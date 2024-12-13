Crea Video Pubblicitari ad Alta Conversione che Aumentano le Vendite

Aumenta i tassi di conversione creando annunci coinvolgenti con una potente narrazione visiva. Gli avatar AI di HeyGen rendono la produzione professionale semplice.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 45 secondi progettato per i responsabili marketing che cercano di produrre creativi vincenti che generano risultati e migliorano il loro flusso di lavoro nella produzione di video pubblicitari. Questo pezzo informativo dovrebbe adottare uno stile visivo professionale e pulito con una narrazione diretta che spiega una caratteristica chiave, concludendo con un chiaro invito all'azione, tutto costruito in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video da copione di HeyGen.
Prompt di Esempio 2
Per un marchio di e-commerce che lancia un nuovo prodotto, uno spot di 60 secondi dovrebbe mirare a costruire forti connessioni emotive con il loro pubblico di riferimento. Il video deve presentare immagini cinematografiche, ricche di scatti di lifestyle aspirazionali, completate da una generazione di voiceover coinvolgente che evoca desiderio ed eccitazione, garantendo un alto coinvolgimento durante tutto l'annuncio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video pubblicitario scattante di 15 secondi ad alta conversione specificamente per i marketer dei social media, concentrandoti sulla consegna di un messaggio chiaro nei primi 3 secondi per un impatto massimo. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce con grafiche vivaci e audio alla moda, non intrusivo, sfruttando la funzione Sottotitoli/didascalie di HeyGen per garantire che il messaggio venga trasmesso efficacemente anche senza suono.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Pubblicitario ad Alta Conversione

Padroneggia l'arte di creare annunci video d'impatto che catturano l'attenzione e generano risultati, sfruttando gli strumenti intuitivi di HeyGen per un coinvolgimento e una conversione ottimali.

1
Step 1
Crea il Tuo Copione Coinvolgente
Sviluppa una narrazione avvincente per il tuo annuncio. Utilizza la funzione di testo-a-video da copione di HeyGen per trasformare senza sforzo le tue idee scritte in contenuti visivi.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi e la Voce
Seleziona gli elementi visivi perfetti e la voce per il tuo messaggio. Scegli tra diversi avatar AI e genera voiceover dal suono naturale per dare vita al tuo copione.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Impattanti
Aumenta il coinvolgimento degli spettatori e il richiamo del marchio. Integra Sottotitoli/didascalie per l'accessibilità e utilizza i controlli di branding di HeyGen per garantire che il tuo annuncio sia in linea con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta per una Portata Ottimale
Prepara il tuo annuncio per varie piattaforme per massimizzare l'impatto. Sfrutta il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che il tuo video appaia fantastico su qualsiasi schermo, dal mobile al desktop.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sfrutta la Prova Sociale con Annunci Testimonial

Crea facilmente testimonianze video coinvolgenti e storie di successo per costruire fiducia e migliorare significativamente i tassi di conversione degli annunci.

Domande Frequenti

Cosa rende HeyGen ideale per creare video pubblicitari ad alta conversione?

HeyGen è ideale per produrre video pubblicitari ad alta conversione sfruttando avatar AI e testo-a-video da copione, consentendo una narrazione visiva coinvolgente. Le sue tecniche creative e i modelli personalizzabili aiutano a integrare un forte invito all'azione, migliorando i tassi di conversione delle tue campagne.

Come semplifica HeyGen la produzione di video pubblicitari?

HeyGen semplifica la produzione di video pubblicitari trasformando i copioni degli annunci direttamente in contenuti video pubblicitari professionali. Con funzionalità come la generazione di testo-a-video e la generazione automatica di voiceover, puoi creare e iterare rapidamente i tuoi creativi senza attrezzature complesse.

HeyGen può garantire la coerenza del marchio in tutti i miei video pubblicitari?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding robusti per garantire che i tuoi video pubblicitari mantengano la coerenza del marchio in tutti i creativi vincenti. Incorpora facilmente il tuo logo, i colori del marchio e utilizza modelli personalizzabili per allineare ogni video con la tua identità visiva.

Quali aspetti della pubblicità video ottimizza HeyGen per le varie piattaforme?

HeyGen facilita l'ottimizzazione degli annunci video specifici per piattaforma offrendo opzioni di ridimensionamento e esportazione flessibili per i tuoi annunci video. Questo assicura che i tuoi contenuti siano perfettamente formattati per diverse piattaforme, migliorando il coinvolgimento e la portata tra pubblici diversi con messaggi chiari.

