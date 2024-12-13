Video Pubblicitario per Influencer: Aumenta il Brand e il Coinvolgimento

Guida un alto coinvolgimento e amplifica la consapevolezza del marchio senza sforzo con i modelli personalizzabili di HeyGen.

461/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di campagna di marketing per influencer coinvolgente di 45 secondi, rivolto ai proprietari di piccole imprese che cercano di espandere la loro presenza online. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo e audio professionale e affidabile, sfruttando un avatar AI sofisticato per presentare statistiche convincenti e storie di successo. Gli avatar AI di HeyGen forniranno un rappresentante del marchio coerente e raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 60 secondi di contenuti generati dagli utenti, specificamente rivolto a beauty blogger e influencer della moda per ispirare il loro prossimo progetto creativo. Lo stile visivo e audio deve essere alla moda ed energico, con tagli rapidi e una traccia di sottofondo popolare. Utilizza i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per semplificare la creazione di segmenti diversi e accattivanti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale persuasivo di 30 secondi progettato per aumentare significativamente i tassi di coinvolgimento per un nuovo servizio di abbonamento alla salute e al benessere. Questo video è destinato a individui attenti alla salute che cercano contenuti motivazionali e orientati ai risultati. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ispirante, completato da una colonna sonora edificante, con i sottotitoli/caption di HeyGen che garantiscono la massima accessibilità per tutti gli spettatori.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Pubblicitario per Influencer

Crea video pubblicitari per influencer coinvolgenti in modo efficiente per aumentare la consapevolezza del marchio e il coinvolgimento con gli strumenti AI di HeyGen.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Voiceover
Inizia scrivendo contenuti coinvolgenti per il tuo video pubblicitario per influencer. Utilizza la funzione di testo in video di HeyGen per generare automaticamente un voiceover dal suono naturale, semplificando la creazione dei tuoi contenuti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Influencer AI e la Scena
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo influencer, quindi seleziona un modello o una scena adatta per impostare il palcoscenico del tuo video promozionale, garantendo un aspetto professionale.
3
Step 3
Applica il Branding e Migliora
Integra l'identità del tuo marchio utilizzando i controlli di branding per aggiungere loghi e colori. Migliora ulteriormente il tuo video con sottotitoli/caption per aumentare i tassi di coinvolgimento su tutte le piattaforme.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Campagna
Finalizza il tuo video pubblicitario per influencer regolando il rapporto d'aspetto per varie piattaforme. Esporta il tuo video di alta qualità, pronto per le tue campagne di marketing sui social media e il tuo pubblico di riferimento.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Recensioni di Prodotti Autentiche

.

Trasforma le recensioni di prodotti degli influencer in video professionali e coinvolgenti, costruendo fiducia e informando i potenziali clienti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creazione di video pubblicitari per influencer?

HeyGen potenzia la produzione efficiente di video pubblicitari per influencer utilizzando avatar AI e capacità di testo in video, permettendo una rapida creazione di contenuti e scalabilità per varie campagne. Questo approccio aiuta a raggiungere una significativa consapevolezza del marchio attraverso immagini coinvolgenti.

HeyGen offre modelli personalizzabili per il marketing degli influencer?

Sì, HeyGen fornisce una vasta gamma di modelli e scene personalizzabili, dando agli utenti la libertà creativa di progettare contenuti coinvolgenti per influencer rapidamente. Questo semplifica il processo di sviluppo di materiali video promozionali impattanti per il tuo pubblico di riferimento.

Quali benefici porta HeyGen alle campagne di video marketing?

HeyGen semplifica il video marketing permettendo agli utenti di generare facilmente contenuti video promozionali diversificati per varie piattaforme social. Questo aiuta i marchi a raggiungere efficacemente il loro pubblico di riferimento e migliorare i tassi di coinvolgimento.

HeyGen può garantire un branding coerente negli annunci per influencer?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, inclusa la personalizzazione di loghi e colori, per mantenere un'identità di marca coerente in tutti i tuoi annunci per influencer. Questo è cruciale per costruire una forte consapevolezza del marchio e contenuti professionali per influencer.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo