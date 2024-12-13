Creatore di Video Educativi Inclusivi per un Apprendimento Accessibile

Assicurati che ogni studente sia incluso con video educativi che utilizzano "Sottotitoli/caption" automatici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Esplora il potere del Creatore di Video Educativi Potenziato dall'AI creando un video di 90 secondi per gli studenti, mostrando come "avatar AI" dinamici possano presentare argomenti complessi in modo accessibile e visivamente stimolante, utilizzando un'estetica visiva animata e accogliente con uno stile audio chiaro e incoraggiante.
Prompt di Esempio 2
Crea un tutorial coinvolgente di 2 minuti per educatori su come migliorare i video di apprendimento virtuale con le avanzate funzionalità di "Generazione di voce narrante" di HeyGen. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e istruttivo, dimostrando voiceover multilingue e narrazione chiara per soddisfare un pubblico studentesco globale, garantendo un'accessibilità completa.
Prompt di Esempio 3
Impara a sviluppare video di marketing scolastico efficaci utilizzando le capacità di HeyGen. Questo prompt di 60 secondi è rivolto agli amministratori scolastici, illustrando uno stile visivo vibrante e professionale con musica di sottofondo vivace e sottolineando il ruolo essenziale dei "Sottotitoli/caption" automatici nell'ampliare la portata e garantire l'accessibilità per tutti i potenziali pubblici.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Educativi Inclusivi

Crea senza sforzo video educativi accessibili e coinvolgenti per ogni studente, rendendo l'apprendimento un'esperienza universalmente arricchente.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia scegliendo tra una varietà di modelli progettati professionalmente o parti da zero per delineare la tua lezione. Questo ti aiuta a "creare video educativi" con una solida base.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Incolla il tuo script di lezione o registra direttamente utilizzando il registratore dello schermo e della webcam. Arricchisci il tuo video con diversi "media di stock" dalla vasta libreria.
3
Step 3
Applica le Funzionalità di Accessibilità
Aumenta l'inclusività generando automaticamente "sottotitoli/caption" per il tuo video, assicurandoti che sia accessibile a tutti gli studenti. Puoi anche generare voci narranti AI per stili di narrazione variati.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta completata la tua lezione inclusiva, "esporta" i tuoi "video educativi" di alta qualità in vari formati, pronti per essere condivisi con i tuoi studenti su qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Dai Vita alle Materie

Trasforma argomenti complessi o astratti, come eventi storici, in storie video vivaci e accessibili, catturando l'attenzione di studenti diversi e facilitando la comprensione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di Video Educativi Potenziati dall'AI?

HeyGen è un Creatore di Video Educativi Potenziato dall'AI che trasforma script in video educativi coinvolgenti con avatar AI e voci sintetiche, semplificando l'intero processo di produzione. Questa potente piattaforma rende accessibile la creazione di video educativi professionali sia per insegnanti che per studenti.

HeyGen può fornire sottotitoli automatici e voci narranti AI per contenuti educativi?

Sì, HeyGen offre funzionalità robuste per sottotitoli automatici, garantendo che i tuoi video educativi siano accessibili a tutti gli studenti. Inoltre, puoi generare voci narranti AI di alta qualità in più lingue, rendendo HeyGen un creatore di video educativi inclusivo.

Quali strumenti di editing video sono disponibili per personalizzare i video educativi con HeyGen?

HeyGen fornisce strumenti di editing video intuitivi per personalizzare ampiamente i tuoi video educativi. Gli utenti possono integrare media di stock, caricare risorse personalizzate e utilizzare controlli di branding e modelli per creare esperienze di apprendimento uniche e di impatto in modo efficiente.

HeyGen è adatto come creatore di video per insegnanti per registrare contenuti dello schermo?

Sebbene HeyGen eccella nella generazione di video educativi da testo utilizzando avatar AI, il suo focus principale è sulla creazione di contenuti guidata dall'AI piuttosto che sulla registrazione dello schermo e della webcam. Gli insegnanti possono, tuttavia, importare contenuti registrati e migliorarli con le capacità AI di HeyGen per un prodotto finale raffinato.

