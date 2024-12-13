Il tuo Generatore di Video Tutorial per Landing Page ad Alta Conversione

Crea istantaneamente video di landing page ad alta conversione con il nostro generatore di video AI, sfruttando potenti funzionalità di trasformazione del testo in video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial tecnico di 90 secondi rivolto a sviluppatori web e creatori di contenuti che cercano di incorporare efficacemente video nelle loro landing page. Lo stile visivo e audio sarà chiaro, istruttivo e focalizzato su dimostrazioni di condivisione dello schermo, accompagnato da una voce narrante AI calma e precisa e sottotitoli generati automaticamente per l'accessibilità. Questo video tutorial guiderà gli utenti attraverso il processo di incorporamento video senza soluzione di continuità, evidenziando come la generazione di voiceover di HeyGen assicuri chiarezza e professionalità.
Prompt di Esempio 2
Crea un video promozionale dinamico di 45 secondi per utenti non tecnici e aspiranti imprenditori, illustrando la semplicità di come creare una landing page video. Questo pezzo dovrebbe presentare uno stile visivo coinvolgente e colorato con musica di sottofondo energica e una voce narrante AI amichevole, progettato per ispirare un'azione immediata. Metterà in evidenza la vasta gamma di modelli e scene di HeyGen e il supporto esteso della libreria multimediale/stock, mostrando quanto sia facile per chiunque creare video di livello professionale utilizzando modelli video pre-progettati.
Prompt di Esempio 3
Produci un video dimostrativo di prodotto completo di 2 minuti su misura per i product manager e le aziende SaaS, concentrandosi sulle sofisticate capacità di un portavoce AI per mostrare nuove funzionalità su una landing page. Lo stile sarà raffinato, aziendale e altamente persuasivo, con un avatar AI articolato che presenta informazioni chiave in un contesto professionale. Questo video dimostrerà efficacemente gli avatar AI avanzati di HeyGen e la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto, assicurando che il contenuto sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial per Landing Page

Crea rapidamente video tutorial coinvolgenti e focalizzati sulla conversione per le tue landing page con il nostro generatore di video AI intuitivo, progettato per semplificare il tuo flusso di lavoro.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script tutorial. La nostra funzione di trasformazione del testo in video da script trasforma istantaneamente il tuo testo in una base video dinamica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce
Aumenta il coinvolgimento scegliendo tra una vasta gamma di avatar AI. Abbina l'avatar scelto a un voiceover AI per una presentazione professionale.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Utilizza il nostro editor drag-and-drop per selezionare tra vari modelli e scene, aggiungere controlli di branding e integrare risorse della libreria multimediale, assicurando che il tuo video si allinei perfettamente con il tuo marchio.
4
Step 4
Esporta e Incorpora
Finalizza il tuo video tutorial sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto. Poi, pubblica senza sforzo la tua creazione di alta qualità per un incorporamento video senza soluzione di continuità sulla tua landing page, aumentando il coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica la Creazione di Tutorial di Prodotto

.

Crea rapidamente video dimostrativi di prodotto e video esplicativi completi per le tue landing page, spiegando efficacemente le caratteristiche complesse.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di video AI per i miei contenuti?

HeyGen sfrutta la tecnologia AI avanzata per trasformare i tuoi script in video coinvolgenti, con avatar AI realistici e voiceover AI di alta qualità. Questa robusta capacità di generazione di video da testo semplifica la creazione di video esplicativi professionali e dimostrazioni di prodotto.

Posso creare una landing page video utilizzando gli strumenti di HeyGen?

Sì, HeyGen offre una piattaforma intuitiva con diversi modelli di video e un editor drag-and-drop, permettendoti di creare facilmente un video di landing page convincente. Puoi personalizzare le scene e incorporare il tuo branding per un impatto massimo sul tuo video tutorial di landing page.

Che tipo di avatar AI e voiceover offre HeyGen per i video?

HeyGen offre una gamma di avatar AI realistici che possono fungere da portavoce AI, insieme a una varietà di voiceover AI di alta qualità in più lingue e stili. Questo consente presentazioni video personalizzate e professionali senza bisogno di attori o attrezzature di registrazione.

Come può HeyGen aiutare a ottimizzare i miei video per una migliore conversione sulle landing page?

HeyGen ti consente di creare video focalizzati sulla conversione con funzionalità come miniature video personalizzate e opzioni di incorporamento video senza soluzione di continuità. Questi elementi sono cruciali per attrarre spettatori e migliorare il coinvolgimento sulle tue landing page, guidando efficacemente le azioni desiderate.

