Strumento Video HR: Assumi Più Velocemente, in Modo Intelligente ed Efficiente

Rivoluziona la selezione dei candidati e aumenta la produttività con il nostro strumento video HR, sfruttando gli avatar AI per interviste coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Eleva la produttività dei tuoi team di assunzione con un video coinvolgente di 45 secondi, progettato per responsabili delle assunzioni e professionisti delle risorse umane. Con un'estetica pulita e moderna, testo chiaro sullo schermo e una voce narrante amichevole e informativa, questo video illustra quanto sia facile utilizzare modelli e scene user-friendly per semplificare la comunicazione e aumentare l'efficienza complessiva.
Prompt di Esempio 2
Trasforma la tua strategia di video colloqui per assunzioni più rapide con un video coinvolgente di 60 secondi, rivolto ai dipartimenti HR focalizzati sull'ottimizzazione del processo. Attraverso un approccio narrativo ispiratore che combina animazioni sottili e una voce narrante entusiasta, scopri come gli avatar AI di HeyGen possono creare un'esperienza coerente e amichevole per i candidati, riducendo significativamente il tempo di assunzione.
Prompt di Esempio 3
Sblocca soluzioni economiche per le tue esigenze di strumenti video HR con questa animazione elegante in stile infografica di 30 secondi, perfetta per piccole e medie imprese e leader HR. Una voce narrante sicura e autorevole guiderà gli spettatori su come la libreria multimediale/supporto stock e i sottotitoli/caption di HeyGen possono essere utilizzati per produrre contenuti professionali di alta qualità che si integrano perfettamente nei flussi di lavoro esistenti senza sforare il budget.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento Video HR

Dai potere ai tuoi team di assunzione per semplificare la selezione dei candidati e migliorare il processo di intervista con uno strumento video HR intuitivo ed economico.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto Video
Inizia scrivendo le domande per l'intervista o i video di presentazione dei candidati. Il nostro strumento video HR utilizza il testo-a-video da script per trasformare il tuo testo in contenuti video coinvolgenti, garantendo un messaggio coerente.
2
Step 2
Aggiungi il Branding Aziendale
Aggiungi gli elementi unici del branding della tua azienda, come loghi e colori, utilizzando i controlli di branding. Questo assicura che il tuo software di selezione dei candidati rifletta l'identità della tua organizzazione e fornisca un'esperienza professionale.
3
Step 3
Seleziona e Condividi i Questionari
Seleziona tra una varietà di modelli e scene per costruire questionari di video colloqui dinamici. Distribuiscili facilmente ai candidati per risposte asincrone, risparmiando tempo prezioso per il tuo team.
4
Step 4
Esporta e Rivedi le Risposte
Esporta le risposte video completate con sottotitoli/caption automatici per una facile revisione e collaborazione. Questo consente ai team di assunzione di valutare efficacemente i candidati e prendere decisioni informate.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica le Comunicazioni Interne HR

Utilizza l'AI per creare video professionali per annunci HR, aggiornamenti di policy e motivazione dei dipendenti, garantendo messaggi chiari e coerenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come efficace strumento video HR per l'acquisizione di talenti?

HeyGen consente ai team di assunzione e ai reclutatori di risparmiare tempo e aumentare la produttività trasformando il testo in contenuti video coinvolgenti, semplificando la comunicazione durante tutto il processo di assunzione. Questo lo rende uno strumento video HR ideale per i dipartimenti HR moderni.

HeyGen consente la personalizzazione e il branding nei suoi video?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, inclusi loghi e colori personalizzati, per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda. Questo migliora l'aspetto professionale delle uscite del tuo software di video colloqui o selezione dei candidati.

HeyGen è facile da usare per creare video professionali senza competenze tecniche estese?

Assolutamente, HeyGen è progettato per essere user-friendly, consentendo a chiunque di creare video di alta qualità senza sforzo. Con la sua interfaccia intuitiva e un'ampia gamma di modelli e scene, gli utenti possono generare rapidamente contenuti raffinati per vari scopi, dalla selezione di nuovi assunti alla comunicazione interna.

Quali tipi di contenuti può generare HeyGen per supportare il processo di assunzione?

HeyGen eccelle nella creazione di contenuti diversificati, dalle presentazioni di testo-a-video da script con avatar AI realistici alla generazione di voiceover naturali e all'aggiunta automatica di sottotitoli/caption. Questa flessibilità lo rende perfetto per introduzioni di software di selezione dei candidati o video esplicativi per la selezione di nuovi assunti.

