Sviluppa un video promozionale di 90 secondi che mostri come un Generatore di Video AI possa semplificare notevolmente la creazione di video di annuncio IPO per i team di marketing e comunicazione aziendale. Visivamente, il video dovrebbe essere dinamico e moderno, con tagli rapidi che mostrano l'interfaccia della piattaforma, transizioni eleganti e testo su schermo che evidenzia i benefici chiave, il tutto accompagnato da una traccia di sottofondo professionale e vivace. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire rapidamente i messaggi chiave in scene d'impatto, arricchite da una varietà di modelli e scene per un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di formazione completo di 2 minuti per team legali, responsabili della conformità e investitori istituzionali, dettagliando il quadro normativo cruciale per un'IPO di successo. La presentazione visiva dovrebbe essere autorevole e informativa, impiegando testi sovrapposti dettagliati per i termini legali e diagrammi di flusso, completati da una voce calma e precisa che spiega le normative complesse. La capacità di HeyGen di generare automaticamente sottotitoli/caption garantirà l'accessibilità per tutti gli spettatori, ulteriormente supportata da media di stock rilevanti dalla sua libreria di supporto per illustrare i concetti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video istruttivo di 45 secondi progettato per i dipartimenti HR e i responsabili della formazione, dimostrando la versatilità degli Avatar AI nella personalizzazione del contenuto del generatore di video di formazione IPO. L'esperienza visiva dovrebbe essere coinvolgente e amichevole, mostrando avatar diversi che interagiscono con i dati su schermo, accompagnati da una voce chiara e concisa che guida lo spettatore attraverso le opzioni di personalizzazione e una musica di sottofondo leggera e motivazionale. Questo video dovrebbe evidenziare come gli avatar AI di HeyGen, combinati con i suoi robusti modelli e scene, possano creare contenuti educativi personalizzati e d'impatto rapidamente.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come funziona il Generatore di Video di Formazione IPO

Produci rapidamente video di formazione IPO professionali, semplificando informazioni finanziarie complesse per investitori o team interni con la creazione di video potenziata dall'AI.

1
Step 1
Crea il tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione IPO. La nostra piattaforma sfrutta l'AI per trasformare il tuo testo in un video dinamico, pronto per il tuo pubblico.
2
Step 2
Seleziona il tuo Avatar AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI o crea un Clone Avatar Personalizzato per presentare la tua formazione IPO, garantendo un relatore coerente e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voce
Arricchisci il tuo video con elementi visivi coinvolgenti dalla nostra libreria multimediale. Utilizza la nostra potente generazione di voiceover per articolare efficacemente concetti complessi di IPO.
4
Step 4
Esporta e Condividi il tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione IPO con sottotitoli automatici, quindi esportalo nel formato desiderato, pronto per la distribuzione a investitori o team interni.

Accelera le Comunicazioni e gli Annunci agli Investitori

.

Genera rapidamente video di annuncio IPO professionali e aggiornamenti per gli investitori per mantenere una comunicazione trasparente e tempestiva con gli stakeholder.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video di formazione IPO?

HeyGen sfrutta il suo avanzato Generatore di Video AI per produrre video di formazione IPO di alta qualità in modo efficiente. Gli utenti possono trasformare script in contenuti educativi coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover AI, garantendo una consegna coerente e professionale.

Posso creare un Avatar AI personalizzato per gli annunci IPO del mio marchio?

Sì, HeyGen offre una funzione di Clonazione Avatar Personalizzato, che ti consente di creare un Avatar AI personalizzato che rappresenta accuratamente il tuo marchio. Questo migliora la credibilità e la coerenza in tutti i tuoi video di annuncio IPO e altre creazioni video AI.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per la comunicazione con investitori globali?

HeyGen supporta la creazione di contenuti multilingue, permettendoti di raggiungere efficacemente un pubblico di investitori più ampio. La piattaforma genera automaticamente sottotitoli automatici, garantendo una comunicazione chiara e accessibile per tutti i tuoi video di formazione AI a livello globale.

Quali strumenti sono disponibili in HeyGen per l'editing di video generati dall'AI?

HeyGen fornisce un editor video AI intuitivo che consente una personalizzazione completa dei tuoi video generati dall'AI. Puoi facilmente perfezionare i contenuti creati con il nostro AI da testo a video, assicurando che il tuo output finale si allinei perfettamente con il messaggio e gli standard visivi del tuo marchio.

