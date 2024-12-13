Strumento Video per Onboarding HR: Coinvolgi e Trattieni Talenti
Crea video di benvenuto personalizzati e migliora i moduli di formazione utilizzando avatar AI per un'esperienza memorabile dei dipendenti.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Produci un video di 60 secondi rivolto ai team HR remoti, illustrando come condurre 'sessioni video coinvolgenti' per il 'remote onboarding'. Visivamente, dovrebbe essere dinamico e moderno, passando senza soluzione di continuità tra diversi 'Modelli e scene' professionali per evidenziare vari aspetti dell'onboarding. L'audio presenterà una narrazione nitida, arricchita con 'Sottotitoli/didascalie' per l'accessibilità, dimostrando come HeyGen trasforma le introduzioni virtuali in esperienze di impatto.
Sviluppa un video istruttivo di 30 secondi rivolto agli specialisti L&D, concentrandosi sulla 'personalizzazione' per i 'moduli di formazione' utilizzando i 'modelli animati' di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e luminoso, con tagli rapidi che dimostrano come trasformare rapidamente un copione in contenuti coinvolgenti utilizzando 'Testo in video da copione', incorporando grafiche vivaci dalla 'Libreria multimediale/supporto stock'. Una voce fuori campo chiara e istruttiva guiderà gli spettatori attraverso il processo creativo.
Progetta un video promozionale di 50 secondi per i piccoli imprenditori e i generalisti delle risorse umane, dimostrando la semplicità di creare 'video di onboarding' accattivanti con le 'funzionalità AI' di HeyGen. L'estetica visiva sarà pulita e accessibile, mostrando quanto facilmente gli 'avatar AI' possano fornire informazioni chiave. L'audio sarà una voce fuori campo amichevole e rassicurante, sottolineando la potenza di contenuti dall'aspetto professionale, facilmente ottimizzati per qualsiasi piattaforma tramite 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto'.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione nell'Onboarding.
Aumenta il coinvolgimento dei nuovi assunti e la ritenzione delle conoscenze utilizzando sessioni video potenziate dall'AI per un onboarding dei dipendenti efficace.
Semplifica la Creazione di Contenuti per l'Onboarding.
Genera rapidamente video di onboarding e moduli di formazione diversificati, rendendo i contenuti completi accessibili a ogni nuovo dipendente.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?
HeyGen è uno strumento innovativo per video di onboarding HR che semplifica e migliora notevolmente il tuo processo di onboarding dei dipendenti. Ti consente di creare sessioni video coinvolgenti e video di benvenuto personalizzati con avatar AI, rendendo l'esperienza di onboarding remoto dinamica e coerente per ogni nuovo assunto.
Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i video di onboarding?
HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video di onboarding riflettano autenticamente la cultura e il brand unici della tua azienda. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video, controlli di branding per loghi e colori, e funzionalità AI per produrre video di benvenuto e moduli di formazione visivamente attraenti e personalizzati.
Come semplificano le funzionalità AI di HeyGen la creazione di video per i team HR?
Le funzionalità AI di HeyGen semplificano la creazione di video consentendo ai team HR di trasformare senza sforzo i copioni in contenuti video coinvolgenti. Con la funzionalità di testo in video da copione e la generazione avanzata di voce fuori campo, puoi produrre rapidamente moduli di formazione e video di onboarding di alta qualità senza una vasta esperienza di produzione.
HeyGen può supportare iniziative di onboarding remoto su larga scala?
Assolutamente, HeyGen è progettato per essere uno strumento video scalabile per un onboarding completo dei dipendenti, specialmente per iniziative remote su larga scala. I suoi modelli video efficienti e gli avatar AI personalizzabili garantiscono che tu possa fornire costantemente video di benvenuto di alta qualità e personalizzati a una forza lavoro globale, garantendo un inizio uniforme e professionale per tutti.