ti consente di produrre rapidamente vari video pubblicitari creativi, inclusi Annunci Video UGC e video di prodotto accattivanti. La sua vasta libreria di modelli video e l'editor drag-and-drop semplificano il processo, ideale per video di breve durata e test creativi.

HeyGen offre opzioni di personalizzazione per campagne pubblicitarie video specifiche del marchio?

Assolutamente, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi annunci video AI siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio per qualsiasi campagna pubblicitaria. Puoi personalizzare i modelli, incorporare il tuo logo e persino localizzare i contenuti con vari voiceover e sottotitoli per raggiungere un pubblico globale.

