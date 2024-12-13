Padroneggia la Tua Strategia Video per Annunci In-Feed
Aumenta le conversioni e la consapevolezza del marchio con annunci video accattivanti. Crea facilmente contenuti professionali utilizzando gli avatar AI di HeyGen.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina un video di 90 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, rispondendo a come sfruttare le opzioni di "targeting" precise per migliorare le prestazioni degli annunci e l'"ottimizzazione" complessiva. Questo video dovrebbe utilizzare visualizzazioni in stile infografico coinvolgenti con musica di sottofondo vivace, utilizzando "avatar AI" per presentare strategie complesse in modo accessibile e amichevole.
Produci un video tutorial di 2 minuti rivolto ai creatori di contenuti video e ai gestori di social media, dimostrando l'importanza delle variazioni di "rapporto d'aspetto" per diverse piattaforme e le migliori pratiche per implementare i "sottotitoli". Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con un montaggio veloce, mostrando esempi pratici e includendo "sottotitoli" generati automaticamente per evidenziare il loro impatto sull'accessibilità e il coinvolgimento.
Sviluppa una panoramica strategica di 1,5 minuti per i marketer delle prestazioni e gli specialisti dell'e-commerce, illustrando il processo di implementazione di un "test A/B" di successo per ottenere maggiori "conversioni" nelle campagne pubblicitarie in-feed. Questo video beneficerà di uno stile visivo basato sui dati, incorporando confronti a schermo diviso e approfondimenti analitici, il tutto strutturato efficacemente utilizzando "modelli e scene" pre-progettati per una presentazione raffinata.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video In-Feed ad Alte Prestazioni.
Produci istantaneamente annunci video in-feed accattivanti con l'AI per aumentare il coinvolgimento e ottenere risultati di campagna e conversioni superiori.
Sviluppa Contenuti Pubblicitari Social Coinvolgenti.
Genera rapidamente contenuti video diversi e accattivanti ottimizzati per vari formati di annunci in-feed sui social media e opzioni di targeting.
Domande Frequenti
Come garantisce HeyGen che i miei video pubblicitari in-feed soddisfino le specifiche tecniche degli annunci?
HeyGen semplifica il rispetto delle diverse specifiche degli annunci offrendo il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e esportazioni ad alta risoluzione. Puoi facilmente ottimizzare il contenuto del tuo annuncio video per varie piattaforme, garantendo una corretta visualizzazione e conformità delle dimensioni del file per una consegna ottimale.
Quali funzionalità offre HeyGen per ottimizzare gli annunci video per migliori conversioni?
HeyGen consente agli utenti di migliorare i tassi di conversione integrando senza sforzo titoli accattivanti e forti inviti all'azione direttamente nei loro annunci video. Inoltre, la piattaforma supporta la sottotitolazione precisa, cruciale per massimizzare il coinvolgimento e la chiarezza anche senza audio.
HeyGen può facilitare il test A/B di diversi elementi creativi degli annunci video?
Assolutamente, HeyGen è progettato per accelerare il test A/B consentendo la rapida creazione di diverse varianti di annunci video. Puoi generare rapidamente più script, avatar AI o scene per testare diversi titoli e inviti all'azione, consentendo un'ottimizzazione basata sui dati.
Come garantisce HeyGen la coerenza del marchio in varie campagne pubblicitarie video?
HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare i tuoi loghi specifici e i colori del marchio in modo coerente in tutti i tuoi contenuti video pubblicitari. Questo assicura una forte consapevolezza del marchio e un'identità visiva coesa per ogni video pubblicitario in-feed che crei.