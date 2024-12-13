Video di Moduli di Formazione Interattivi: Aumenta Coinvolgimento e Ritenzione

Migliora la ritenzione della conoscenza e personalizza i percorsi di apprendimento, sfruttando avatar AI coinvolgenti per catturare il tuo pubblico.

456/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di moduli di formazione interattivi di 60 secondi progettato per i dipendenti che seguono una formazione obbligatoria o l'onboarding di nuovi assunti. Il video dovrebbe impiegare immagini coinvolgenti, dinamiche e leggermente giocose, con una voce fuori campo incoraggiante e amichevole generata tramite la funzione di testo-a-video di HeyGen. Evidenzia come i quiz nel video aumentino il coinvolgimento degli studenti, supportati da sottotitoli chiari per l'accessibilità.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 2 minuti rivolto a progettisti didattici e sviluppatori di formazione, illustrando il potere dei percorsi di apprendimento personalizzati. Questo video dovrebbe presentare immagini analitiche ma creative, potenzialmente incorporando frammenti di visualizzazione dei dati, completati da una voce fuori campo chiara ed esperta. Dimostra come i modelli e le scene di HeyGen possano essere personalizzati per supportare il branching video e catturare analisi azionabili, con opzioni per il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video persuasivo di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole e medie imprese, sottolineando come la creazione di contenuti efficiente possa portare a significativi risparmi sui costi. Il video necessita di immagini luminose, vivaci e accessibili, abbinate a una voce fuori campo entusiasta e chiara creata utilizzando la funzione di testo-a-video di HeyGen. Mostra come il supporto della libreria multimediale/stock disponibile semplifichi il processo di sviluppo di materiali di formazione coinvolgenti, migliorando infine la ritenzione della conoscenza in tutta l'organizzazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Moduli di Formazione Interattivi

Sviluppa esperienze di formazione coinvolgenti ed efficaci con video interattivi, migliorando la ritenzione della conoscenza e il coinvolgimento degli studenti.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Principale
Inizia redigendo il tuo script e utilizzando la funzione "Testo-a-video da script" di HeyGen per generare in modo efficiente il tuo contenuto video di formazione di base.
2
Step 2
Seleziona Avatar AI Coinvolgenti
Seleziona "avatar AI" coinvolgenti per presentare i tuoi contenuti, migliorando la sensazione interattiva e mantenendo il "coinvolgimento degli studenti" durante i moduli.
3
Step 3
Applica il Branding Personalizzato
Applica la tua identità di brand unica con "Controlli di branding (logo, colori)", e personalizza l'esperienza per creare "percorsi di apprendimento personalizzati" per il tuo pubblico.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci i Moduli
Infine, esporta il tuo video di formazione interattivo completato in vari formati utilizzando "Ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni" per una facile distribuzione e "scalabilità" su piattaforme diverse.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

.

Semplifica efficacemente argomenti complessi, come le informazioni mediche, per fornire video educativi chiari e incisivi.

background image

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen la creazione di video di moduli di formazione interattivi avanzati?

HeyGen ti consente di generare contenuti video di moduli di formazione interattivi sofisticati utilizzando avatar AI e capacità di testo-a-video, semplificando notevolmente la creazione di contenuti e garantendo la scalabilità in tutta la tua organizzazione.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per migliorare la formazione aziendale e il coinvolgimento degli studenti?

HeyGen migliora la formazione aziendale consentendo la creazione di contenuti video interattivi dinamici e coinvolgenti con avatar AI e branding personalizzato. Questo approccio robusto aiuta a potenziare il coinvolgimento degli studenti e supporta una migliore ritenzione della conoscenza.

HeyGen può personalizzare i video di formazione per soddisfare esigenze specifiche di brand e contenuti?

Sì, HeyGen ti consente di creare video di formazione altamente personalizzabili attraverso avatar AI, generazione di testo-a-video e una varietà di modelli e scene. Puoi applicare controlli di branding per mantenere la coerenza, assicurando che i tuoi contenuti si allineino perfettamente con i requisiti di formazione aziendale.

Quali sono i principali vantaggi dell'utilizzo di HeyGen per lo sviluppo di video di formazione interattivi?

L'utilizzo di HeyGen per i video di formazione interattivi offre vantaggi significativi, tra cui risparmi sui costi e maggiore scalabilità per la creazione di contenuti. I suoi strumenti video potenziati dall'AI, come gli avatar AI, consentono una produzione efficiente di materiali di apprendimento coinvolgenti e coerenti, migliorando infine il coinvolgimento degli studenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo