Creatore di Video Pubblicitari per Assicurazioni: Crea Annunci Coinvolgenti Velocemente

Crea video promozionali per assicurazioni di impatto in pochi minuti utilizzando avatar AI per spiegare le polizze complesse in modo chiaro e coinvolgente.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, chiarendo le opzioni complesse di assicurazione commerciale. Adotta un'estetica visiva professionale e pulita in stile infografica con una narrazione audio calma e informativa. Sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per strutturare efficacemente le informazioni.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale di 60 secondi rivolto ai clienti esistenti, annunciando nuovi benefici premium o programmi di fedeltà. Questo video dovrebbe presentare uno stile visivo energico e dinamico con una musica di sottofondo vivace. Genera un audio coinvolgente utilizzando la generazione di voce fuori campo di HeyGen per evidenziare i vantaggi chiave.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video conciso di 20 secondi per i social media rivolto ai potenziali clienti, offrendo un rapido consiglio sul perché l'assicurazione è essenziale. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e digeribile, con un tono audio conversazionale e diretto. Assicurati un'ampia accessibilità aggiungendo i sottotitoli/caption di HeyGen ai visual dinamici.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Assicurazioni

Crea facilmente video pubblicitari professionali per assicurazioni con l'AI, trasformando i tuoi messaggi in contenuti visivi coinvolgenti per un'efficace comunicazione.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto selezionando dalla libreria di "modelli di video per assicurazioni" professionali. Questi design pronti all'uso forniscono una solida base per il tuo annuncio.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Script
Inserisci lo script del tuo annuncio. La nostra funzionalità "Testo in video da script" trasforma istantaneamente il tuo testo in dialogo parlato, preparando il terreno per contenuti coinvolgenti.
3
Step 3
Personalizza con un Attore AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare il tuo messaggio assicurativo. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarli al tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio
Rivedi i tuoi "video promozionali" finali. Utilizza "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per scaricare il tuo annuncio assicurativo completato nel formato ottimale per tutti i tuoi canali di distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Testimonianze dei Clienti

Costruisci fiducia e credibilità trasformando le storie di successo dei clienti in testimonianze video coinvolgenti alimentate dall'AI.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video pubblicitari per assicurazioni coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video pubblicitari e promozionali per assicurazioni in modo efficiente utilizzando il suo avanzato creatore di video AI. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli di video per assicurazioni e attori AI per dare vita alla tua visione creativa senza editing complessi.

Quali funzionalità offre HeyGen per personalizzare i video esplicativi per assicurazioni?

HeyGen offre un robusto creatore di video online con un editor drag-and-drop per personalizzare completamente i tuoi video esplicativi per assicurazioni. Utilizza avatar AI realistici, genera voci fuori campo naturali con Text to Speech e aggiungi sottotitoli automatici per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento.

Gli agenti assicurativi possono facilmente produrre contenuti video professionali con HeyGen?

Assolutamente! HeyGen è progettato per essere un creatore di video online intuitivo, permettendo agli agenti assicurativi di produrre facilmente contenuti video professionali. Con una vasta libreria multimediale e modelli personalizzabili, puoi creare rapidamente video ottimizzati per i social media e la comunicazione con i clienti.

Come semplifica HeyGen il processo di creazione video con l'AI?

HeyGen semplifica la creazione di video integrando potenti capacità AI, trasformando il testo in video dinamici. La nostra piattaforma presenta diversi attori AI e avatar AI, insieme a un avanzato Text to Speech, per semplificare la produzione di contenuti di alta qualità senza bisogno di telecamere o software complessi.

