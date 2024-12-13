Lo Strumento Video della Base di Conoscenza Eleva il Tuo Supporto

Crea video istruttivi professionali e guide pratiche istantaneamente utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Esplora come aggiornare efficacemente i tuoi articoli esistenti della base di conoscenza video con una guida interna di 90 secondi. Rivolto a creatori di contenuti e team di supporto, illustra le migliori pratiche per mantenere informazioni coerenti e accurate attraverso registrazioni dinamiche dello schermo. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per generare voci narranti precise e utilizza sottotitoli/didascalie per evidenziare le procedure di aggiornamento cruciali, garantendo chiarezza su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video prodotto raffinato di 2 minuti che mostri il flusso di lavoro complesso di una funzione critica per potenziali clienti o utenti avanzati. Utilizza i modelli e le scene di HeyGen e il supporto della libreria multimediale/stock per creare visuali sorprendenti e transizioni professionali. Un avatar AI coinvolgente dovrebbe presentare i benefici, mentre sottotitoli/didascalie chiari garantiscono accessibilità e rafforzano i punti chiave, spiegando i flussi complessi in modo conciso.
Prompt di Esempio 3
Immagina un video conciso di 45 secondi rivolto ai responsabili del supporto clienti, dimostrando come scalare efficacemente le operazioni di supporto utilizzando il video. Questa esperienza visiva moderna e veloce dovrebbe presentare una voce narrante nitida e testo sullo schermo, enfatizzando la risoluzione rapida dei problemi e un'esperienza cliente proattiva. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che il video sia perfettamente ottimizzato per varie piattaforme e facilmente condivisibile tramite un semplice link, potenziando le tue offerte di self-service.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona uno Strumento Video della Base di Conoscenza

Trasforma facilmente informazioni complesse in guide video chiare e attuabili, migliorando la tua base di conoscenza con contenuti visivi coinvolgenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Crea video istruttivi coinvolgenti generando contenuti da script di testo utilizzando avatar AI realistici e voci narranti.
2
Step 2
Personalizza e Brandizza i Tuoi Visual
Applica il logo e gli schemi di colore della tua organizzazione utilizzando controlli di branding robusti per mantenere un aspetto coerente in tutta la tua documentazione video.
3
Step 3
Affina e Ottimizza per la Chiarezza
Affina il tuo video per il massimo impatto e assicurati che si adatti perfettamente a tutte le piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
4
Step 4
Pubblica e Incorpora nella Tua Base di Conoscenza
Integra senza problemi le tue guide video completate nella tua base di conoscenza esistente utilizzando opzioni di video incorporati sicuri, rendendo le informazioni facilmente disponibili.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Guide Complesse e SOP

.

Trasforma guide pratiche intricate e procedure operative standard in documentazione video chiara e facile da comprendere per migliorare la chiarezza e la conformità.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video istruttivi e guide pratiche?

HeyGen semplifica la creazione di video istruttivi e guide pratiche sfruttando avatar AI e voci narranti generate da AI. Gli utenti possono facilmente trasformare il testo in contenuti visivi coinvolgenti, fornendo descrizioni chiare e passo-passo senza bisogno di competenze complesse di editing video.

HeyGen supporta la registrazione dello schermo per creare contenuti video della base di conoscenza?

Sì, HeyGen supporta la registrazione dello schermo, rendendo semplice catturare dimostrazioni di prodotti o flussi di lavoro software per la tua base di conoscenza video. Puoi quindi modificare facilmente queste registrazioni all'interno di HeyGen e condividerle tramite un link condivisibile o incorporare i video direttamente nelle tue piattaforme.

Quali funzionalità offre HeyGen per garantire accessibilità e branding professionale per la documentazione tecnica?

HeyGen fornisce funzionalità come didascalie automatiche per migliorare l'accessibilità della tua documentazione tecnica. Puoi anche utilizzare modelli video brandizzati e applicare il logo e i colori del tuo marchio per creare video e guide professionali che mantengano un'identità visiva coerente.

HeyGen può aiutare a scalare le operazioni di supporto clienti con la documentazione video?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma video AI progettata per scalare le operazioni di supporto clienti consentendo la rapida creazione di documentazione video coerente e accurata. Questo risparmia significativamente tempo, garantendo che i tuoi team di supporto e clienti abbiano accesso a informazioni aggiornate in modo efficiente.

