Creatore di Video Pubblicitari per Influencer: Aumenta il ROI della Tua Campagna

Genera video AI accattivanti e annunci video promozionali con straordinari avatar AI, trasformando i tuoi copioni in campagne vincenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale di 45 secondi che sembri autentico, progettato per i professionisti del marketing alla ricerca di soluzioni scalabili per i contenuti. Questo video dovrebbe illustrare come semplici concetti di Video UGC possano essere elevati in annunci raffinati utilizzando un "Creatore di Video Pubblicitari AI". Lo stile visivo emulerebbe un'illuminazione calda e naturale e incorporerebbe una voce fuori campo amichevole e rassicurante generata tramite "Generazione di voce fuori campo", completata da elementi selezionati con cura dalla "Libreria multimediale/supporto stock" per migliorare l'autenticità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa una presentazione dinamica di prodotto di 60 secondi per imprenditori e-commerce che lanciano nuovi prodotti, enfatizzando come "Creare annunci vincenti con AI". L'esperienza visiva dovrebbe essere elegante e professionale, utilizzando i "Modelli e scene" di HeyGen per generare rapidamente diversi video AI, con un design sonoro d'impatto e una narrazione chiara. Fondamentale, il video dimostrerà il potere dei "Sottotitoli/didascalie" per garantire la massima accessibilità e coinvolgimento su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto ai digital marketer con un budget limitato, evidenziando l'impatto dei "Attori AI Affascinanti". Questo video deve essere coinvolgente e diretto, con immagini professionali, musica di sottofondo minima e audio cristallino. Dimostrerà l'adattabilità senza soluzione di continuità dei contenuti su varie piattaforme mostrando "Ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto", utilizzando un avatar AI realistico per fornire un invito all'azione convincente.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Pubblicitari per Influencer

Crea annunci video in stile influencer coinvolgenti senza sforzo con l'AI di HeyGen, trasformando le tue promozioni in contenuti accattivanti che risuonano con il tuo pubblico.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona tra una varietà di modelli e scene professionali forniti da HeyGen, o incolla il tuo copione per generare automaticamente il tuo video iniziale. Questo fornisce una solida base per il tuo annuncio per influencer.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Avatar AI
Incorpora un affascinante avatar AI nel tuo annuncio. Seleziona tra la vasta gamma di avatar AI di HeyGen per trovare il portavoce perfetto che incarna il tuo marchio e trasmette il tuo messaggio in modo convincente.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Annuncio
Utilizza l'editor intuitivo drag-and-drop per aggiungere senza problemi le immagini del tuo prodotto, musica e testo personalizzato. Affina il tuo annuncio con controlli precisi per allinearlo perfettamente al tuo marchio.
4
Step 4
Genera il Tuo Annuncio Video
Rivedi il tuo video pubblicitario per influencer finito e generalo nel rapporto d'aspetto preferito. Esporta il tuo video promozionale di alta qualità, pronto a catturare il tuo pubblico e aumentare il coinvolgimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie Autentiche dei Clienti

Trasforma autentiche storie di successo dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità attraverso testimonianze autentiche.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare annunci video AI coinvolgenti?

HeyGen ti consente di creare annunci vincenti con AI trasformando i tuoi copioni in video dinamici con Attori AI realistici. La nostra piattaforma intuitiva rende HeyGen un efficace Creatore di Video Pubblicitari AI, permettendo la rapida generazione di video AI di alta qualità per varie esigenze di marketing.

Posso utilizzare Attori AI per migliorare i miei video promozionali con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen ti permette di integrare senza problemi affascinanti Attori AI nei tuoi contenuti video promozionali. I nostri avatar AI avanzati danno vita ai tuoi messaggi, offrendo presentazioni coinvolgenti e professionali senza la necessità di riprese tradizionali.

Quali funzionalità offre HeyGen per una generazione video efficiente?

HeyGen offre un potente editor video AI con un editor drag-and-drop facile da usare, ideale per una generazione video efficiente. Puoi iniziare con modelli professionali, aggiungere media dalla nostra libreria e generare facilmente sottotitoli o didascalie, semplificando l'intero processo di creazione.

HeyGen è adatto per creare video di prodotto o video pubblicitari per influencer?

Sì, HeyGen è perfettamente adatto per creare contenuti di video di prodotto e video pubblicitari per influencer di grande impatto. Puoi sfruttare le nostre capacità AI per produrre stili di Video UGC di alta qualità che risuonano con il tuo pubblico e mantengono l'identità unica del tuo marchio attraverso controlli di branding personalizzabili.

