Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Sviluppa un video tutorial educativo dinamico di 45 secondi che mostri una funzionalità software complessa per i professionisti IT in cerca di sviluppo di competenze specifiche. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e nitido, utilizzando registrazioni dello schermo chiare e sovrapposizioni animate dalla libreria multimediale/supporto stock per evidenziare i passaggi chiave. Assicurati che siano presenti sottotitoli/caption accurati per tutto il video, rendendo il contenuto accessibile e migliorando la comprensione per un'acquisizione rapida delle conoscenze.
Immagina un video interattivo conciso di 30 secondi per i potenziali clienti, che dimostri i principali vantaggi di un nuovo prodotto. Utilizza uno stile visivo elegante e ad alta energia con tagli rapidi e grafica audace utilizzando vari modelli e scene, sfruttando il Text-to-video da script per un messaggio d'impatto. L'obiettivo è catturare l'attenzione e fornire una panoramica chiara, incoraggiando un'esplorazione più approfondita delle caratteristiche del prodotto durante una dimostrazione del prodotto veloce.
Crea un video di formazione autoguidato di 90 secondi rivolto ai discenti remoti che necessitano di un apprendimento flessibile e autonomo su un nuovo strumento aziendale. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo calmo e incoraggiante, utilizzando un avatar AI professionale in un ambiente pulito e minimalista per illustrare procedure complesse passo dopo passo. Assicurati che il risultato finale sia ottimizzato per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni, fornendo un'esperienza di apprendimento accessibile ed efficace.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video di Moduli Tutorial Interattivi

Eleva l'apprendimento e aumenta la ritenzione delle conoscenze con moduli tutorial interattivi coinvolgenti e autonomi. Crea contenuti video dinamici progettati per un onboarding efficace dei dipendenti e una formazione completa.

Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video Principale
Inizia generando il tuo video di base. Con HeyGen, puoi facilmente creare video istruttivi coinvolgenti trasformando i tuoi script in presentazioni accattivanti utilizzando avatar AI e scene diverse, perfetti per video di formazione autoguidata.
Step 2
Aggiungi Elementi di Apprendimento Interattivi
Aumenta il coinvolgimento incorporando elementi interattivi. Progetta quiz sfidanti direttamente nei tuoi moduli tutorial per testare la comprensione e rafforzare i concetti chiave, trasformando la visione passiva in apprendimento attivo.
Step 3
Applica Personalizzazione del Branding e Visiva
Personalizza la tua esperienza di formazione. Utilizza i controlli di branding per integrare senza soluzione di continuità il logo e gli schemi di colori della tua azienda, assicurando che i tuoi moduli di formazione siano in linea con l'identità aziendale.
Step 4
Esporta e Condividi per una Maggiore Portata
Prepara i tuoi moduli interattivi per la distribuzione. Sfrutta le opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e di esportazione flessibili di HeyGen per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, facilitando l'integrazione LMS e una maggiore accessibilità per tutti i discenti.

Ottimizza la Produzione di Video Educativi

Sviluppa video tutorial educativi chiari e concisi per argomenti complessi, rendendo l'apprendimento accessibile ed efficace.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il coinvolgimento dei discenti nei video tutorial educativi?

HeyGen consente la creazione di video tutorial educativi accattivanti utilizzando avatar AI realistici e scene dinamiche. Trasformando rapidamente gli script in contenuti video coinvolgenti, HeyGen mantiene i discenti più coinvolti rispetto alle presentazioni statiche. Questo appeal visivo supporta una migliore ritenzione delle conoscenze in qualsiasi ambiente di apprendimento.

Qual è il ruolo dell'AI nella creazione di moduli di formazione efficaci con HeyGen?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per semplificare la produzione di moduli di formazione professionali, convertendo gli script di testo in video di alta qualità con avatar AI e voiceover naturali. Questo approccio potenziato dall'AI riduce significativamente i tempi di creazione, permettendo ai progettisti didattici di concentrarsi sulla qualità e sull'impatto dei contenuti. Garantisce risorse di apprendimento autonome coerenti e scalabili per l'onboarding dei dipendenti o lo sviluppo delle competenze.

I video di HeyGen possono essere utilizzati per percorsi di apprendimento personalizzati e formazione autoguidata?

Assolutamente, HeyGen consente la rapida creazione di vari asset video che possono essere organizzati per supportare percorsi di apprendimento personalizzati e video di formazione autoguidata. Generando facilmente diverse versioni o aggiornamenti con avatar AI, le organizzazioni possono adattare i contenuti alle diverse esigenze dei discenti in modo efficiente. Questa flessibilità rende HeyGen uno strumento ideale per iniziative di apprendimento remoto scalabili.

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti video brandizzati per le dimostrazioni di prodotto?

HeyGen consente alle aziende di produrre dimostrazioni di prodotto raffinate con pieno controllo del branding, inclusi loghi personalizzati e colori del marchio. Utilizzando modelli professionali e avatar AI, le aziende possono presentare i prodotti in modo efficace e coerente. Questo assicura scopi di marketing di alta qualità e rafforza l'identità del marchio in tutti i contenuti video.

