generatore di video formativi con schermo verde: Crea Corsi Coinvolgenti

Crea facilmente video formativi professionali con sfondi virtuali e avatar AI coinvolgenti per contenuti dinamici.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un tutorial di 90 secondi per formatori aziendali, mostrando come sfruttare un AI Green Screen Video Maker per produrre video formativi coinvolgenti. Il video dovrebbe avere uno stile visivo vivace e incoraggiante, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per presentare istruzioni passo-passo. L'audio dovrebbe includere musica di sottofondo energica insieme a una narrazione AI chiara e concisa che guida gli utenti attraverso il processo di creazione di ambienti virtuali dinamici.
Prompt di Esempio 2
Produci un clip promozionale dinamico di 45 secondi rivolto ai marketer dei social media, illustrando le possibilità creative quando si rimuovono gli sfondi video per ottenere sfondi virtuali sorprendenti. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e veloce, alternando vari scenari creativi facilitati dal supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen, accompagnato da musica moderna e di tendenza e un voiceover AI entusiasta che evidenzia la facilità di personalizzazione.
Prompt di Esempio 3
Genera una guida completa di 2 minuti per progettisti didattici sull'uso efficiente di un generatore di video formativi con schermo verde per costruire contenuti e-learning efficaci. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dettagliato e pedagogico, utilizzando la funzione di modelli e scene di HeyGen per strutturare i moduli formativi. La narrazione sarà una voce AI calma e informativa, supportata da chiari sovrapposizioni di testo sullo schermo, spiegando le migliori pratiche per creare esperienze educative immersive.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Formativi con Schermo Verde

Crea facilmente contenuti formativi coinvolgenti con un tocco professionale. Sfrutta l'AI per rimuovere gli sfondi e personalizzare i tuoi video con facilità per un apprendimento efficace.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello di video o inserendo il tuo script formativo. La funzione "Testo a video da script" di HeyGen ti consente di generare rapidamente una bozza iniziale del video per i tuoi video formativi.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di "avatar AI" per presentare il tuo materiale formativo. Questi avatar sono pronti per essere posizionati su qualsiasi sfondo virtuale, simulando un setup professionale per le tue esigenze di AI Green Screen Video Maker.
3
Step 3
Applica Sfondi Virtuali Dinamici
Rimuovi facilmente gli sfondi dal tuo avatar AI o dai filmati caricati. Sostituisci il chroma key con una scena dinamica utilizzando il "supporto della libreria multimediale/stock" di HeyGen per creare un ambiente formativo professionale, permettendoti di rimuovere efficacemente gli sfondi video.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Contenuto
Finalizza il tuo video formativo aggiungendo una narrazione professionale tramite la "generazione di voiceover" di HeyGen. Una volta perfezionato, esporta il tuo video di alta qualità in vari formati, pronto per coinvolgere il tuo pubblico con voice over AI.

Casi d'Uso

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

Produci rapidamente contenuti video brevi e accattivanti adatti alla condivisione sui social media e alla promozione.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video con schermo verde AI?

HeyGen sfrutta la tecnologia avanzata di schermo verde AI per rendere la rimozione degli sfondi video semplice. La nostra piattaforma intuitiva ti consente di utilizzare gli effetti Chroma Key senza sforzo, trasformando le tue riprese grezze in video formativi o contenuti di marketing professionali con facilità.

HeyGen può creare video formativi di alta qualità con sfondi virtuali?

Assolutamente. HeyGen ti permette di generare video formativi coinvolgenti incorporando facilmente sfondi virtuali. Questa capacità migliora i contenuti educativi permettendoti di concentrarti sul tuo messaggio, piuttosto che sulle complessità della produzione video tradizionale.

Qual è il processo per rimuovere gli sfondi video utilizzando l'AI di HeyGen?

Con HeyGen, rimuovere gli sfondi video è un processo semplice alimentato dall'AI. Il nostro editor video con schermo verde ti consente di isolare rapidamente i soggetti e sostituire il loro sfondo, rendendo la creazione di contenuti efficiente e flessibile per vari scopi.

HeyGen offre voice over AI e anteprima in tempo reale per progetti di editor video online?

Sì, HeyGen fornisce voice over AI integrati per dare vita ai tuoi script con un discorso dal suono naturale. Il nostro editor video online include anche la funzionalità di anteprima in tempo reale, permettendoti di vedere immediatamente le modifiche e perfezionare la tua produzione video prima dell'esportazione finale.

