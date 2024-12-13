Strumento Video per Onboarding HR: Coinvolgi e Trattieni Talenti

Crea video di benvenuto personalizzati e migliora i moduli di formazione utilizzando avatar AI per un'esperienza memorabile dei dipendenti.

516/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di 60 secondi rivolto ai team HR remoti, illustrando come condurre 'sessioni video coinvolgenti' per il 'remote onboarding'. Visivamente, dovrebbe essere dinamico e moderno, passando senza soluzione di continuità tra diversi 'Modelli e scene' professionali per evidenziare vari aspetti dell'onboarding. L'audio presenterà una narrazione nitida, arricchita con 'Sottotitoli/didascalie' per l'accessibilità, dimostrando come HeyGen trasforma le introduzioni virtuali in esperienze di impatto.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video istruttivo di 30 secondi rivolto agli specialisti L&D, concentrandosi sulla 'personalizzazione' per i 'moduli di formazione' utilizzando i 'modelli animati' di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e luminoso, con tagli rapidi che dimostrano come trasformare rapidamente un copione in contenuti coinvolgenti utilizzando 'Testo in video da copione', incorporando grafiche vivaci dalla 'Libreria multimediale/supporto stock'. Una voce fuori campo chiara e istruttiva guiderà gli spettatori attraverso il processo creativo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 50 secondi per i piccoli imprenditori e i generalisti delle risorse umane, dimostrando la semplicità di creare 'video di onboarding' accattivanti con le 'funzionalità AI' di HeyGen. L'estetica visiva sarà pulita e accessibile, mostrando quanto facilmente gli 'avatar AI' possano fornire informazioni chiave. L'audio sarà una voce fuori campo amichevole e rassicurante, sottolineando la potenza di contenuti dall'aspetto professionale, facilmente ottimizzati per qualsiasi piattaforma tramite 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto'.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona lo Strumento Video per Onboarding HR

Crea facilmente video di onboarding coinvolgenti e personalizzati per accogliere i nuovi assunti e integrarli nella cultura aziendale con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Onboarding
Inizia selezionando da una vasta libreria di modelli e scene professionali per strutturare rapidamente i tuoi contenuti di onboarding per i nuovi assunti.
2
Step 2
Personalizza Contenuti e Branding
Personalizza il tuo video aggiungendo il logo della tua azienda, i colori e utilizzando avatar AI per fornire un messaggio di benvenuto coerente e coinvolgente.
3
Step 3
Migliora con Voce e Media
Dai vita al tuo messaggio con la generazione di voce fuori campo naturale, integra media stock e garantisci l'accessibilità con sottotitoli e didascalie automatiche.
4
Step 4
Esporta e Condividi Senza Sforzo
Finalizza il tuo video rifinito ed esportalo con ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto flessibili, rendendolo pronto per la tua piattaforma digitale di onboarding dei dipendenti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Benvenuto Personalizzati Istantaneamente

.

Produci istantaneamente video di benvenuto professionali e personalizzati e introduzioni alla cultura aziendale utilizzando gli strumenti video AI di HeyGen.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il nostro processo di onboarding dei dipendenti?

HeyGen è uno strumento innovativo per video di onboarding HR che semplifica e migliora notevolmente il tuo processo di onboarding dei dipendenti. Ti consente di creare sessioni video coinvolgenti e video di benvenuto personalizzati con avatar AI, rendendo l'esperienza di onboarding remoto dinamica e coerente per ogni nuovo assunto.

Quali opzioni di personalizzazione creativa offre HeyGen per i video di onboarding?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione per garantire che i tuoi video di onboarding riflettano autenticamente la cultura e il brand unici della tua azienda. Puoi sfruttare una vasta gamma di modelli video, controlli di branding per loghi e colori, e funzionalità AI per produrre video di benvenuto e moduli di formazione visivamente attraenti e personalizzati.

Come semplificano le funzionalità AI di HeyGen la creazione di video per i team HR?

Le funzionalità AI di HeyGen semplificano la creazione di video consentendo ai team HR di trasformare senza sforzo i copioni in contenuti video coinvolgenti. Con la funzionalità di testo in video da copione e la generazione avanzata di voce fuori campo, puoi produrre rapidamente moduli di formazione e video di onboarding di alta qualità senza una vasta esperienza di produzione.

HeyGen può supportare iniziative di onboarding remoto su larga scala?

Assolutamente, HeyGen è progettato per essere uno strumento video scalabile per un onboarding completo dei dipendenti, specialmente per iniziative remote su larga scala. I suoi modelli video efficienti e gli avatar AI personalizzabili garantiscono che tu possa fornire costantemente video di benvenuto di alta qualità e personalizzati a una forza lavoro globale, garantendo un inizio uniforme e professionale per tutti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo