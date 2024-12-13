Padroneggia l'Influencer Marketing con il Nostro Generatore di Video Tutorial

Genera rapidamente video di influencer marketing di alta qualità. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop semplifica la produzione video complessa.

733/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video promozionale dinamico di 45 secondi rivolto a creatori di contenuti e marketer digitali, illustrando il potere dei contenuti "AI influencer" per le "piattaforme di social media". L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e veloce, con tagli rapidi tra vari stili di avatar e musica di sottofondo vibrante. Questo video dovrebbe enfatizzare il potenziale creativo sbloccato sfruttando i diversi "Template e scene" di HeyGen per produrre rapidamente "video promozionali" accattivanti, migliorati dalla generazione di "Voiceover di alta qualità" che cattura l'attenzione del pubblico.
Prompt di Esempio 2
Produci un video istruttivo di 90 secondi rivolto a team di marketing e agenzie, dettagliando come ottimizzare la "produzione video" per "video di marketing" complessi utilizzando l'AI. Lo stile dovrebbe essere informativo ed elegante, concentrandosi sulla dimostrazione del flusso di lavoro senza interruzioni di HeyGen attraverso registrazioni dello schermo e spiegazioni concise. Evidenzia l'efficacia dei "Sottotitoli/didascalie" per una maggiore portata e accessibilità, insieme all'ampio "Supporto di libreria multimediale/stock" che garantisce visuali di qualità professionale, mostrando infine la "convenienza" di generare contenuti di alta qualità su larga scala.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dimostrativo dettagliato di 2 minuti per marketer esperti di tecnologia e aspiranti creatori di "generatori di video AI", spiegando i vantaggi tecnici dell'utilizzo di "motori di testo in video" per strategie avanzate di "influencer marketing". La presentazione dovrebbe essere esplicativa e presentare dimostrazioni di interfaccia utente pulite, con una voce sicura e autorevole. Mostra come HeyGen consente un preciso "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per varie piattaforme e il controllo sfumato offerto attraverso "Testo in video da script" per adattare messaggi complessi, garantendo la qualità di "esportazione video 4K" per un impiego professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Tutorial di Influencer Marketing

Produci rapidamente video tutorial di influencer marketing professionali utilizzando strumenti avanzati di AI e intuitivi, migliorando la tua portata e impatto.

1
Step 1
Scrivi il Tuo Script e Seleziona il Tuo Avatar AI
Inizia redigendo il tuo script per il tutorial. Poi, seleziona da una vasta gamma di avatar AI per essere il tuo presentatore, assicurando che il tuo messaggio venga trasmesso con un tocco umano.
2
Step 2
Personalizza con Template e Branding
Scegli tra una varietà di template progettati da esperti per strutturare il tuo video, fornendo una base professionale e coerente per il tuo contenuto.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Sfrutta il motore di testo in video da script di HeyGen per generare automaticamente voiceover dal suono naturale e sottotitoli accurati per il tuo tutorial, garantendo l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci su Piattaforme
Una volta che il tuo tutorial è perfetto, esporta il tuo video in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme di social media, pronto per coinvolgere il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Contenuti Tutorial Efficaci

.

Crea senza sforzo video tutorial informativi e corsi, espandendo la tua portata ed educando il pubblico su prodotti o servizi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di influencer marketing AI?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente video di influencer marketing AI professionali. Il suo avanzato generatore di video AI ti permette di creare contenuti coinvolgenti con avatar AI personalizzabili direttamente dal tuo script, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione per un influencer marketing efficace.

Quale livello di controllo creativo offre HeyGen per la generazione di video di marketing?

HeyGen offre un controllo creativo robusto attraverso la sua piattaforma intuitiva, utilizzando potenti motori di testo in video. Gli utenti possono personalizzare gli avatar AI, scegliere tra diversi template e sfruttare un editor drag-and-drop per creare video di marketing unici con branding personalizzato.

HeyGen supporta l'esportazione di video ad alta risoluzione per uso professionale?

Sì, HeyGen garantisce qualità professionale per i tuoi video di marketing supportando l'esportazione video 4K. Questa capacità ti consente di produrre contenuti straordinari e ad alta risoluzione adatti a varie piattaforme di social media e altre esigenze di produzione video professionale.

HeyGen può ridurre efficacemente il tempo e i costi associati alla produzione video?

HeyGen migliora significativamente la convenienza e riduce i tempi di produzione sfruttando il suo generatore di video AI. Trasformando gli script in contenuti video di alta qualità utilizzando avatar AI e template, HeyGen semplifica l'intero processo di produzione video.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo