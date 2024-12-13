Generatore di Video di Formazione per la Risposta agli Incidenti: Crea Corsi Coinvolgenti

Genera video di formazione dinamici e ad alto impatto da script text-to-video, semplificando le simulazioni di scenari di crisi con una soluzione senza codice.

604/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video istruttivo di 45 secondi progettato per tutti i dipendenti per illustrare il corretto "workflow di comunicazione" a seguito di una piccola violazione dei dati. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere pulito, animato e facilmente comprensibile, con una voce amichevole e informativa che spiega il processo di segnalazione. Questo video deve utilizzare la "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen per una qualità audio costante e includere "Sottotitoli/didascalie" prominenti per garantire l'accessibilità in vari ambienti di visualizzazione.
Prompt di Esempio 2
Crea un segmento di formazione conciso di 90 secondi rivolto a dirigenti e responsabili della conformità, che descriva le implicazioni normative e i requisiti di segnalazione di un incidente significativo. Lo stile visivo dovrebbe essere formale e raffinato, incorporando grafici basati sui dati e testo professionale sullo schermo, supportato da una voce seria e professionale. Realizza questo utilizzando i "Template & scene" specializzati di HeyGen per garantire una produzione di alta qualità e arricchisci la narrazione visiva con risorse pertinenti dalla "Libreria multimediale/supporto stock."
Prompt di Esempio 3
Produci un pezzo informativo dinamico di 2 minuti rivolto ai team di risposta agli incidenti globali, evidenziando le procedure standardizzate per il coordinamento tra diverse regioni durante un'interruzione di sistema importante, enfatizzando il "supporto multilingue". I visual dovrebbero essere diversificati e inclusivi, mostrando la collaborazione globale, con una voce fuori campo chiara e coerente disponibile in più lingue. Massimizza le capacità avanzate di "Generazione di voce fuori campo" di HeyGen per fornire una narrazione multilingue, garantendo portata globale e comprensione tra team diversi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per la Risposta agli Incidenti

Genera rapidamente video di formazione professionali per la risposta agli incidenti con avatar AI e capacità text-to-video, assicurando che il tuo team sia preparato per qualsiasi crisi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto di formazione per la risposta agli incidenti. La nostra piattaforma supporta script personalizzabili, permettendoti di dettagliare scenari di crisi e protocolli di risposta.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e la Scena
Scegli da una vasta libreria di avatar AI per presentare il tuo materiale di formazione. Seleziona scene appropriate per rappresentare visivamente le simulazioni di scenari di crisi e le informazioni chiave.
3
Step 3
Genera Voiceover Professionali
Converti automaticamente il tuo script in un discorso dal suono naturale utilizzando la nostra avanzata generazione di voiceover. Migliora l'accessibilità con voiceover multilingue per raggiungere un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video di formazione per la risposta agli incidenti, assicurandoti che tutti i dettagli siano accurati. Esporta facilmente il tuo video completato con didascalie automatiche, pronto per la distribuzione al tuo team.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Protocolli Complessi

.

Semplifica le procedure di risposta agli incidenti complesse in video generati da AI facili da comprendere per una comunicazione più chiara e una comprensione più rapida.

background image

Domande Frequenti

Come facilita il generatore di video AI di HeyGen la creazione di contenuti specializzati come il generatore di video di formazione per la risposta agli incidenti o i video di workflow?

HeyGen trasforma gli script in video coinvolgenti utilizzando avatar AI e tecnologia text-to-video. Questo lo rende una potente soluzione senza codice per produrre video di formazione e video di workflow in modo efficiente.

HeyGen può funzionare come soluzione senza codice per sviluppare documentazione video generata da AI e altri contenuti tecnici?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare documentazione video generata da AI professionale senza alcuna competenza di codifica. La sua interfaccia intuitiva e la funzione di didascalie automatiche garantiscono un output di alta qualità per varie esigenze di comunicazione tecnica.

Quali capacità di supporto multilingue offre HeyGen per le esigenze di comunicazione globale, come i video esplicativi?

HeyGen offre un robusto supporto multilingue e voiceover multilingue, consentendo alle aziende di creare video esplicativi e altri contenuti per un pubblico globale diversificato. Questo assicura che il tuo messaggio risuoni efficacemente in tutto il mondo.

Come può HeyGen aiutare a mantenere la coerenza del marchio e utilizzare template di conformità per video coinvolgenti?

HeyGen offre ampi controlli di branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i font personalizzati nei tuoi video. Questo assicura che i video coinvolgenti e i template di conformità si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo