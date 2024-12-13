La Piattaforma Definitiva per Video di Formazione Interna

Migliora la formazione dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze con corsi video personalizzabili e straordinari avatar AI.

374/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial interattivo di 2 minuti per formatori software e team di supporto tecnico, dimostrando le funzionalità complesse del nuovo software di formazione video. Incorpora sottotitoli per l'accessibilità e utilizza il testo-a-video da script per spiegare ogni passaggio con uno stile visivo moderno e nitido e un tono utile.
Prompt di Esempio 2
Crea un aggiornamento di 1 minuto per il tuo centro di conoscenza online, rivolto a creatori di contenuti e amministratori di knowledge base, per migliorare la ritenzione delle conoscenze. Usa il testo-a-video da script per convertire rapidamente gli articoli in un video informativo e conciso, applicando modelli e scene professionali per uno stile di transizione visivamente accattivante e fluido.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di 45 secondi adatto ai dispositivi mobili per team di marketing o formatori di forza lavoro remota, mostrando suggerimenti rapidi sull'uso della tua piattaforma di video di formazione interna. Assicurati una visione ottimale su qualsiasi dispositivo con ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni, e arricchisci il contenuto con immagini dalla libreria multimediale/supporto stock, presentato con uno stile visivo dinamico e un voiceover amichevole e vivace.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona una Piattaforma di Video di Formazione Interna

Semplifica l'inserimento dei dipendenti e la condivisione delle conoscenze con una robusta piattaforma di video di formazione interna, garantendo un apprendimento efficiente e una migliore ritenzione delle conoscenze.

1
Step 1
Crea Contenuti Coinvolgenti
Utilizza strumenti potenti per generare video di formazione interna di alta qualità, incorporando gli avatar AI di HeyGen per dare vita ai tuoi script con presentatori dinamici.
2
Step 2
Aggiungi Miglioramenti Professionali
Raffina i tuoi video aggiungendo elementi essenziali. Genera facilmente sottotitoli per migliorare l'accessibilità e la comprensione per tutti i dipendenti.
3
Step 3
Applica un Branding Coerente
Assicura la coerenza del marchio in tutti i materiali di formazione. Usa i controlli di branding per integrare senza soluzione di continuità il logo e i colori della tua azienda nei tuoi video e nell'interfaccia della piattaforma.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Sicurezza
Prepara i tuoi video di formazione completati per la distribuzione. Esporta i tuoi contenuti in vari formati e rapporti d'aspetto, quindi condividili in sicurezza con il tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Interni Complessi per una Maggiore Comprensione

.

Usa video AI per scomporre argomenti intricati in contenuti digeribili, rendendo la formazione interna complessa più accessibile ed efficace.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione interna?

HeyGen trasforma gli script in video di formazione interna professionali senza sforzo utilizzando avatar AI e tecnologia testo-a-video. Questo potente strumento di creazione video ti consente di sviluppare rapidamente contenuti coinvolgenti per la formazione dei dipendenti senza strumenti di editing complessi.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per migliorare i contenuti di formazione dei dipendenti?

HeyGen fornisce avanzate funzionalità di miglioramento AI, inclusa la generazione di voiceover senza interruzioni e la sottotitolazione e trascrizione automatica per l'accessibilità. Questi strumenti tecnici assicurano che i tuoi video di formazione dei dipendenti siano professionali e raggiungano un pubblico più ampio, ottimizzando la ritenzione delle conoscenze.

HeyGen può aiutare con il branding personalizzato e l'editing video per piattaforme di e-learning?

Assolutamente, HeyGen consente controlli di branding personalizzati robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi contenuti di e-learning. La sua interfaccia intuitiva supporta anche l'editing video efficiente e offre modelli per semplificare lo sviluppo di corsi di formazione digitale personalizzabili.

HeyGen fornisce strumenti per sviluppare rapidamente contenuti software di formazione video?

Sì, HeyGen offre una piattaforma semplificata per lo sviluppo rapido di contenuti, ideale per creare materiali completi di software di formazione video e tutorial video interattivi. Gli utenti possono sfruttare modelli predefiniti e una vasta libreria multimediale per produrre efficacemente risorse di onboarding e sistemi di gestione dell'apprendimento di alta qualità.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo