Google Ads Video Maker: Crea Video Ads di Grande Impatto
Genera video ads coinvolgenti per le tue campagne Google Ads. Trasforma facilmente i copioni in video accattivanti con il text-to-video alimentato dall'AI.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video istruttivo raffinato di 60 secondi rivolto a startup tecnologiche e marketer di prodotto, dimostrando una funzionalità software complessa. Lo stile visivo sarà pulito, moderno e professionale, utilizzando registrazioni dello schermo intervallate da grafica animata per evidenziare le funzionalità chiave, accompagnato da una traccia strumentale calma e ispiratrice. Questa "creazione video alimentata dall'AI" sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per fornire la spiegazione, garantendo un presentatore coerente e coinvolgente senza bisogno di un oratore fisico.
Sviluppa un accattivante "vertical video ads" di 15 secondi per i marketer dei social media che mirano alla Gen Z, promuovendo una vendita lampo. L'estetica dovrebbe essere visivamente sorprendente e veloce, incorporando colori vivaci, transizioni alla moda e testo audace sullo schermo sincronizzato con una traccia musicale popolare e ad alta energia. Fondamentale, utilizza la funzione "Subtitles/captions" di HeyGen per garantire il massimo impatto anche quando viene visualizzato senza audio, semplificando l'intero processo di "video creation" per un rapido lancio.
Crea un video tutorial coinvolgente di 45 secondi per educatori e piattaforme di e-learning, spiegando un concetto scientifico. L'approccio visivo dovrebbe essere chiaro e illustrativo, combinando semplici animazioni con "stock media assets" di alta qualità dalla libreria di HeyGen, il tutto presentato su una colonna sonora ambientale morbida. Questa esperienza di "video maker" sarà migliorata sfruttando la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen, trasformando un copione scritto direttamente in una lezione visiva avvincente e facile da seguire per gli studenti.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Video Ads ad Alte Prestazioni.
Sfrutta l'AI di HeyGen per produrre rapidamente video ads accattivanti per Google Ads e altre campagne PPC, ottenendo risultati migliori con il minimo sforzo.
Produzione Rapida di Annunci sui Social Media.
Crea senza sforzo contenuti video coinvolgenti per varie piattaforme di social media, perfetti per campagne pubblicitarie rapide e di grande impatto e marketing digitale più ampio.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video alimentati dall'AI per la pubblicità?
HeyGen semplifica la creazione di video alimentati dall'AI offrendo un robusto Google Ads video maker. Gli utenti possono generare rapidamente video ads utilizzando avanzati AI avatars e video templates personalizzabili, accelerando la produzione di video marketing.
HeyGen può aiutare a creare video ads coinvolgenti per varie piattaforme, inclusi i formati verticali?
Sì, HeyGen è progettato per essere un video maker versatile, consentendo la creazione di video ads dinamici per varie piattaforme, inclusi i vertical video ads. Le sue funzionalità come voice-over professionali e un'ampia libreria di stock media assets migliorano la produzione di video marketing.
Quali funzionalità di editing video offre HeyGen per personalizzare i contenuti video?
HeyGen fornisce funzionalità essenziali di editing video per una creazione video raffinata, inclusa la possibilità di tagliare segmenti video. Gli utenti possono anche incorporare controlli di branding, sottotitoli e didascalie per personalizzare completamente i loro video ads per qualsiasi campagna.
Come può HeyGen servire come un efficace video maker per campagne PPC e Performance Max?
HeyGen funziona come un video maker intuitivo, consentendo una creazione video efficiente su misura per campagne PPC e Performance Max. Ti permette di produrre video ads di alta qualità con strumenti alimentati dall'AI che migliorano significativamente i tuoi sforzi di pubblicità digitale su piattaforme come YouTube.