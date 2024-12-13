Padroneggia la Tua Strategia Video per Annunci In-Feed

Aumenta le conversioni e la consapevolezza del marchio con annunci video accattivanti. Crea facilmente contenuti professionali utilizzando gli avatar AI di HeyGen.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un video di 90 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e responsabili marketing, rispondendo a come sfruttare le opzioni di "targeting" precise per migliorare le prestazioni degli annunci e l'"ottimizzazione" complessiva. Questo video dovrebbe utilizzare visualizzazioni in stile infografico coinvolgenti con musica di sottofondo vivace, utilizzando "avatar AI" per presentare strategie complesse in modo accessibile e amichevole.
Prompt di Esempio 2
Produci un video tutorial di 2 minuti rivolto ai creatori di contenuti video e ai gestori di social media, dimostrando l'importanza delle variazioni di "rapporto d'aspetto" per diverse piattaforme e le migliori pratiche per implementare i "sottotitoli". Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico con un montaggio veloce, mostrando esempi pratici e includendo "sottotitoli" generati automaticamente per evidenziare il loro impatto sull'accessibilità e il coinvolgimento.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa una panoramica strategica di 1,5 minuti per i marketer delle prestazioni e gli specialisti dell'e-commerce, illustrando il processo di implementazione di un "test A/B" di successo per ottenere maggiori "conversioni" nelle campagne pubblicitarie in-feed. Questo video beneficerà di uno stile visivo basato sui dati, incorporando confronti a schermo diviso e approfondimenti analitici, il tutto strutturato efficacemente utilizzando "modelli e scene" pre-progettati per una presentazione raffinata.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video per Annunci In-Feed

Padroneggia la creazione e l'ottimizzazione dei tuoi annunci video in-feed con questa guida concisa, progettata per aumentare il coinvolgimento e raggiungere i tuoi obiettivi di campagna.

1
Step 1
Crea il Tuo Annuncio Video Coinvolgente
Utilizza il "Testo in video da script" di HeyGen o gli "avatar AI" per produrre contenuti accattivanti che si allineano con le "specifiche degli annunci" essenziali per varie piattaforme.
2
Step 2
Applica Visual e Audio Ottimali
Applica il "ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni" di HeyGen per ottenere alta qualità visiva e la "risoluzione" desiderata, assicurando che il tuo video appaia nitido ovunque.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Pubblico e Aggiungi Accessibilità
Seleziona il tuo pubblico di destinazione per la distribuzione e massimizza la portata aggiungendo "sottotitoli" utilizzando HeyGen, assicurando che il tuo annuncio risuoni con diverse "opzioni di targeting".
4
Step 4
Esporta e Ottimizza per le Conversioni
Esporta il tuo video rifinito, incorporando "controlli di branding (logo, colori)" per la coerenza, quindi lancia e monitora le prestazioni per guidare efficaci "conversioni".

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia Storie di Successo nei Tuoi Annunci

Trasforma testimonianze e contenuti generati dagli utenti in annunci video di impatto, costruendo fiducia e guidando tassi di conversione più elevati con storie autentiche.

Domande Frequenti

Come garantisce HeyGen che i miei video pubblicitari in-feed soddisfino le specifiche tecniche degli annunci?

HeyGen semplifica il rispetto delle diverse specifiche degli annunci offrendo il ridimensionamento flessibile del rapporto d'aspetto e esportazioni ad alta risoluzione. Puoi facilmente ottimizzare il contenuto del tuo annuncio video per varie piattaforme, garantendo una corretta visualizzazione e conformità delle dimensioni del file per una consegna ottimale.

Quali funzionalità offre HeyGen per ottimizzare gli annunci video per migliori conversioni?

HeyGen consente agli utenti di migliorare i tassi di conversione integrando senza sforzo titoli accattivanti e forti inviti all'azione direttamente nei loro annunci video. Inoltre, la piattaforma supporta la sottotitolazione precisa, cruciale per massimizzare il coinvolgimento e la chiarezza anche senza audio.

HeyGen può facilitare il test A/B di diversi elementi creativi degli annunci video?

Assolutamente, HeyGen è progettato per accelerare il test A/B consentendo la rapida creazione di diverse varianti di annunci video. Puoi generare rapidamente più script, avatar AI o scene per testare diversi titoli e inviti all'azione, consentendo un'ottimizzazione basata sui dati.

Come garantisce HeyGen la coerenza del marchio in varie campagne pubblicitarie video?

HeyGen fornisce controlli di branding robusti, permettendoti di integrare i tuoi loghi specifici e i colori del marchio in modo coerente in tutti i tuoi contenuti video pubblicitari. Questo assicura una forte consapevolezza del marchio e un'identità visiva coesa per ogni video pubblicitario in-feed che crei.

