Impara a gestire gli annunci nel feed del tuo profilo Instagram. Crea posizionamenti pubblicitari coinvolgenti rapidamente con gli avatar AI di HeyGen per un impatto massimo.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
I marketer digitali che cercano di massimizzare la loro portata trarranno beneficio da questo video coinvolgente di 45 secondi, che illustra le migliori pratiche per sfruttare il feed del profilo Instagram e vari posizionamenti pubblicitari. Visivamente, sarà dinamico e veloce, con tagli rapidi di diversi esempi di annunci su schermi mobili, accompagnati da una voce fuori campo vivace ed energica. Questo video può essere facilmente migliorato con i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità in tutti gli ambienti di visualizzazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un dettagliato video esplicativo di 90 secondi per le aziende di e-commerce che faticano a definire la loro strategia pubblicitaria, concentrandosi su come scegliere efficacemente un obiettivo e individuare il giusto pubblico per gli annunci su Instagram. L'approccio visivo dovrebbe essere uno stile di animazione su lavagna amichevole con chiare visualizzazioni dei dati, accompagnato da una voce fuori campo educativa. Utilizzare la funzione di modelli e scene di HeyGen può semplificare la creazione di questo contenuto informativo.
Prompt di Esempio 3
Per i creatori di contenuti che necessitano di una checklist rapida pre-lancio, progetta un video conciso di 30 secondi che dimostri come visualizzare in anteprima efficacemente il tuo annuncio e comprendere rapidamente le metriche chiave. Lo stile visivo sarà moderno e elegante, evidenziando le interazioni dell'interfaccia utente su un dispositivo mobile, abbinato a una voce fuori campo diretta e concisa. La funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen assicura che questo suggerimento rapido sia perfettamente formattato per varie piattaforme social.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Creare un Video Tutorial sugli Annunci Instagram

Crea una guida video professionale per gli annunci Instagram utilizzando le potenti funzionalità AI di HeyGen, rendendo i passaggi complessi chiari e coinvolgenti per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Tutorial
Delinea il tuo tutorial sugli annunci Instagram, quindi utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire la tua guida dettagliata in uno storyboard visivo senza sforzo, coprendo gli aspetti chiave della tua campagna.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per presentare professionalmente il tuo tutorial sugli annunci Instagram, garantendo una comunicazione chiara e un aspetto raffinato per il tuo video che spiega come gestire gli annunci Instagram.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Spiegazioni
Arricchisci il tuo tutorial aggiungendo elementi visivi pertinenti, screenshot di diversi posizionamenti pubblicitari o media di stock dalla vasta libreria di HeyGen per illustrare efficacemente ogni passaggio della gestione degli annunci Instagram.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Guida
Una volta completato il tuo tutorial, utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per ottimizzarlo per varie piattaforme, assicurando che il tuo pubblico possa imparare a tracciare con successo le metriche degli annunci Instagram.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Apprendimento per la Gestione degli Annunci

Migliora il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze per l'impostazione delle campagne pubblicitarie su Instagram, i posizionamenti degli annunci e il targeting del pubblico con video dinamici AI.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci Instagram ad alto impatto?

HeyGen consente agli utenti di creare rapidamente contenuti video coinvolgenti per "annunci Instagram" utilizzando "avatar AI" e la funzionalità di "testo-a-video da script". La sua piattaforma intuitiva e i "modelli e scene" riducono significativamente il tempo e lo sforzo necessari per produrre creativi pubblicitari professionali.

Quali passaggi tecnici sono coinvolti nel distribuire video generati da HeyGen tramite Meta Ads Manager per Instagram?

Dopo aver creato il tuo video coinvolgente con HeyGen, lo distribuirai tramite "Meta Ads Manager", impostando la tua "campagna" con un chiaro "obiettivo", definendo il tuo "pubblico" e gestendo il tuo "budget". Questo processo prevede il caricamento del tuo video HeyGen per creare un "set di annunci" e la scelta dei "posizionamenti pubblicitari" appropriati su Instagram.

HeyGen può ottimizzare i contenuti video per diversi posizionamenti pubblicitari su Instagram, come Feed e Reels?

Sì, HeyGen fornisce "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire che i tuoi contenuti video siano perfettamente adattati per vari "posizionamenti pubblicitari su Instagram", inclusi "Instagram Feed" e "Instagram Reels". Questa capacità aiuta a mantenere la qualità visiva e il coinvolgimento attraverso diversi formati pubblicitari.

Quali caratteristiche di HeyGen supportano la coerenza e la qualità del marchio per le campagne pubblicitarie su Instagram?

HeyGen supporta "controlli di sicurezza del marchio" e coerenza attraverso i suoi robusti "controlli di branding" come loghi e colori personalizzati, assicurando che i tuoi "annunci Instagram" siano allineati con l'identità del tuo marchio. Funzionalità come "generazione di voce fuori campo" e "sottotitoli/caption" migliorano ulteriormente la professionalità e l'accessibilità dei tuoi contenuti pubblicitari.

