Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video educativo di 60 secondi per studenti spagnoli di livello intermedio che hanno difficoltà con le coniugazioni dei verbi al congiuntivo. Il video dovrebbe adottare uno stile professionale e visivamente accattivante, utilizzando esempi animati e grafici chiari per illustrare le lezioni di grammatica. L'audio deve essere istruttivo e calmo, fornito da un madrelingua, e la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen dovrebbe essere utilizzata in modo prominente per rafforzare le lezioni parlate, fornendo un'esperienza di apprendimento linguistico completa.
Prompt di Esempio 2
Progetta una lezione rapida di 30 secondi per studenti di francese desiderosi di praticare conversazioni autentiche in un contesto di caffè. Questo video dovrebbe essere dinamico e amichevole, simulando una scena di dialogo naturale con personaggi realistici. L'audio dovrebbe essere interattivo e presentare voci varie e realistiche per emulare video di apprendimento linguistico conversazionale. Sfrutta la capacità di HeyGen di creare video da testo per generare facilmente il dialogo, garantendo un flusso naturale.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di apprendimento linguistico immersivo di 45 secondi per studenti giapponesi, concentrandoti su scenari comuni di etichetta culturale. Lo stile visivo dovrebbe essere ricco e culturalmente accurato, mostrando scene reali e diversificate. Uno stile audio coinvolgente e informativo, fornito tramite la generazione di voiceover di HeyGen, guiderà il pubblico attraverso gli scenari, rendendo il contenuto di apprendimento linguistico accessibile e culturalmente rilevante.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Creatore di Video Educativi per l'Apprendimento delle Lingue

Crea lezioni di lingua coinvolgenti ed efficaci con l'AI. Crea facilmente video interattivi con personaggi realistici, dialoghi autentici e ricche immagini per migliorare l'apprendimento.

Step 1
Crea il Tuo Script o Scegli un Modello
Inizia scrivendo il contenuto della lezione desiderata o selezionando un modello pre-progettato. Sfrutta la funzionalità di creazione di video da testo per generare automaticamente scene video dal tuo testo.
Step 2
Seleziona Avatar e Voci AI
Migliora il tuo video con personaggi realistici. Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per recitare scenari e abbinali a voci autentiche per dialoghi naturali.
Step 3
Aggiungi Immagini e Sottotitoli Integrati
Arricchisci il tuo contenuto con immagini pertinenti da una libreria multimediale/supporto stock. Includi sottotitoli chiusi integrati per supportare la comprensione e facilitare l'acquisizione del vocabolario.
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Lezione di Lingua
Finalizza il tuo video di lezione di lingua di qualità professionale. Esportalo nel formato di aspetto desiderato per una condivisione senza problemi su piattaforme di e-learning e coinvolgi il tuo pubblico.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Scenari Conversazionali Immersivi

Genera scene di dialogo realistiche alimentate da AI e conversazioni autentiche per fornire pratica linguistica immersiva e pratica.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come creatore di video educativi AI per i creatori di contenuti?

HeyGen consente ai creatori di contenuti di diventare un creatore di video educativi AI, permettendo loro di trasformare script in video educativi coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e una generazione di voiceover robusta. Puoi facilmente aggiungere sottotitoli e sfruttare modelli personalizzabili per semplificare il tuo processo di creazione video.

HeyGen può aiutare a creare video di apprendimento linguistico immersivi?

Sì, HeyGen è una piattaforma AI efficace per la creazione di video di apprendimento linguistico immersivi. Gli utenti possono creare video di apprendimento linguistico conversazionale con scene di dialogo alimentate da AI, complete di dialoghi naturali, e integrare elementi come lezioni di grammatica e liste di vocaboli.

Cosa rende HeyGen uno strumento efficiente per lo sviluppo di video educativi online?

Come strumento basato sul web, HeyGen semplifica lo sviluppo di video educativi online, rendendolo un creatore di video educativi efficiente per la tua strategia di contenuti. La sua interfaccia intuitiva, unita a modelli personalizzabili e funzionalità di creazione di scene, consente una rapida produzione di contenuti di alta qualità.

Come supporta HeyGen i team L&D nella creazione di video di formazione?

HeyGen aiuta significativamente i team L&D nella produzione di video di formazione professionale per lo sviluppo dei dipendenti, l'onboarding e la formazione sulla conformità. Con la sua generazione di voiceover robusta e le capacità di formazione multilingue, inclusi sottotitoli e didascalie automatiche, HeyGen garantisce una consegna di contenuti efficace e accessibile.

