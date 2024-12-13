Modelli di Video Pubblicitari per le Festività per Aumentare le Tue Vendite Stagionali

Personalizza rapidamente splendidi modelli di video per le festività. Usa l'ampia gamma di "Modelli e scene" di HeyGen per progettare annunci stagionali e auguri accattivanti che convertono.

376/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di creare un modello di video promozionale per le festività di 45 secondi rivolto ai consumatori in cerca di idee regalo dell'ultimo minuto. Questo video dovrebbe adottare un ritmo visivo veloce con colori vivaci e una colonna sonora pop energica, sfruttando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per generare rapidamente presentazioni di prodotti accattivanti per il tuo video pubblicitario stagionale.
Prompt di Esempio 2
Un messaggio video professionale di 20 secondi per colleghi e partner potrebbe informare efficacemente gli spettatori delle chiusure per le festività mantenendo un tono amichevole. Incorpora uno sfondo virtuale elegante e sottile per le festività e una voce fuori campo calma e chiara, facilmente realizzabile utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per questo saluto video personalizzato.
Prompt di Esempio 3
Cerchi di produrre un video di auguri personalizzato di 60 secondi per le festività per account aziendali chiave? Questo video richiede uno stile visivo sofisticato con una ricca palette di colori e una colonna sonora strumentale cinematografica. I modelli e le scene di HeyGen saranno fondamentali per assemblare una presentazione raffinata che trasmetta sinceri auguri e gratitudine per la continua collaborazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Modelli di Video Pubblicitari per le Festività

Crea annunci pubblicitari per le festività coinvolgenti rapidamente ed efficacemente sfruttando modelli video pre-progettati e potenti strumenti AI per diffondere l'allegria festiva.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia selezionando un modello di video pubblicitario per le festività dalla nostra vasta collezione di modelli e scene. Questo avvia il tuo processo creativo con una struttura pre-progettata.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI e Script
Migliora il tuo annuncio selezionando un avatar AI per consegnare il tuo messaggio. Basta inserire i tuoi script video e la piattaforma genererà la voce fuori campo e i contenuti visivi.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Personalizza il tuo annuncio per le festività utilizzando i controlli di branding (logo, colori). Integra senza problemi il logo e i colori del tuo marchio per garantire che il tuo messaggio sia distintamente tuo.
4
Step 4
Esporta il Tuo Annuncio
Una volta perfezionato il tuo annuncio per le festività, utilizza la funzione di ridimensionamento del rapporto d'aspetto e esportazioni per generare il tuo video in vari formati adatti a diverse piattaforme social, garantendo la massima portata.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video di Auguri per le Festività Ispiratori

.

Progetta video di auguri per le festività calorosi e ispiratori che risuonano con i destinatari, promuovendo buona volontà e connessione.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di modelli di video pubblicitari per le festività?

HeyGen semplifica la creazione di modelli di video pubblicitari per le festività permettendoti di trasformare script in video con avatar AI e modelli pronti all'uso. Il nostro editor video intuitivo rende facile produrre rapidamente video pubblicitari stagionali professionali.

Posso personalizzare i modelli di video di auguri per le festività con il mio marchio?

Sì, HeyGen consente la piena personalizzazione dei tuoi modelli di video di auguri per le festività. Puoi facilmente applicare il tuo branding, inclusi loghi e colori, per creare saluti video personalizzati che risuonano con il tuo pubblico e riflettono il tuo stile unico.

Quali tipi di modelli di video per le festività offre HeyGen per le aziende?

HeyGen offre una gamma diversificata di modelli di video per le festività adatti a varie esigenze aziendali, inclusi modelli di video promozionali per le festività coinvolgenti e messaggi video professionali di assenza per le festività. Puoi anche creare modelli di video natalizi accattivanti o video pubblicitari stagionali per connetterti con i clienti.

Come migliora l'AI di HeyGen la creazione di modelli di video stagionali?

L'AI di HeyGen migliora notevolmente la creazione di modelli di video stagionali sfruttando avatar AI e capacità di testo-a-video da script. Questo consente una generazione efficiente di voiceover e la produzione di modelli di video animati, rendendo la creazione dei tuoi video per le festività veloce e d'impatto.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo