Generatore di video esplicativi sui benefici HR: Aumenta il Coinvolgimento dei Dipendenti

Migliora la comprensione dei dipendenti sui benefici complessi attraverso video dinamici, sfruttando la potente tecnologia di testo-a-video da copione.

434/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 45 secondi rivolto a tutti i dipendenti attuali, incoraggiando la partecipazione al periodo annuale di iscrizione ai benefici. Adotta uno stile visivo professionale ma accessibile, utilizzando ampiamente la libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini pertinenti, completato da sottotitoli chiari per evidenziare le date e le opzioni chiave per il massimo coinvolgimento dei dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video dinamico di 30 secondi per il branding del datore di lavoro, progettato per attrarre potenziali candidati, mostrando i vantaggi unici e la cultura aziendale. Utilizza modelli e scene pre-progettati per un'estetica moderna, trasformando un copione conciso in una narrazione visiva d'impatto tramite le capacità di testo-a-video da copione per enfatizzare le opportunità di crescita professionale.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di formazione HR di 90 secondi per spiegare una nuova politica aziendale, rivolto a tutti i dipendenti che necessitano di aggiornamenti sulla conformità. Lo stile visivo dovrebbe essere un'animazione esplicativa facile da digerire, con una generazione di voiceover amichevole, e facilmente adattabile per diverse piattaforme interne utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per una visione ottimale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Esplicativi sui Benefici HR

Crea facilmente video esplicativi sui benefici HR coinvolgenti che comunicano chiaramente informazioni vitali, migliorano la comprensione dei dipendenti e potenziano le comunicazioni interne.

1
Step 1
Scegli un Modello o Inizia da un Copione
Inizia selezionando un modello video pre-progettato su misura per le comunicazioni HR o genera istantaneamente un video dal tuo copione sui benefici utilizzando la nostra funzione di testo-a-video. Questo assicura che il tuo messaggio sia strutturato e pronto per la personalizzazione.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo video aggiungendo elementi visivi pertinenti, testo e il branding della tua azienda. Integra media caricati dagli utenti, filmati stock o seleziona un avatar AI per presentare i tuoi benefici HR con un tocco umano, migliorando il branding del datore di lavoro.
3
Step 3
Genera Voiceover e Sottotitoli
Migliora la chiarezza e l'accessibilità generando un voiceover professionale per il tuo video. Aggiungi facilmente sottotitoli e didascalie automatiche, assicurando che le tue importanti informazioni sui benefici HR siano comprese da tutti i dipendenti, promuovendo la comprensione dei dipendenti.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo video sui benefici HR rivedendo tutti gli elementi. Poi, esporta il tuo video in vari rapporti d'aspetto adatti a diverse piattaforme, rendendolo facile da condividere su tutti i canali di comunicazione interna, semplificando le comunicazioni HR.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Aumenta il Coinvolgimento e la Fidelizzazione dei Dipendenti

.

Crea comunicazioni HR dinamiche che migliorano il coinvolgimento e la fidelizzazione dei dipendenti delle informazioni sui benefici vitali e delle politiche aziendali.

background image

Domande Frequenti

Quali capacità creative offre HeyGen per comunicazioni interne coinvolgenti?

HeyGen offre un potente motore creativo per comunicazioni interne coinvolgenti, fornendo un editor video online intuitivo con una gamma di modelli pre-progettati e capacità di testo-a-video potenziate dall'AI per generare narrazioni visive accattivanti.

Quali sono le caratteristiche principali di HeyGen per generare video esplicativi sui benefici HR?

HeyGen eccelle come creatore di video HR, permettendoti di generare video esplicativi completi sui benefici dei dipendenti utilizzando avatar AI e tecnologia avanzata di testo-a-video. Include la generazione di voiceover e sottotitoli automatici, rendendo le informazioni complesse facili da comprendere per i dipendenti.

HeyGen può aiutare a creare video esplicativi personalizzati per varie iniziative HR?

Sì, HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, permettendoti di creare video esplicativi su misura per la formazione HR, il reclutamento e l'onboarding dei nuovi assunti. Puoi utilizzare contenuti personalizzabili, funzionalità di drag-and-drop e controlli di branding per allineare i video alla cultura aziendale.

Come può HeyGen supportare un branding del datore di lavoro coerente e il coinvolgimento dei dipendenti?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding per garantire che il branding del datore di lavoro rimanga coerente in tutti i video, rafforzando la cultura aziendale. Creando contenuti di narrazione visiva di alta qualità e coinvolgenti, puoi aumentare significativamente il coinvolgimento e la comprensione dei dipendenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo