Eleva i Video di Formazione del Personale di Terra con l'AI

Fornisci una formazione coerente e professionale sulla sicurezza del personale di terra e guide operative complesse utilizzando i potenti avatar AI di HeyGen.

468/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video aziendale di 60 secondi rivolto alla gestione delle operazioni aeroportuali, mostrando l'impatto della formazione efficace del personale di terra sull'efficienza operativa. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare metriche chiave e migliori pratiche in uno stile visivo moderno e pulito con musica di sottofondo coinvolgente e vivace, rendendo questo video breve un argomento convincente per il continuo investimento nella formazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi progettato per il personale di terra esperto che aggiorna le proprie liste di controllo pre-volo. Questo video realistico dovrebbe presentare tagli rapidi e testo sullo schermo, arricchito dai sottotitoli/caption di HeyGen per evidenziare i controlli di sicurezza cruciali, il tutto consegnato con una voce narrante concisa e diretta per la massima ritenzione delle informazioni.
Prompt di Esempio 3
Genera un contenuto ispiratore di 15 secondi per i social media rivolto ai potenziali reclutati, illustrando l'ambiente dinamico e l'importanza del ruolo di un istruttore di terra. Attraverso uno stile visivo dinamico dietro le quinte e musica motivazionale, combinato con una voce entusiasta generata da script tramite la capacità di testo-a-video di HeyGen, questo video attirerà nuovi talenti verso le carriere nel personale di terra.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funzionano i Video di Formazione del Personale di Terra

Sviluppa in modo efficiente video di formazione completi per il personale di terra con la piattaforma AI di HeyGen, garantendo chiarezza e coerenza in tutti i contenuti didattici.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia delineando il contenuto del tuo modulo di formazione. Utilizza la potente funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire le tue istruzioni scritte in lezioni visive coinvolgenti, concentrandoti sui concetti essenziali dei 'video di formazione'.
2
Step 2
Seleziona gli Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare i tuoi 'istruttori' o 'tirocinanti' del personale di terra. Questi avatar aiutano a personalizzare i tuoi video e a mantenere una presenza coerente sullo schermo durante i tuoi moduli.
3
Step 3
Aggiungi Miglioramenti Visivi
Arricchisci i tuoi 'video' con media di supporto dalla libreria multimediale integrata. Incorpora filmati di repertorio pertinenti, immagini o anche i tuoi asset caricati per chiarire procedure complesse e coinvolgere i discenti.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Una volta completato il tuo 'video aziendale' di formazione, esportalo facilmente in vari formati per adattarlo a diverse piattaforme. Questo assicura che il tuo personale di terra possa accedere e apprendere da contenuti didattici di alta qualità ovunque.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Brevi Sintesi di Sicurezza

.

Genera rapidamente video di formazione brevi e coinvolgenti e promemoria di sicurezza per il personale di terra, ideali per un rapido rinforzo delle conoscenze.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di formazione per il personale di terra?

HeyGen ti consente di produrre rapidamente video di formazione di alta qualità per il personale di terra utilizzando avatar AI e testo-a-video da script. Questo riduce significativamente il tempo e le risorse di produzione per contenuti di formazione sulla sicurezza cruciali, garantendo che il tuo personale di terra riceva informazioni coerenti e aggiornate in modo efficiente.

HeyGen può garantire che i nostri video di formazione aziendale mantengano la coerenza del marchio?

Assolutamente. HeyGen offre controlli completi sul branding, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri direttamente nei tuoi contenuti video aziendali. Questo assicura che tutti i tuoi video di formazione, inclusi quelli per la formazione degli assistenti di volo o dei piloti, siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda.

Quali funzionalità offre HeyGen per migliorare l'accessibilità e il coinvolgimento nei video di formazione?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli e offre diverse opzioni di voiceover, rendendo i tuoi video di formazione più accessibili a un pubblico più ampio. L'utilizzo di avatar AI coinvolgenti aiuta a catturare l'attenzione per informazioni vitali, sia che si tratti di guide per istruttori di terra o di formazione per il personale di cabina, favorendo migliori risultati di apprendimento.

HeyGen è adatto per creare vari tipi di video di formazione aziendale e sulla sicurezza?

Sì, HeyGen è progettato per essere versatile, supportando la creazione di vari tipi di video aziendali, dai moduli di formazione sulla sicurezza dettagliati agli aggiornamenti video brevi per i social media. I suoi modelli intuitivi e l'ampia libreria multimediale rendono la produzione video professionale accessibile per qualsiasi esigenza di video di formazione.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo