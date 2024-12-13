Generatore di Video di Formazione ISO: Semplifica la Formazione sulla Conformità

Crea rapidamente video esplicativi coinvolgenti e conformi alle normative per l'onboarding dei dipendenti utilizzando potenti capacità di testo-a-video da script.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo coinvolgente di 90 secondi rivolto ai dipartimenti HR e ai team L&D, illustrando la creazione senza soluzione di continuità di contenuti per l'onboarding dei dipendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e professionale, utilizzando modelli e scene dinamiche per mostrare i valori e i processi chiave dell'azienda, tutto generato in modo efficiente convertendo un copione scritto direttamente in video tramite testo-a-video da script con una voce chiara e incoraggiante.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video esplicativo energico di 45 secondi per i team di marketing che annuncia una nuova funzionalità del prodotto, evidenziando quanto diventi semplice la creazione di contenuti. Visivamente, questo video dovrebbe essere elegante e veloce, incorporando modelli e scene vibranti che mettono in risalto gli elementi dell'interfaccia utente, completati da un voiceover entusiasta e sottotitoli/caption automatici per l'accessibilità, garantendo un'ampia portata.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video di formazione AI raffinato di 75 secondi rivolto ai team di branding aziendale, mostrando come mantenere controlli di branding rigorosi in tutte le comunicazioni interne. Lo stile visivo dovrebbe essere sofisticato e coerente, utilizzando un ampio supporto di libreria multimediale/stock per immagini di alta qualità, e dimostrando il ridimensionamento e l'esportazione senza soluzione di continuità del rapporto d'aspetto per il dispiegamento su più piattaforme, tutto consegnato con una voce coerente e autorevole.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Formazione ISO

Semplifica la tua conformità e l'onboarding dei dipendenti con la creazione di video potenziata dall'AI. Genera video di formazione ISO professionali e coinvolgenti rapidamente ed efficientemente.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Formazione
Inizia incollando il tuo contenuto di formazione ISO. La nostra tecnologia di testo-a-video convertirà il tuo script in una presentazione visiva dinamica, risparmiandoti tempo nella creazione di contenuti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli un avatar AI professionale dalla nostra libreria diversificata per fungere da presentatore sullo schermo, fornendo un volto coerente e coinvolgente per la tua formazione sulla conformità.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover e Branding
Migliora la chiarezza con la generazione di voiceover dal suono naturale per la narrazione. Applica il logo e i colori della tua azienda per garantire coerenza in tutti i tuoi materiali di formazione.
4
Step 4
Genera ed Esporta il Tuo Video
Produci il tuo video di formazione ISO completo con un clic, inclusi sottotitoli/caption generati automaticamente per migliorare l'accessibilità. Esportalo nel formato ottimale per i tuoi team L&D.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Contenuti Normativi Complessi

Trasforma requisiti normativi ISO complessi in video esplicativi chiari e facili da comprendere potenziati dall'AI, rendendo la formazione sulla conformità più accessibile.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la mia creazione di contenuti con avatar AI?

HeyGen potenzia la creazione efficiente di contenuti permettendoti di generare video AI realistici con avatar AI personalizzabili. Questo innovativo generatore di video AI trasforma i tuoi script in esperienze visive coinvolgenti, risparmiando tempo e risorse significativi.

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di HeyGen per la conversione da testo a video?

La capacità di testo-a-video di HeyGen semplifica il processo di produzione video convertendo istantaneamente script scritti in video dinamici. Puoi facilmente generare voiceover di alta qualità e visualizzare i tuoi contenuti senza riprese complesse, rendendo la generazione di script eccezionalmente efficiente.

HeyGen offre modelli video personalizzabili e opzioni di branding?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli video professionali completamente personalizzabili per soddisfare le tue esigenze. Hai il controllo completo del branding, permettendoti di integrare il tuo logo, colori e font, garantendo un'identità di marca coerente in tutti i tuoi contenuti, inclusi sottotitoli/caption generati automaticamente.

HeyGen può essere utilizzato per creare video di formazione ISO efficaci o contenuti per l'onboarding dei dipendenti?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video di formazione AI ideale per creare video di formazione ISO coinvolgenti e moduli di onboarding dei dipendenti. Le sue capacità permettono ai team L&D di produrre rapidamente materiali di formazione sulla conformità di alta qualità e coerenti che soddisfano efficacemente i requisiti normativi.

