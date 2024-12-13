HubSpot Tutorial Video Maker: Crea Tutorial Coinvolgenti Istantaneamente

Trasforma rapidamente il tuo copione video in coinvolgenti video tutorial HubSpot utilizzando la generazione avanzata di testo in video per una produzione senza interruzioni.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo analitico di 2 minuti per analisti di marketing e team orientati ai dati, dettagliando le funzionalità avanzate di reportistica di HubSpot. L'estetica visiva dovrebbe essere elegante e moderna, enfatizzando la visualizzazione dei dati, con una narrazione sicura e informativa. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per presentare le intuizioni in modo dinamico, migliorando l'esperienza dell'"AI video generator" e garantendo che le informazioni complesse siano digeribili.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di benvenuto personalizzato di 60 secondi rivolto ai team di vendita e ai responsabili del successo dei clienti, dimostrando come creare saluti coinvolgenti per i nuovi contatti HubSpot. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e personalizzato, con scene dinamiche. Impiega la "text-to-video generation" di HeyGen per una creazione efficiente del copione e incorpora "Sottotitoli/didascalie" per garantire l'accessibilità, rendendolo un eccellente esempio di "end-to-end video generation" per applicazioni tecniche.
Prompt di Esempio 3
Progetta una guida rapida di 45 secondi che evidenzi le funzionalità essenziali di automazione email di HubSpot per i marketer digitali e gli specialisti email. La presentazione visiva dovrebbe essere veloce, visivamente attraente e diretta, supportata da una consegna vocale energica e chiara. Ottimizza il video per varie piattaforme utilizzando "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" e migliora i visual con il supporto della "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per creare una produzione avvincente del "hubspot tutorial video maker".
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video Tutorial HubSpot

Trasforma rapidamente i tuoi copioni di tutorial HubSpot in video coinvolgenti e professionali con la piattaforma basata su AI di HeyGen, semplificando la creazione di contenuti per il tuo pubblico.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto tutorial completo direttamente nell'editor di HeyGen. La nostra piattaforma utilizza la generazione di testo in video per trasformare le tue parole in una narrazione video dinamica, fungendo da base per il tuo copione video tutorial HubSpot.
2
Step 2
Scegli il Tuo Presentatore AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI realistici per rappresentare il tuo marchio e presentare il tuo tutorial. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi al tono e alla professionalità desiderati per il tuo contenuto HubSpot.
3
Step 3
Personalizza Branding e Voce
Migliora l'appeal professionale del tuo tutorial applicando lo stile unico del tuo marchio. Utilizza i controlli di branding (logo, colori) per garantire coerenza e seleziona tra varie opzioni di voiceover per una consegna audio raffinata.
4
Step 4
Genera e Pubblica
Una volta soddisfatto, genera il tuo video finale. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzarlo per varie piattaforme, pronto per un'integrazione senza interruzioni nelle tue campagne di marketing HubSpot come video tutorial di alta qualità.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Automatizza la Creazione di Video per i Social Media

.

Crea istantaneamente video e clip coinvolgenti per i social media dai tutorial HubSpot per potenziare il marketing e la consapevolezza.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la generazione di video AI da un copione?

HeyGen sfrutta una tecnologia avanzata basata su AI per una generazione di testo in video senza interruzioni, permettendo agli utenti di trasformare il loro copione video in video tutorial di alta qualità o contenuti video di marketing con facilità. La nostra piattaforma offre una soluzione di generazione video end-to-end.

Posso personalizzare gli avatar AI per il mio branding con HeyGen?

Sì, HeyGen offre una selezione di avatar AI realistici che puoi integrare nei tuoi video. Puoi ulteriormente migliorare il tuo contenuto con controlli di branding, assicurando che i tuoi video sui social media e altri contenuti siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio.

Quali sono le capacità tecniche per la generazione di voiceover in HeyGen?

HeyGen fornisce robuste funzionalità di generazione di voiceover, permettendoti di creare narrazioni dal suono naturale per i tuoi progetti di creazione video. Questa capacità basata su AI si integra perfettamente con il tuo copione video per produrre video tutorial professionali.

HeyGen offre modelli per una rapida produzione video?

Assolutamente, HeyGen include una varietà di modelli professionali per accelerare la tua produzione video. Questi modelli sono progettati per semplificare gli sforzi di content marketing, rendendo più facile creare video coinvolgenti in modo efficiente.

