Come Creare Video di Formazione che Coinvolgono ed Educano

Trasforma argomenti complessi in video di formazione chiari e coinvolgenti con sottotitoli facili da usare grazie a HeyGen.

382/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa una guida pratica di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese su come realizzare video di formazione che risuonino con i loro team. Lo stile visivo dovrebbe essere amichevole e illustrativo, incorporando musica di sottofondo vivace. Sottolinea la facilità di trasformare uno storyboard ben strutturato in un video utilizzando la funzione di HeyGen 'Testo a video da script'.
Prompt di Esempio 2
Produci un tutorial di 90 secondi rivolto ai manager delle risorse umane per spiegare i vantaggi di creare video di onboarding efficaci per i nuovi assunti e facilitare la condivisione delle conoscenze. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e aziendale, accompagnato da una narrazione chiara e concisa. Evidenzia l'importanza dell'accessibilità utilizzando la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Progetta un pezzo dinamico di 30 secondi per i team di marketing che mostri come realizzare video di formazione rapidamente ed efficacemente per le dimostrazioni di prodotto. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e energico, con una colonna sonora vibrante. Illustra come i Template e le scene di HeyGen possano semplificare il processo di creazione, anche per argomenti complessi.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Creare Video di Formazione

Produci in modo efficiente video di formazione professionali e coinvolgenti che educano il tuo pubblico con facilità, sfruttando strumenti potenziati dall'AI per un processo di creazione semplificato.

1
Step 1
Crea il Tuo Script e Schema
Inizia delineando i tuoi obiettivi di apprendimento e scrivendo uno script chiaro. Usa la funzione 'Testo a video da script' di HeyGen per trasformare il tuo testo direttamente in contenuto video, assicurando un video di formazione coeso e ben strutturato.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e Avatar AI
Seleziona tra una varietà di elementi visivi, sfondi e arricchisci il tuo video con un avatar AI professionale. HeyGen offre diversi 'avatar AI' per rappresentare il tuo brand e trasmettere il tuo messaggio in modo efficace, rendendo il tuo contenuto più coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Voce Narrante e Sottotitoli
Registra o genera voci narranti coinvolgenti per il tuo materiale di formazione e assicurati l'accessibilità con i sottotitoli. Sfrutta la potente 'Generazione di voce narrante' di HeyGen per dare vita al tuo script con un discorso dal suono naturale.
4
Step 4
Applica il Branding ed Esporta
Rivedi il tuo video, applica gli elementi unici del tuo brand come loghi e colori, e preparati per la distribuzione. Utilizza la funzione 'Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto' di HeyGen per ottimizzare il tuo video di formazione per qualsiasi piattaforma, garantendo una consegna professionale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Educazione Specializzata

.

Semplifica senza sforzo argomenti complessi o tecnici, come quelli medici, utilizzando video AI per migliorare significativamente la chiarezza e l'impatto educativo.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare il processo di creazione di video di formazione?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione coinvolgenti trasformando gli script in video professionali con avatar AI e tecnologia testo-a-video. Questo consente agli utenti di generare rapidamente contenuti di alta qualità per una condivisione efficace delle conoscenze.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di formazione per contenuti coinvolgenti?

HeyGen eleva i tuoi video di formazione con avatar AI realistici, modelli di video di formazione dinamici e controlli di branding completi. Queste caratteristiche assicurano che i tuoi video di onboarding e how-to siano professionali e accattivanti, rendendo HeyGen un potente creatore di video di formazione.

HeyGen può assistere nella creazione di video da script e nell'accessibilità dei contenuti formativi?

Assolutamente. HeyGen consente la conversione diretta da testo a video dal tuo script, insieme alla generazione automatica di sottotitoli e caption. Questo assicura che i tuoi video tutorial tecnici siano accessibili, facili da seguire e prodotti in modo efficiente dal tuo script.

Come supporta HeyGen le diverse esigenze di video di formazione?

HeyGen offre una piattaforma versatile per varie esigenze di video di formazione, inclusa l'integrazione della registrazione dello schermo e una ricca libreria multimediale. Questo lo rende una soluzione ideale per sviluppare video how-to completi ed efficaci e per la condivisione generale delle conoscenze su diversi argomenti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo