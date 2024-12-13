Generatore di Video di Formazione AI per Contenuti Didattici Coinvolgenti

Crea video di formazione accattivanti che catturano il tuo pubblico utilizzando avatar AI realistici, rendendo l'apprendimento più interattivo e memorabile.

454/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial informativo di 60 secondi per creatori di contenuti ed educatori online, illustrando la potenza della conversione da testo a video. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo pulito e minimalista con transizioni fluide, completato da una voce calma ma autorevole. Dimostra quanto sia facile per gli utenti trasformare un semplice script in un video raffinato utilizzando la funzione Testo-a-video da script, con un avatar AI professionale che fornisce la narrazione.
Prompt di Esempio 2
Progetta un annuncio sui social media coinvolgente di 30 secondi rivolto a marketer sui social media e vlogger, enfatizzando la capacità della piattaforma di produrre video di qualità da studio con un'ampia personalizzazione video. La presentazione visiva dovrebbe essere luminosa, veloce e ricca di elementi visivi, incorporando musica di sottofondo vivace e una voce chiara e amichevole. Mostra quanto sia facile aggiungere generazione di Voiceover professionale e Sottotitoli/caption automatici per una massima portata.
Prompt di Esempio 3
Crea un video promozionale convincente di 45 secondi rivolto a marketer digitali e aziende di e-commerce, evidenziando la flessibilità della creazione di video per varie piattaforme. Utilizza un'estetica visiva professionale e raffinata con una narrazione vocale chiara e concisa, dimostrando quanto sia facile adattare i contenuti. Illustra l'utilità del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni per ottimizzare i video per diversi canali social media e come migliorarli utilizzando la libreria multimediale integrata/supporto stock per una maggiore personalizzazione video.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video di Formazione AI

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti di formazione in video dinamici e professionali con l'AI, semplificando il tuo flusso di lavoro di produzione.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo script di formazione. Il nostro generatore di video AI analizzerà il tuo testo e lo preparerà automaticamente per la conversione in video.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta libreria di avatar AI per essere il tuo presentatore sullo schermo. Abbinali a una voce AI per una narrazione naturale e coinvolgente su misura per il tuo contenuto.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Arricchisci il tuo video con media stock, immagini o video personalizzati. Applica i colori e il logo del tuo brand utilizzando controlli di branding completi per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Integra
Finalizza il tuo video di qualità da studio con sottotitoli automatici ed esportalo nel rapporto d'aspetto desiderato. Facilita la distribuzione integrandolo con il tuo LMS utilizzando esportazioni SCORM.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Ottimizza l'Educazione Sanitaria

.

Rendi accessibili e coinvolgenti le informazioni mediche complesse attraverso video generati dall'AI chiari e semplificati per la formazione sanitaria.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video a partire da testo?

HeyGen trasforma gli script in video accattivanti utilizzando un'AI avanzata, rendendo accessibile la creazione di video complessi. Puoi facilmente generare video di qualità da studio semplicemente inserendo il tuo testo, scegliendo avatar AI e selezionando tra una varietà di template video.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per i video creati con HeyGen?

HeyGen offre un'ampia personalizzazione video, permettendoti di adattare ogni aspetto del tuo contenuto. Puoi integrare il tuo branding con loghi e colori personalizzati, selezionare tra diverse voci AI e utilizzare vari rapporti d'aspetto per creare video raffinati e professionali.

HeyGen può generare video con avatar AI diversi e supporto multilingue?

Sì, HeyGen consente agli utenti di creare contenuti coinvolgenti con una vasta selezione di avatar AI realistici. La nostra piattaforma include anche supporto multilingue e sottotitoli automatici, ampliando la portata del tuo pubblico per qualsiasi progetto di generatore di video AI.

Come può HeyGen assistere nella produzione efficiente di video di formazione aziendale?

HeyGen semplifica notevolmente la produzione di video di formazione aziendale grazie alla sua interfaccia intuitiva e all'ampia libreria di template video. Questo consente una creazione rapida ed efficiente di video di formazione di alta qualità, risparmiando tempo e risorse per il tuo team.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo