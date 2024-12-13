Generatore di Video di Formazione per Comunicazioni Interne Coinvolgenti
Aumenta il coinvolgimento dei dipendenti e semplifica l'inserimento con video di formazione professionali generati utilizzando il testo per video.
Sviluppa un video di formazione coinvolgente di 90 secondi per tutti i dipendenti attuali, in particolare quelli del reparto operativo, per spiegare chiaramente gli aggiornamenti delle politiche o delle procedure. Utilizza la capacità di trasformare il testo in video per garantire precisione e coerenza, presentando le informazioni con uno stile visivo nitido, autorevole ma accessibile, completato da grafiche animate moderne e una voce narrante calma ed esplicativa per annunci aziendali efficaci.
Produci un video interno dinamico di 45 secondi mirato a potenziare il coinvolgimento dei dipendenti in tutta l'organizzazione, celebrando i recenti successi del team o evidenziando nuove iniziative aziendali. Questa produzione dovrebbe sfruttare i modelli e le scene di HeyGen per mantenere un'identità di marca coerente, adottando uno stile visivo stimolante e accattivante con colori vivaci e musica di sottofondo energica, assicurando che i modelli di marca siano utilizzati per il massimo impatto.
Genera un video di formazione pratico di 2 minuti per i team leader e i dipendenti che necessitano di guida tecnica sull'uso di un nuovo strumento software interno. Questo video si baserà principalmente sulla generazione di voce narrante precisa per articolare ogni passaggio, abbinato a uno stile visivo calmo e passo-passo che include dimostrazioni chiare sullo schermo e sovrapposizioni informative, garantendo che i video di formazione siano facili da seguire e da memorizzare.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Utilizza video potenziati dall'AI per rendere la formazione interna più interattiva e memorabile, portando a un maggiore coinvolgimento e una migliore ritenzione delle conoscenze tra il personale.
Scala la Formazione e l'Onboarding a Livello Globale.
Produci rapidamente più corsi di formazione interna e materiali di onboarding per raggiungere tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro posizione, garantendo una comunicazione coerente.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per comunicazioni interne?
HeyGen funge da avanzato Generatore di Video AI, permettendoti di produrre video di formazione per comunicazioni interne professionali a partire da un semplice testo. Utilizzando avatar AI e modelli intuitivi, puoi trasformare rapidamente i copioni in contenuti visivi coinvolgenti, semplificando il tuo processo di produzione video.
Quali tipi di comunicazioni interne coinvolgenti possono essere prodotte con HeyGen?
HeyGen supporta la creazione di video di formazione diversificati e coinvolgenti, che vanno da annunci aziendali critici e aggiornamenti HR a video di onboarding completi. La nostra piattaforma aiuta a migliorare il coinvolgimento dei dipendenti in tutta l'organizzazione attraverso contenuti dinamici potenziati dall'AI.
HeyGen offre automazione guidata dall'AI per la produzione di video interni?
Sì, HeyGen sfrutta l'automazione guidata dall'AI, inclusa la conversione da testo a video e voiceover AI di alta qualità, per ridurre significativamente il tempo e lo sforzo tradizionalmente richiesti. Questo consente ai team di creare video di comunicazione interna rapidamente e su larga scala, portando a notevoli risparmi di tempo e costi.
HeyGen può aiutare a mantenere la coerenza del marchio e l'accessibilità nei video di comunicazione interna?
Assolutamente. HeyGen fornisce modelli di marca e opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video di comunicazione interna siano perfettamente allineati con l'identità visiva della tua azienda. Inoltre, il nostro Generatore di Sottotitoli AI aggiunge automaticamente i sottotitoli, rendendo i tuoi contenuti più accessibili e inclusivi per tutti i dipendenti.