Accademia Video Interna per Dipendenti: Semplifica la Formazione
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze con programmi di formazione scalabili, creando facilmente video professionali utilizzando la funzione di HeyGen di trasformare il testo in video da un copione.
Sviluppa un video di formazione dinamico di 45 secondi per i dipendenti esistenti, mirato a migliorare la loro capacità di memorizzare una nuova funzionalità del software. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo vibrante e moderno con musica di sottofondo vivace e una narrazione chiara ed entusiasta. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da un copione per generare efficacemente la voce narrante da un copione preparato, garantendo precisione e coerenza.
Produci un video di comunicazione interna coinvolgente di 30 secondi per tutti i dipendenti, celebrando i recenti successi del team e rafforzando una cultura aziendale positiva. Il video dovrebbe avere un'estetica visiva luminosa e amichevole con un tono incoraggiante e musica di sottofondo leggera opzionale. Impiega i modelli e le scene di HeyGen per assemblare rapidamente contenuti visivamente accattivanti che risuonano con l'intera forza lavoro.
Progetta un video conciso di 90 secondi che spieghi una nuova politica aziendale complessa come parte di un programma di formazione scalabile per vari dipartimenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere istruttivo e chiaro, dando priorità alla facile comprensione con immagini semplici e una voce neutra e autorevole. Integra la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti gli spettatori, specialmente in ambienti di lavoro diversificati.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Scala i Contenuti di Apprendimento per i Dipendenti.
Crea e distribuisci efficacemente più corsi di formazione a una base interna di dipendenti più ampia, garantendo un ampio accesso alle conoscenze.
Migliora l'Efficacia della Formazione dei Dipendenti.
Utilizza l'AI per creare video di formazione dinamici e coinvolgenti, aumentando significativamente la partecipazione dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come può HeyGen aiutare a creare video di formazione aziendale coinvolgenti?
HeyGen consente alle organizzazioni di creare video di formazione aziendale altamente coinvolgenti utilizzando avatar AI realistici e tecnologia di trasformazione del testo in video. Questo assicura un'esperienza di apprendimento coerente e accattivante, migliorando la ritenzione delle conoscenze tra i dipendenti.
Quali funzionalità offre HeyGen per costruire un'accademia video interna per i dipendenti?
Per costruire un'accademia video interna per i dipendenti, HeyGen offre funzionalità robuste come modelli personalizzabili, controlli di branding forti e supporto multilingue. Questo consente alle aziende di produrre efficacemente una vasta gamma di video di formazione per i dipendenti e programmi di formazione scalabili.
HeyGen può assistere nella generazione rapida di video di onboarding e di comunicazione interna?
Assolutamente, HeyGen semplifica la creazione di video essenziali di onboarding e di comunicazione interna attraverso le sue capacità efficienti di generazione di testo in video e voce narrante. Gli utenti possono facilmente aggiungere sottotitoli e produrre contenuti di alta qualità rapidamente, migliorando l'efficienza complessiva della comunicazione.
Come supporta HeyGen il coinvolgimento dei dipendenti e l'accessibilità nei video di formazione?
HeyGen aumenta il coinvolgimento dei dipendenti nei video di formazione offrendo avatar AI dinamici e garantendo l'accessibilità con sottotitoli/caption automatici. La sua capacità di regolare facilmente il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme assicura che i contenuti siano sempre comprensibili e aiuta a promuovere una cultura aziendale positiva.